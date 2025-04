Lo que necesitas saber: Liam Lawson llegó a Red Bull con apenas 11 Grandes Premios en su corta experiencia

“Definitivamente fue un shock, honestamente. No es algo que vi venir”, confesó Liam Lawson sobre su repentina salida de Red Bull, luego de apenas dos Grandes Premios. El neozelandés fue sustituido por Yuki Tsunoda, mientras que él fue degradado al equipo junior, Racing Bulls, y tanto él como Christian Horner, ofrecieron algunos detalles sobre la forma en la cual se decidió y se comunicó su salida.

Christian Horner describió el momento como un momento “horrible”, pues Lawson ha pagado las consecuencias de una mala decisión por parte de Red Bull, al llevar a un piloto tan novato al equipo principal, bajo una enorme carga de presión.

Liam Lawson en Red Bull / Getty

Horner da detalles sobre cómo fue la salida de Lawson en Red Bull

En una entrevista con Sky F1, Christian Horner detalló que la decisión de cortar a Liam Lawson tan temprano en la temporada comenzó a tomarse desde la retroalimentación de los ingenieros, que se manifestaron preocupados por la forma en la cual Lawson estaba sufriendo para encontrarle rendimiento al auto. “Los ingenieros acudieron a mí muy preocupados y, al final, creo que era lo lógico”.

Horner explicó que el momento de comunicarle a Lawson la decisión de no seguir con él abordo del RB21 no fue sencilla. “Es horrible porque le estás quitando los sueños y aspiraciones a alguien, pero a veces tienes que ser cruel para ser amable, y creo que en este caso, este no es el final para Liam”.

“Fui muy claro con él. Tenemos que aceptar que le estábamos pidiendo mucho demasiado pronto”, indicó. “Podríamos haberlo dejado así, y creo que Liam es un piloto con talento. Quizás en media temporada lo habría conseguido, pero no teníamos tanto tiempo”.

Christian Horner con el RB20 / Getty

Liam Lawson no esperaba la decisión tan pronto

Ya con el nomex de la escudería Racing Bulls, Liam Lawson confesó que no esperaba la decisión tan temprano en la temporada porque en un principio “las discusiones que estábamos teniendo no se inclinaban realmente en esta dirección, así que definitivamente no era algo que esperaba”.

Lawson fue cuestionado sobre si requería más tiempo para sacarle rendimiento al indomable RB21. “Honestamente, sí”, respondió, sobre todo para experimentar en circuitos que ya conocía, pues hay que recordar que Lawson jamás había competido en el circuito de Australia y el de China.

Liam Lawson de regreso a Racing Bulls / Getty

“Obviamente me hubiera encantado más tiempo. Sentí que con más tiempo, especialmente yendo a lugares en los que había estado antes… fue un comienzo difícil. Tuvimos una prueba de pretemporada difícil.

“Ir a lugares en los que había estado antes habría ayudado y me hubiera encantado esa oportunidad”, mencionó el neozelandés, quien ahora será compañero de Isack Hadjar en el equipo junior de Red Bull.