Recordando el último Gran Premio de México sin Checo Pérez ni pilotos mexicanos

Lo que necesitas saber: Nigel Mansell ganó el último GP de México sin mexicanos y ahí corrió también la última mujer pilota en Fórmula 1

El Gran Premio de México es nuestro favorito por muchos motivos, especialmente en recientes ediciones por la presencia de Checo Pérez corriendo en casa. No tenerlo en 2025 será complicado, pero eso nos llevó a recordar el último GP de México sin él.

Eso sucedió nada menos que en 1992, de hecho se trata también del último Gran Premio de México sin ningún piloto mexicano… ¡Hace 33 años! Porque si bien tendremos a Pato O’Ward este año, será solo en prácticas libres.

Foto: Getty

¿Cómo fue el último Gran Premio de México sin Checo Pérez?

Seguro recuerdas que el Gran Premio de México regresó al calendario de la Fórmula 1 en 2015 tras décadas de ausencia. Y sí, desde entonces Checo Pérez lo corrió sin falta hasta este 2025. En 2016 incluso tuvimos a dos mexicanos, con Esteban Gutiérrez corriendo para Haas.

Eso nos lleva más atrás en el tiempo para encontrar el último GP de México sin mexicanos. Como decíamos, ocurrió en 1992, última carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez antes de salir del calendario por más de dos décadas.

El Gran Premio de México de 1992 se corrió el 22 de marzo de ese año (porque no siempre fue en octubre o noviembre como ahora), y el ganador fue el británico Nigel Mansell corriendo para Williams.

Ayrton Senna y Nigel Mansell en 1992 / Foto: Reuters

En esa edición vimos desfilar a pura leyenda en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues Mansell venció a nada menos que Riccardo Patrese, Michael Schumacher, Gerhard Berger, Mika Häkkinen y Ayrton Senna (quien se retiró por una falla en su auto).

Además, en esa carrera estuvo Giovanna Amati, la última mujer pilota en Fórmula 1, y fue también la última edición con la famosa y peligrosa curva peraltada, donde Senna sufrió una volcadura un año antes y donde Ricardo Rodríguez sufrió el terrible accidente que le costó la vida en 1962.

Nigel Mansell, del triunfo en el Gran Premio de México al campeonato de Fórmula 1

El triunfo en el GP de México de 1992, fue el segundo de la temporada para Nigel Mansell y el segundo también de una racha de 5 victorias consecutivas. Ayrton Senna cortó esa racha al ganar en Mónaco, pero el británico sumó tres triunfos más y nada impidió que ganara el campeonato de pilotos.

Nigel Mansell tras ganar el Gran Premio de México / Foto: MexSport

¿Cuántas veces se corrió el Gran Premio de México sin pilotos mexicanos?

La edición de 1992 fue la séptima y última hasta entonces sin ningún mexicano. El Gran Premio de México tampoco tuvo piloto anfitrión en 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 y 1992.

Eso significa que el GP de México 2025 será el octavo sin pilotos de casa, pero en 2026 ya es un hecho que tendremos de nuevo a Checo Pérez con Cadillac, algo muy especial porque será el aniversario 11 desde su regreso al calendario, con Checo usando el número 11 para la escudería 11 de la Fórmula 1.