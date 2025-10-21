Lo que necesitas saber: Cada equipo debe ceder cuatro practicas libres a pilotos novatos a lo largo de una temporada

El Gran Premio de México tiene un montón de tradiciones, dentro y fuera de la pista, una de ellas es ver caras nuevas en los monoplazas durante la primera práctica libre, que se lleva a cabo el día viernes, y para la edición 2025, la décima desde su regreso al calendario de Fórmula 1, no será la excepción.

Por reglamento, todos los equipos de Fórmula 1 deben reservar cuatro prácticas libres a pilotos novatos a lo largo de la temporada. Esto significa que los pilotos titulares deben ceder sus autos en dos ocasiones durante un año y varios equipos ven en México una oportunidad para cumplir con esta regla.

Cabe aclarar que Fórmula 1 considera piloto novato a aquellos que no han disputado más de dos Grandes Premios.

Los pilotos rookies que veremos en el GP de México en las prácticas libres

El rookie más conocido por la afición de México es el regiomontano Pato O’Ward, quien subirá a uno de los McLaren el viernes 24 de octubre y posiblemente tenga otra aparición en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Pato O’Ward con McLaren

Pato O’Ward es vigente subcampeón de IndyCar con la escudería Arrow McLaren y por segundo año consecutivo rodará en el Gran Premio de México. Pato indicó que este año sería el último en Fórmula 1 en el papel de piloto reserva, a menos que encontrara un lugar competitivo como titular en el Gran Circo.

Paul Aron con Alpine

Tiene 21 años y es originario de Estonia. Trabaja para la escudería Alpine y compite directamente con Franco Colapinto para ser titular en la próxima temporada.

Acá la cosa se pondrá buena, ya que Paul Aron ocupará el asiento de Pierre Gasly, o sea que en México estará mano a mano con Colapinto.

Arvid Lindblad con Red Bull

El piloto británico de 18 años de edad es la apuesta fuerte de Red Bull mirando hacia el futuro y se dice que será impulsado a Fórmula 1 en 2026, para ocupar uno de los asientos de la escudería Racing Bulls.

Arvid Lindblad es considerado como el próximo Verstappen de Red Bull y precisamente tomará el lugar de Max durante la primera sesión del Gran Premio de México. Arvid ya subió al RB21 en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Luke Browning con Williams

Luke Browning es un piloto británico que compite actualmente en Fórmula 2. Tiene 23 años de edad y desde 2023 forma parte de la academia de Williams.

En México ocupará el lugar del español Carlos Sainz y quien también sustituyó en las prácticas libres de Bahréin. “Estoy deseando volver a subirme a un coche de F1. He estado trabajando duro para aprovechar al máximo y ayudar al equipo a planificar el fin de semana de carreras que se avecina”, indicó el piloto que compite para Hitech en Fórmula 2.

Antonio Fuoco con Ferrari

Fuoco tiene 29 años de edad y es de origen italiano y es ganador de las 24 horas de Le Mans con el equipo Ferrari, en 2024 y con, con el que también colabora como piloto de desarrollo para Fórmula 1.

En México probará por primera vez un monoplaza de Fórmula 1 y sustituirá al británico Lewis Hamilton, a quien le falta una sesión más para ceder su monoplaza en lo que resta del año.

Jak Crawford con Aston Martin

Crawford podría ser considerado como el mejor piloto estadounidense de la actualidad y la apuesta más cercana a Fórmula 1 junto con Colton Herta. Tiene 20 años y es segundo en el campeonato de Fórmula 2.

Desde 2024 forma parte de la academia de Aston Martin y en México probará oficialmente un auto Fórmula 1 en el lugar de Lance Stroll.

Ryo Hirikawa con Haas

El piloto japonés inició la temporada como piloto reserva de Alpine y sustituyó en su país al australiano Jack Doohan. En ese mismo fin de semana anunció su cambio al equipo Haas, con el cual ya reemplazó a Ollie Bearman en el Gran Premio de Bahréin.

En resumen, en México cumplirá su tercera práctica libre de la temporada y de nueva cuenta tomará el asiento del ‘Niño Oso’.