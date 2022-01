¡Los dosmiles! 30 películas que cumplen 20 años este 2022 (y dónde verlas)

Arranco cada año se debe hacer un recuento de las películas que comienzan a acumular años desde su estreno. Y en 2002, para celebrar 20 años, salieron un sinfín de cintas espectaculares que acumularon millones en taquilla, arrasaron en los premios y festivales más destacados en el mundo y ocuparon la conversación. Así que por acá les van 30 películas que en este 2022 celebran su aniversario número 20 con algunos datos de su producción y demás detalles que las hacen más fascinantes con el tiempo.

BLOCKBUSTERS

Spider-Man

Disponible en Netflix y Claro Video

Spider-Man de Sam Raimi fue la película que inició nuestra obsesión con Peter Parker. Tobey Maguire tomó el protagónico en la que se convertiría en la primera película en la historia que recaudaba más de 39.4 millones en su primer día y más de 100 millones de dólares en su primer fin de semana (para ser más exactos, un total de 114 milones cuando se estrenó el 3 de mayo de 2002).

Cuando se estrenó, habían pasado exactamente 40 años desde que Stan Lee y Steve Ditko crearon a Spider-Man para Marvel. Esta cinta nos presentó los orígenes del alter ego de Peter Parker, y gracias al éxito de esta primera cinta, Sony abrió una trilogía que cerraría hasta 2007. Entre el elenco estaba Kirsten Dunst, Willem Dafoe y James Franco.

Harry Potter y la cámara secreta

Disponible en HBO Max

El éxito en taquilla de Harry Potter y la cámara secreta no se puede comparar al de la primera producción dentro de la saga fílmica (de hecho, ocupa el séptimo lugar de ocho en el box office); sin embargo, las críticas fueron lo suficientemente positivas como para darle continuidad a una de las franquicias más exitosas de este milenio.

Dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, La cámara de los secretos fue la presentación de algunos conceptos clave en la historia como los horrocruxes y algunos personajes tales como Lucius Malfoy y Dobby. ¿Sabían que el gobierno ruso quiso demandar a la producción por creer que el elfo se parecía mucho a su presidente?

El señor de los anillos: Las dos torres

Disponible en HBO Max

El señor de los anillos: Las dos torres es la segunda entrega de la saga de Peter Jackson basada en la obra de J.R.R. Tolkien. La cinta fue un éxito total no sólo en la taquilla al recaudar 950 millones de dólares, sino entre las críticas al recibir seis nominaciones a los premios Oscar, incluida Mejor Película. En total, se llevó dos estatuillas por Efectos visuales y Edición de sonido.

Esta película tiene una de las peleas más épicas de la saga, la de Helm’s Deep; pero además, es la carta de entrada para el personaje de Smeagol/Gollum, uno de los más complejos y definitivos en la historia. De acuerdo con el mismo Peter Jackson, fue la película más difícil de la trilogía porque cuando escribieron el guion para Miramax, habían planeado sólo dos películas.

Algunas partes que vemos en Las dos torres, serían la conclusión de La comunidad del anillo. Pero cuando ampliaron el guion, se dieron cuenta que había una película más. Entre los datos curiosos es que Andy Serkis no pudo recibir nominación como Mejor Actor de Reparto (una lástima) y Kate Winslet había sido fichada para el personaje de Eowyn.

Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones

Disponible en Disney+

El regreso de George Lucas con las primeras tres partes de su historia, era lo que muchos esperaban al cierre de la década de los 90. La realidad es que muchos no quedaron satisfechos con el Episodio I de 1999; y eso se vio reflejado en la taquilla de El ataque de los clones del 2002.

A pesar de que recaudó más de 600 millones de dólares en taquilla, por primera vez una cinta de Star Wars no ocupaba el primer lugar. Se quedó por debajo de Spider-Man, La cámara de los secretos y Las dos torres. El ataque de los clones trajo de vuelta a Ewan McGregor y Natalie Portman como Obi-Wan Kenobi y Padmé con la presentación de Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

Resident Evil

Disponible en HBO Max

Resident Evil fue el principio de todo. Para algunos, fue la carta de presentación del título fuera del mundo gamer. Sin embargo, para otros, sino es que la mayoría, fue un título que dio paso a una franquicia que le quedó muchísimo a deber al videojuego y los fans.

Entre que son peras y son manzanas, la realidad es que Resident Evil fue todo un éxito. Tanto así, que abrió la puerta a otros cinco producciones que conforme se estrenaron, aumentaron su taquilla acumulando más de mil millones de dólares entre todas. A pesar de que la cinta no se apegó a las primeras entregas del videojuego, la audiencia conectó con Alice, quien ha de descubrir el origen del apocalipsis zombie en. manos de la Umbrella Corporation.

