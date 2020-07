5 momentos de ‘Rick and Morty’ que fueron completamente improvisados

Rick and Morty es un programa que está experimentando constantemente. Ya sea un episodio dividido en 64 cuadrantes separados o uno en que la mitad de todo lo que pasa son sesiones de improvisación en televisión. Justo por eso, la serie ha podido establecerse como una que rompe las reglas, se arriesga y que siempre lo hace bien.

Gran parte del éxito de la serie se debe a la inercia de la torpe energía de sus creadores Justin Roiland y Dan Harmon, quienes simplemente ceden a la diversión de hacer una serie con posibilidades creativas infinitas. Hay muchos casos en los que Roiland se quiebra o simplemente se ríe durante lo que dice. En lugar de darle lugar al profesionalismo y editar estos momentos, lo celebra y los disfruta. Después de todo, ¿no es esa parte de la diversión de un experimento de improvisación en primer lugar?

“Al hacer el diálogo, tengo que tirar el guión a un lado. Incluso si me apego a una línea de diálogo muy específica que se requiere para una configuración de chiste o frase clave muy específica”, dijo Justin Roiland. “Encuentro que si me permito ajustar la redacción y dejar que salga más naturalmente de cómo lo diría realmente, ayuda a que los personajes se sientan más reales, vivos y naturales”.

Dicho esto, y con ganas de consumir lo que sea de Rick and Morty antes de que salga la temporada 5, vayamos a ver algunos de los momentos más chistosos en la historia de la serie que son total y absolutamente improvisados por Justin Roiland.

‘Two Brothers’

Llegando de uno de los capítulos favoritos por los fans, “Rixty Minutes” (del cual vamos a tomar varios segmentos para esta entreda), Two Brothers puede ser el momento improvisado por excelencia de la serie, uno de los más chistosos y más obvios de todos. La síntesis aquí es algo raro donde la inteligencia y la creatividad del programa trabajan en conjunto con esta “pereza” y el abandono de un guión para producir algo muy especial que no debería funcionar pero que lo hace de maravilla.

Mientras Rick le enseña a su familia su elegante caja de cable interdimensional, las posibilidades se abrieron para Justin Roiland y Dan Harmon. Precisamente, la improvisación es el conducto perfecto para explorar las posibilidades que te da la televisión dentro de la televisión en una serie que de por sí no tiene lazos a las reglas tradicionales de hacer televisión.

Two Brothers, y la risa final de Justin Roiland (que quitan en el video de abajo y por lo que todos los fans están enojados), es uno de los momentos más chistosos de todo el capiítulo. De una manera 100% improvisada, crearon el tráiler de una película que más de uno alcanzaría en su estreno (me incluyo). Les dejamos esta joya de improvisación para empezar.

Plumbus

¿Alguna vez se habían preguntado cómo se hace un Plumbus? No, absolutamente nadie. Y la razón es porque no existe y ese es el chiste. Literalmente. Rick and Morty presentó el “dispositivo” en un episodio titulado “Interdimensional Cable 2: Tempting Fate” en septiembre de 2015.

En “Interdimensional Cable 2: Tempting Fate”, Rick, Morty y Summer están sentados en una sala de espera de un hospital fuera del planeta mirando canales de TV por cable interdimensional. Cada uno de los clips de televisión fue improvisado en gran medida. Comenzaron con ideas simples, luego las llevaron a conclusiones extrañas, desconcertantes y finalmente muy divertidas.

Según EW, Justin Roiland estaba haciendo ejercicio en una máquina elíptica un día cuando “de repente me sorprendió la idea de un segmento tipo ‘¿Cómo lo hacen?’ pero para algo totalmente inexplicable”. El resultado, [email protected], es el plumbus:

Wubbalubbadubdub

Una de las cosas más icónicas de Rick and Morty son las famosas e insensatas frases de Rick. Tal vez la frase wubbalubbadubdub obtuvo un mayor significado más adelante como un grito de ayuda cuando Birdperson le dice a Morty que en su idioma es un grito de ayuda. Pero realmente, esta frase fue un momento más de improvisación de Justin Roiland.

El creador de Rick and Morty estaba jugando en el estudio cuando simplemente la articuló. Realmente quería burlarse de las frases clásicas vintage y sólo sacó sonidos al azar hasta llegar a wubbalubbadubdub. La primera vez que la dice es al final del episodio “Meeseeks and Destroy” y se compara con el actor y comediante Arsenio Hall.

Irónicamente, que wubbalubbadubdub tuviera un significado más tarde en la serie, también es algo improvisado si lo vemos por ese lado… En fin, veamos una compilación de su famosa frase/grito de ayuda.

Programa piloto

Uno pensaría que los primeros minutos de un capítulo piloto son los que requieren más planeación y cuidado. Al final es la primera vez que presentas a tus personajes y un poco de la historia que vas a contar Pero no. No en Rick and Morty.

Desde ese momento dejaron muy claro que ellos iban a hacer las cosas diferentes. Toda la primer secuencia en la nave de Rick fue completamente improvisada. Así lo ha hecho saber Justin Roiland en un panel de preguntas y respuestas. “Un gran ejemplo (de improvisación) es el capítulo piloto. Toda esa secuencia en la nave de Rick fue improvisada en base a una sugerencia de escena de Dan (Harmon)”.

Quick Mystery

Pocos programas en la historia han usado el humor para burlarse de otros programas como lo hace Rick and Morty. Para ejemplificarlo, y para seguir con cable interdimensional, toca reír con Quick Mystery, el programa de misterios rápidos.

Presentado por un hombre con una gabardina, vestido como un detective, este programa introduce misterios rápidos a decir una variación de “Aquí hay un misterio rápido”.

Cada episodio constante de clips de breves y “misteriosos” asesinatos en los que el culpable se adelanta y admite la culpa. La persona es arrestada y condenada por un juez en cuestión de segundos.

Quick Mystery es una parodia de la serie de televisión documental de larga duración Misterios Sin Resolver, que fue presentado originalmente por el actor Robert Stack de 1987 a 2002.

Quick Mystery es también una sátira del género de detectives al presentar misterios de una manera simple, poco realista y anticlimática. Se burla de las historias de detectives como Sherlock Holmes, Poirot y Miss Marple. Esta es una de las muchas sátiras de género de detectives dentro de “Rixty Minutes” junto con Baby Legs.