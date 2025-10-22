Lo que necesitas saber: Checo Pérez era piloto de Force India en aquella edición del Gran Premio de México 2017

Rubén Terrazas ha sido Marshall en el Gran Premio de México desde su regreso al calendario, en 2015. Ha estado presente en cada una de las ediciones y por lo tanto festeja su décima edición en 2025 junto con la organización y por lo tanto guarda varios recuerdos, pero ninguno de ellos es tan emotivo como el de la mítica y silenciosa vuelta 19 del 2017, a casi un mes del sismo que sacudió al Valle de México el 19 de septiembre.

El Gran Premio de México tiene grandes momentos memorables en estos 10 años, desde los podios de Checo Pérez, en 2021 y 2022, hasta el triunfo de Nico Rosberg y las soberbias actuaciones de Max Verstappen, sin embargo la Fórmula 1 encontró alma en aquella edición del 2017, cuando más de 100 mil personas levantaron el puño durante la vuelta 19.

“El puño en alto en esta situación era una petición de silencio”, explica Rubén. “Era la señal de silencio para que los rescatistas pudieran tener más oportunidad de escuchar en caso de que hubiera alguien enterrado o bajo los escombros. Muchas veces está trabajando la gente, la maquinaria está trabajando entonces la señal del puño en alto indicaba silencio”.

Rescatistas y voluntarios levantan el puño para pedir silencio en la zona / Getty

El sismo del 19 de septiembre de 2017

El 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 horas, un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter y que tuvo una duración de 90 segundos, derrumbó decenas de edificios y dejó 370 personas fallecidas, de las cuales 228 fueron en Ciudad de México, que exactamente 32 años atrás había sido derrumbada por otro sismo, en 1985.

“Otra vez nos volvió a pegar un temblor”, recuerda Giselle Zarur, periodista especializada en automovilismo. “Otra vez la misma fecha y otra vez nos tenemos que levantar porque nos destruyó“.

Para Rubén la fecha es especial, ya que el 19 de septiembre es cumpleaños de su hija y recuerda que en aquella ocasión terminó festejando el aniversario de su hija en un centro comercial en el norte de a Ciudad de México, en silencio y a obscuras.

Escombros del GP de México / Getty

A partir de ese día surgieron diversas manifestaciones de apoyo a nuestro país a nivel internacional el automovilismo no se quedó atrás a poco días de la tercera edición del Gran Premio de México. Memo Rojas, uno de los pilotos más destacados de nuestro país, debía competir en la European Le Mans Series, en Bélgica.

“Me acuerdo que cuando fue el sismo estaba llegando a Amsterdam porque tenía carrera en Bélgica en el circuito Spa-Francorchamps. Recuerdo que le pedí a mi equipo que pusiera una leyenda en el auto que decía Fuerza México y corrimos con esa leyenda en el auto en Bélgica. No me tocó estar aquí, pero con tristeza vimos todos esos momentos”, recuerda el embajador del Gran Premio de México 2025.

En Fórmula 1, todos los pilotos mostraron una pancarta con la leyenda “No puedes escribir ‘mexicano’ sin ‘yo puedo’”, en el marco del Gran Premio de Japón.

Pilotos de Fórmula 1 y las muestras de apoyo tras el sismo de 2017

La vuelta 19 del Gran Premio de México de 2017

Sin embargo, el homenaje más emotivo fue el que organizó el Gran Premio de México, que convocó a los aficionados a guardar silencio durante la vuelta 19 de la carrera celebrada el día 29 de octubre y levantar el puño, así como lo hacían los rescatistas.

Vuelta 19 del GP de México 2017

“Ese es el punto más sentimental que yo tuve porque literalmente se escuchó el silencio”. Aquella vuelta 19 del Gran Premio de México del 2017 fue liderada por Max Verstappen y tuvo una duración cercana a los 1:22 minutos, curiosamente casi lo mismo que duró el sismo.

“La vuelta 19 le dio alma al Gran Premio, le dio unidad, le dio cariño, se sintió el cariño, se sintió que nosotros estábamos unidos, se sintió que somos un país unido, se sintió que somos un país fuerte, se sintió que somos un país solidario, todo ese cúmulo de sentimientos se reflejaron en esa vuelta”, indica Rubén.

Durante aquella vuelta 19, Checo Pérez, entonces piloto de la escudería Force India, hizo una parada en pits y cayó del quinto al octavo lugar. El único piloto que no dio la vuelta 19 fue el australiano Daniel Ricciardo, de la escudería Red Bull. El único sonido en esos momentos fue el de los monoplazas y el sonido local y en las tribunas se podía ver a varias personas emocionadas mientras sostenían el puño en alto.

Vuelta 19 del Gran Premio de México / Getty

El Gran Premio de México como una ventana de expresión

“Los mexicanos somos especiales, somos ese pueblo que siempre se levanta… y me parece increíble que el deporte pueda ser esa ventana para que la afición se pueda expresar y que se exprese con este tipo de acciones que son tan positivas y que reconocen a los fallecidos, a los lesionados, a los héroes a los estaba tratando de rescatar, toda esa energía que se generó en esa vuelta rindiendo este tributo para una sociedad que establece dolida y rota, y demostrar lo que somos como país, porque el Gran Premio es una fiesta, pero dio la oportunidad de también expresarte” indicó Giselle.

Giselle Zarur recuerda la vuelta 19 del GP de México 2017

Desde su posición en pista, en la salida del estadio Rubén recuerda que “veía a los niños, veía a personas a las que se les salían las lágrimas y veía el semblante serio, como de dolor”.

“El Gran Premio de México se ha convertido en la gran fiesta de la ciudad y hemos tenido 10 años para celebrar y ese año tuvimos la oportunidad de no sólo de celebrar, sino de darle un espacio a aquellas personas que fallecieron en el sismo, así que el Gran Premio de México está en las buenas y en las malas. Fue un momento muy emotivo”, estableció Memo Rojas.