Men in Black II

Disponible en Netflix y Claro Video

Men in Black es una de las mejores películas de comedia/ciencia ficción que hay. Cuando salió con el rostro de Will Smith y Tommy Lee Jones, fue un éxito rotundo que acumuló mas de 600 millones de dólares. Por lo que su segunda entrega, cuando se empezó a producir, no la tenía fácil.

Pero con el encanto de Smith y la promesa de volverlos a ver después de cinco años de ausencia (sin una idea clara de que volverían para una segunda parte), Men in Black II superó las expectativas. Smith volvió como el agente J para ir en busca del retirado K, quien debe volver al mundo de los hombres de negro para resolver un caso pendiente.

GANADORAS

El pianista

Disponible en Netflix

El pianista es una de las mejores películas en la historia. Al momento de su estreno en el Festival de Cannes, la cinta se llevó la Palma de Oro. Luego, recibió siete nominaciones a los premios Oscar, de los cuales se llevó tres estatuillas para Mejor Director, Guion adaptado y Actor, convirtiendo a Adrien Brody en el actor más joven en llevarse el galardón.

Sin embargo, la controversia rodeó a la cinta, sobre todo porque su director Roman Polanski, no pudo recoger ninguno de sus premios en Estados Unidos tras la denuncia de abuso sexual en su contra desde la década de los 70. El pianista se centra en la vida de Władysław Szpilman, un pianista polaco que sobrevivió al Holocausto donde también se integraron recuerdos de la infancia de Polanski. AQUÍ un texto más completo de la cinta.

Chicago

Disponible en HBO Max

La mayoría de los musicales dividen a las audiencias, es cierto. Pero hay algunos que logran crear una comunidad para convertirse en clásicos como West Side Story, The Sound of Music o The Fiddler on the Roof. Para el nuevo milenio, hemos de integrar a la lista de los mejores musicales a Chicago, dirigida en 2002 por Rob Marshall.

Chicago recibió trece nominaciones a los premios Oscar, llevándose un total de seis premios que incluyen Mejor Película y Actriz de reparto para Catherine Zeta-Jones. A esta actriz la acompañaron Renée Zellweger y Richard Gere para contarnos la historia de una cabaretera que es acusada de matar a su marido y su hermana, y una aspirante a artista que es acusada de matar a su amante.

Pandillas de Nueva York

Disponible en Claro Video

Esta película está relacionada con Atrápame si puedes. Cuando Fincher dejó el proyecto, Gore Verbinski seiguió en la lista para dirigirla. Sus intenciones eran iniciar de manera inmediata, pero Leonardo DiCaprio primero se involucró en la producción de Pandillas de Nueva York de Martin Scorsese. Esta fue la primera colaboración entre ambos, la cual ha traído un total de seis largometrajes (esperando este 2022 se estrene la última) más un cortometraje.

La cinta cuenta con el protagónico de DiCaprio y Daniel Day-Lewis junto a Cameron Diaz, la única, quizá de todo el elenco, que recibió malas críticas por su actuación (sobre todo el acento). Pandillas de Nueva York recibió 10 nominaciones a los premios Oscar con Mejor Película, Director y Actor para Day-Lewis.

Atrápame si puedes

Disponible en Netflix

Atrápame si puedes se trata de la única colaboración entre Steven Spilerberg y Leonardo DiCaprio. La película cuenta con la participación de Tom Hanks para dar vida a Carl Hanratty, un agente del FBIencargado de la investigación y captura de Frank Abagnale Jr., un joven que antes de cumplir 20, se habia convertido en millonario con cheques falsos y haciéndose pasar por distintas personas.

Frank llegó a ser un médico, también abogado y hasta un piloto de Pan Am. La película fue muy bien recibida por las audiencias y la crítica, por lo que se llevo dos nominaciones a los premios Oscar. David Fincher había sido fichado para dirigir la película, pero el director se decidió por Panic Room. Otros dos directores estuvieron en la línea antes de que llegara Spielberg.

8 Mile

Disponible en Netflix y HBO Max

8 Mile es un clásico entre los amantes de la música y los fieles seguidores de Eminem, pues se trata de su autobriografía, de cómo un rapero blanco pudo ganarse el respeto y un lugar en el hip-hop y rap dominado por la comunidad afrodescediente. La película se llevó el Oscar a Mejor Canción original, la primera de rap. Incluso, Eminem no se apareció en la ceremonia porque pensó que no ganaría.

