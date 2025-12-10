Lo que necesitas saber: Williams terminó en el quinto puesto en la clasificación de constructores

Williams permitirá que sus fans elijan la primera decoración de sus monoplazas para el inicio de las nueva era y las nuevas regulaciones de Fórmula 1, en 2026, a través de una votación en la cual se ofrecen seis opciones. Para ello, los fans de la escudería y de Fórmula 1 pueden elegir entre seis propuestas.

Elige el nuevo diseño de Williams para 2026

A través de su página web, la escudería Williams explica que los fans pueden votar una vez al día por su diseño favorito para el FW48, el auto que rodará durante la temporada 2026, aunque también aclara que el modelo ganador no será el definitivo.

Decoración para el Williams del 2026

Williams indica que el livery elegido se verá en los primeros test del año 2026, a finales de enero, en Barcelona, así que en realidad se trata de una decoración temporal.

“Te damos la oportunidad de elegir el diseño de nuestro coche para 2026 cuando salga a la pista por primera vez. Tu diseño adornará el FW48 cuando salga a la pista en la primera prueba en Barcelona en enero y pasará a formar parte de la historia de Williams para siempre”.

Los diseños de Williams por los que puedes votar

Williams lanzó en su sitio web seis decoraciones, de las cuales cuatro son similares en cuanto al color dominantes, que es el clásico azul. Dos versiones más están hechas en una base blanca.

Para elegir tu preferido debes acceder a tu cuenta o crear una con tu correo electrónico. Aquí te dejamos el link para que puedas votar.

La votación se cerrará el día 16 de diciembre, así que tienes algunos cuantos días para elegir tu livery favorito.