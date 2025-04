Uno de los principales dolores de cabeza en Red Bull es el hecho de no contar con un piloto consistente que dé puntos de manera continua en el segundo auto y la última apuesta para cumplir ese objetivo es Yuki Tsunoda, tras la errónea elección de Liam Lawson.

Mientras Max Verstappen está en la pelea por el título de pilotos, Red Bull pierde terreno en la clasificación de constructores, en la cual es tercero, con un déficit de 50 unidades respecto al líder McLaren, y si el equipo no reacciona, Ferrari podría acercarse cada vez más y mandarlo al cuarto lugar, lo cual implica una pérdida económica cercana a los 30 millones de dólares, pues hay que recordar que el campeonato de constructores es el que reparte los premios económicos.

En todo lo que va de la temporada 2025, los dos pilotos que se han subido al segundo auto de Red Bull no han sumado puntos. Acá un repaso.

En sólo dos Grandes Premios, Liam Lawson se ganó el apodo de ‘Slowson’, pues fue el piloto más lento en la sesión de calificación, tanto para la carrera sprint como para la principal, del Gran Premio de China. En Australia, donde marcó su debut, ocupó el lugar 18.

Tanto en Australia como en China, Lawson tuvo que largar desde los pits, debido a que el equipo rompió el parque cerrado para tratar de mejorar la configuración de su RB21 y se convirtió en el peor piloto en la historia de la escudería al no sumar un solo punto.

“Los ingenieros acudieron a mí muy preocupados (por Liam Lawson). Se notaba ese peso sobre sus hombros. Podríamos haberlo dejado seguir, y tal vez en media temporada se habría adaptado, pero no tenemos ese tiempo”, justificó Christian Horner una vez que en Red Bull tomaron la decisión de despedirlo y mandarlo al equipo junior, Racing Bulls.

El debut de Yuki Tsunoda se dio en el Gran Premio de Japón y tras cuatro años en Racing Bulls y aunque mostró mejorías respecto al rendimiento de Liam Lawson, tampoco le ha dado puntos a Red Bull.

Yuki clasificó 15 en el Gran Premio de Japón y terminó en el puesto 12. Se espera que el simpático piloto japonés rompa la sequía sin puntos en el segundo auto de Red Bull.

La última vez que el segundo auto de la escudería Red Bull hizo puntos fue el 24 de noviembre de 2024, en el Gran Premio de Las Vegas, y fue con el mexicano Checo Pérez, quien en esa carrera hizo una buena remontada y además ejecutó uno de los rebases más espectaculares del año al pasar a Kevin Magnussen y a Liam Lawson en la misma maniobra.

What a move from Checo



Total commitment from Perez as he passes Lawson and Magnussen in one go #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/tfYf7QrDDs