Eminem se acercó a Danny Boyle para dirigir la película, igual se ha rumorado que Quentin Tarantino estuvo en pláticas. Pero finalmente quedó Curtis Hanson, quien logró un enorme éxito en la taquilla acompañado de Kim Bassinger, Brittany Murphy y Anthony Mackie en su primera aparición en una pantalla.

TERROR O SUSPENSO

28 Days Later

Disponible en Star+

28 Days Later o Exterminio es una de las mejores películas de zombies cortesía de Danny Boyle. Pero no sólo eso, está protagonizada por el gandioso Cillian Muprhy en lo que se podría considerar su primer éxito fílmico. Aquí interpreta a Jim, un sujeto que después de estar en coma durante un mes, despierta para encontrarse con el apocalipsis zombie.

Este desastre fue provocado por la liberación por parte de un grupo de activistas de un primate contagiado con el virus de la ira dentro de un laboriatorio de investigación. Jim comienza a deambular por Londres para encontrarse con dos sobrevivientes que le explican el origen del caos. Así comienzan un recorrido lleno de peligros mientras escapan de los infectados.

El aro

No disponible

Gore Verbinski vuelve a aparecer en esta lista, pero ahora sí con una película dirigida por él. Se trata de El aro protagonizada por Naomi Watts que logró convertirse en una de las películas de terror más exitosas de la época. Se trata de un remake de una película japonesa titulada Ring, que a su vez se basó en una novela de los 90 escrita por Koji Suzuki (quien convirtió la historia en toda una saga literaria).

El aro tiene como protagonista a la reportera Rachel Keller, quien comienza a investigar unos extraños sucesos (muertes) relacionados con la supuesta existencia de una cinta. Esta contiene imágenes perturbadoras y en cuanto una persona termina de verla, recibe una llamada que le anuncia su muerte en 7 días. Después de ver la cinta, Rachel debe resolver el misterio detrás de ella.

Señales

Disponible en Star+

Otra película de terror y suspenso que fue sumamente exitosa tras su estreno. Y no era para menos, Señales representó el regreso de M. Night Shyamalan después de Unbreakable y El sexto sentido. Además en su elenco contaba con una de las figuas más populares y una estrella en ascenso: Mel Gibson y Joaquin Phoenix.

Señales superó las exptectativas al contarnos la historia de Graham Hess, un granjero que descubre unas extrañas y perfectas marcas en sus cultivos. Pronto descubre que se trata de señales que al principio parecen ser una broma, pero en realidad son mensajes de extraterrestres. La película superó las expectativas en la taquilla de acuerdo a su presupuesto.

Panic Room

Disponible en HBO Max

Hemos de ser honestos. Panic Room no es una de las mejores películas de David Fincher; incluso nos atreveríamos a decir que está entre sus tres peores junto a Alien y The Game. Pero eso no significa que el trabajo de Fincher haya sido malo, sino que la historia se mantiene con los mismos clichés de siempre para aumentar el entorno claustrofóbico.

Jodie Foster interpreta a una mujer recién divoricada que se muda a una lujosa casa con su hija. Uno de los “encantos” de la propiedad, es que tiene una habitación del pánico en caso de que alguien se meta a tu casa; un lugar para esconderse y que resulta inaccesible para los que estén afuera. Así que en su primera noche ahí, tres ladrones entran a la casa, y cuando Meg y su hija se encierran, descubren que lo único que quieren los criminales, se encuentra ahí mismo.

Red Dragon

Disponible en Star+

El silencio de los inocentes no sólo es una de las mejores películas de los 90 o del género de suspenso, sino de la historia. Aquí nos presentaron al doctor Hannibal Lecter interpretado por Anthony Hopkins, quien volvió a ponerse en la piel del frío asesino dos veces más para Hannibal en 2001 y Red Dragon en 2002. Esta última, dirigida por Brett Ratner, cuenta también con la actuación de Edward Norton y Ralph Fiennes.

Tras el arresto de Lecter, el agente del FBI, Will Graham, se enfrenta a un nuevo asesino que toma como inspiración a Lecter. Se trata de Francis Dolarhyde, “El hada de los dientes”, quien cree que la obra de William Blake le pide distintos sacrificios, los cuales comete de manera brutal dejando una marca con su boca en todas las víctimas. Graham pide la ayuda de Lecter para entrar en la mente del asesino y así capturarlo.

