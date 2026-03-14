Lo que necesitas saber:

Max Verstappen consiguió su primera pole cuando tenía 21 años, 10 meses y 5 días en el Gran Premio de Hungría del 2019.

Kimi Antonelli se convirtió en el pole-sitter más joven en toda la historia de la Fórmula 1 tras quedarse con la Pole del Gran Premio de China. El italiano superó, por mucho, el récord que tenía Sebastian Vettel como el más joven.

Por eso vamos a repasar a los cinco pilotos más jovenes en conseguir una pole. Spolier, Kimi es el único menor de 19 años, el resto tenían más de 21 años.

Kimi Antonelli se quedó con la pole position de China
Fotografía @F1 vía X

Los pilotos más jovenes en conseguir una pole en la Fórmula 1

Kimi Antonelli se convirtió en el piloto más joven en la historia de la F1 en conseguir una pole con tan solo 19 años, 6 meses y 17 días en el Gran Premio de China del 2026.

En el segundo lugar tenemos a Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo y quien consiguió su primera pole en el Gran Premio de Monza del 2008 cuando tenía 21 años, 2 meses y 11 días.

Sebastian Vettel
Fotografía @redbullracing vía X

En el tercer lugar tenemos a Charles Leclerc. El monegasco se quedó con su primera pole position en el Gran Premio de Bahréin en el 2019, cuando tenía 21 años, 5 meses y 15 días.

Charles Leclerc, ganador del Gran Premio de Italia
Fotografía @F1

Fernando Alonso, otro campeón del mundo, también fue uno de los pilotos más jovenes en conseguir una pole. La consiguió cuando tenía 21 años, 7 meses y 23 días durante el Gran Premio de Malasia del 2003.

Fernando Alonso sancionado en el Gran Premio de Australia
Fotografía @AstonMartinF1

Max Verstappen no podía quedar fuera de este top five. El cuatro veces campeón, es el quinto piloto más joven en conseguir una pole position, lo hizo cuando tenía apenas 21 años, 10 meses y 5 días en el Gran Premio de Hungría del 2019.

Max Verstappen meme cine
Imagen abudhabigp vía Instagram

Pilotos más jovenes en ganar una pole

PilotoEdadGran PremioAño
1Kimi Antonelli19 años, 6 meses y 17 díasChina2026
2Sebastian Vettel21 años, 2 meses y 11 díasMonza2008
3Charles Leclerc21 años, 5 meses y 15 díasBahréin2019
4Fernando Alonso21 años, 7 meses y 23 díasMalasia2003
5Max Verstappen21 años, 10 meses y 5 díasHungría2019

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

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