ACCIÓN

Identidad desconocida

Disponible en HBO Max

No nos equivocamos al decir que la franquicia de Bourne, basadas en las novelas de Robert Ludlum, es una de las mejores dentro del género de acción. Y todo comenzó hace 20 años, en 2002, con The Bourne Identity o Identidad desconocida protagonizada por Matt Damon bajo la dirección de Doug Liman.

Jason Bourne es un agente especial que sabe hablar varios idiomas, conoce varias técnicas de combate… pero no recuerda por qué ni qué debe hacer, pues sufre de amnesia. Conforme avanza la historia, Jason comienza a descubrir que forma parte de un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos que salió mal. Ahora, mientras va recuperando su memoria, debe descubrir por qué lo quieren matar.

Otro día para morir

No disponible

Die Another Day fue la última película de Pierce Brosnan como James Bond. Y hemos de decir que fue la peor salida de un actor dentro de la franquicia entre la producción, el recibimiento de la audiencia y las críticias. Su taquilla no fue la que esperaban en parte porque la historia es completamente absurda y exagerada (ni Halle Berrry pudo salvarla).

Esta vez, el agente 007 es capturado por autoridades de Corea del Norte a partir de una traición dentro de su mimsa agencia. Cuando logra escapar, comienza una investigación para reconocer al traidor y de paso, descubrir quién está detrás de la construcción de un enorme láser que podría terminar con todo.

ROM-COM

About a boy

No disponible

Por muchos años, Hugh Grant fue el rey de las comedias románticas. Y en 2002 estrenó Amor a segunda vista con Sandra Bullock y About a boy de los hermanos Weitz. Está basada en la novela de Nick Hornby, quien también escribió High Fidelity. Aquí, Grant da vida a Will, un hombre de 38 años que es soltero y no trabaja, pues vive de una fortuna que su padre le dejo.

Un día decide inventar que es un padre soltero que cuida a su hijo de dos años, esto para poder salir con madres solteras pensando que son menos “demandantes”. Un día, conoce a Marcus (Nicholas Hoult), un niño de 12 años que no tiene padre y que es abusado en su escuela por sus compañeros. Mientras crean una relación, los dos van aprendiendo distintas cosas.

Maid in Manhattan

Disponible en HBO Max

Maid in Manhattan aparece en esta lista no porque sea una buena película (ni remotamente hablando), sino porque es una de las cintas de Jennifer Lopez más populares que sorpresivamente cuenta con la participación de Ralph Fiennes. Y entre las chick flick, hemos de decirlo, también es de las más vistas.

JLo interpreta a Marisa Ventura, mucama de un lujoso hotel de Nueva York que es confundida con una socialité y huésped del hotel por Christopher Marshall, un político adinerado y famoso que se enamora de ella. Cuando descubre que se trata de una empleada, cree que no puede estar con ella. Pero al tratarse de una comedia, sabemos que al final deciden estar juntos a pesar de que no pertenecen al mismo lugar. Selena lo supo antes.

COMEDIA

Jackass: The Movie

Disponible en Netflix

Jeff Tremaine dirigió la primera película de Jackass, escrita por Spike Jonze, en 2002, dos años después de que la serie se estrenara por MTV con un éxito rotundo. En este documental, a falta de maneras para describirlo, regresaron todos los “actores” para superar las restricciones o límites impuestos por la televisión.

Así que estuvieron de vuelta bajo el liderazgo de Johnny Knoxville, incluido Steve-O, Ryan Dunn, Chris Pontius, Ehren McGhehey, Bam Margera, Dave England y más. La mayoría volverá este 2022 con la más reciente entrega de Jackass.

Austin Power en Goldmember

Disponible en HBO Max

En 1997 comenzó la saga de películas protagonizadas por Austin Power bajo el guion y la producción de Mike Myers y la dirección de Jay Roach. Mientras unas fueron mejor recibidas que otras, la realidad es que todas representaron un éxito, y para la tercera entrega de 2002 con el título de Austin Power en Goldmember, se unió al elenco Beyoncé y Michael Caine con algunos cameos impresionantes.

La introducción estuvo dirigida por Steven Spielberg y contó con la participación de Tom Cruise, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey y Dany Devito. En esta nueva aventura, Austin Powers debe detener al Dr. Evil, quien tiene un plan para apoderarse de la Tierra a través de una máquina del tiempo. También debe rescatar a su padre, quien fue secuestrado por el villano.

INTERNACIONALES

El crimen del padre Amaro

Disponible en Netflix

Era el 2002 y el gobierno panista de Vicente Fox ocupaba la presidencia. Y justamente ese mismo año el Imcine produjo El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera con un guion de Vicente Leñero. La película, antes de su estreno, ya había causado demasiada controversia a partir de que autoridades religiosas pidieron que se prohibiera.

Y fue esa “mala publicidad”, creemos, la que la llevó a convertirse en 2002 en la película más taquillera en la historia del cine mexicano. La cinta recibió una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera, y Gael García Bernal recibió críticas positivias al interpretar a Amaro, un padre que se acaba de ordenar y s enviado a una parroquia de Los Reyes donde conoce a Amelia, con quien comienza una relación.

Hable con ella

Disponible en MUBI

La mayoría de las películas de Pedro Almodóvar se centran en las figuras femeninas, y pocas veces, pero de maneras muy acertadas, se ha centrado en los hombres. Tal es el caso de Hable con ella, película nominada a dos premios Oscar, Mejor Director y Guion original, llevándose este último. En los Golden Globes, la cinta se llevó el premio como Mejor Película Extranjera.

Por acá conocemos a dos hombres solitarios, un enfermero y un escritor, que se encuentran en dos distintas ocasiones. La primera durante un show y la segunda, en una clínica donde los dos ven cómo las personas que supuestamente deben cuidar, se van de a poco. Hable con ella está protagonizada por Javier Cámara y Darío Grandinetti.

Amar te duele

Disponible en blim

¡Renata! Las teen movies de Estados Unidos dominaron el mercado en la década de los 90, pero fue hasta los dosmiles que México le entró con una de sus cintas más populares hasta ahora: Amar te duele de Fernando Sariñana con el protagónico de Martha Higareda y Luis Fernado Peña basada en un guion de Carolina Rivera.

Amar te duele está ambientada en la Ciudad de México. Ulises es un joven que vive en la parte más pobre de Santa Fe. Sus padres son vendedores ambulantes y la falta de dinero ha roto sus sueños de convertirse en un artista. Un día conoce a Renata, una adolescente de la clase alta que se enamora de Ulises. Pero la diferencia de clases hace que todos a su alrededor, quieran evitar que su amor triunfe.

Ciudad de Dios

No disponible

Si hemos de elegir la película más popular y representativa de la filmografía brasileña, esa es Ciudad de Dios de Fernando Meirelles de 2002, la cual recibió cuatro nominaciones a los premios Oscar incluido Mejor Dirctor y Guion original. La película se filmó en una de las favelas más conocidas de Río de Janerio donde participaron los mismos habitantes de ahí.

Ciudad de Dios arranca en la década de los 60 con la construcción de una favela en donde comienzan a armarse distintos grupos delictivos. Es así como llegamos a dos protagonistas, amigos en la infancia que al crecer toman distintas direcciones. Buscapé se vuelve fotógrafo, el único con la capacidad de entrar a una favela bajo el cuidado de Zé Pequeno.

ANIMADAS

Todas estas películas animadas recibieron una nominación al Oscar en 2003 como Mejor Película Animada. Sin embargo, la estatuilla se la llevó El viaje de Chihiro de 2001, la cual se estrenó en 2002 y le entró a la contienda hasta ese año.

La era de hielo

Disponible en Disney+

La era de hielo se convirtió en la primera película de Blue Sky Studios en recibir una nominación al Oscar como Mejor Película Animada. La cinta tiene como protagonistas a Manny, Sid y Diego, un mamut, perezoso y tigre dientes de sable que se topan con un niño humano perdido. Diego quiere comerlo, pero los convence de que los va a ayudar, emprendiendo un viaje en busca de su familia.

Lilo y Stitch

Disponible en Disney+

Esta película está dentro de los planes de Disney para convertirla en un live action. Fue todo un éxito en taquilla al tener 80 millones de dólares de presupuesto, pero recaudar más de 200 millones en todo el mundo. Lilo y Stitch nos presenta a una niña solitaria de Hawai que encuentra en un pequeño pero poderosos extraterrestre, a su familia.

El planeta del tesoro

Disponible en Disney+

El planeta del tesoro es una de las mejores animaciones de Disney que no logró recibir la atención que merecía al momento de su estreno en 2002. Esta ópera espacial nos presenta a Jim (Jospeh Gordon-Levitt), un joven que vive con su madre en una posada que tras ser destruida, emprende un viaje especial para crecer y hacer sentir orgullosa a su mamá.

Spirit

Disponible en Netflix

Matt Damon prestó su voz para el personaje de Spirit, un caballo salvaje que se niega a ser domado tras ser capturado por americanos que constuyen un tren en medio de tierras nativas. La música corrió a cargo de grandioso Hans Zimmer.