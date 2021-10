Más allá de ‘Parasite’: 5 películas surcoreanas para ver en streaming

Corea del Sur le ha apostado tanto a su cultura, que en todo el mundo parece haber surgido una obesión por su música a partir del K-pop (en serio, todos los días hay varias tendencias relacionadas con las bandas más representativas del género); pero también de sus producciones para la televisión (cof cof El juego del calamar es una locura y AQUÍ te contamos el porqué); y su cine.

Con este último, hemos de ser honestas y honestos. Nuestra relación ha sido un tanto injusta desde hace muchos años, pues sólo hemos volteado a ver las películas que logran tener un impacto internacional como el caso de Oldboy y la trilogía de la vengaza. Pero fuera de eso, durante muchos años lo mantuvimos a raya.

Todo cambió en 2019 cuando se estrenó Parasite e hizo historia en todos lados (es la primera película “extranjera” que se lleva el Oscar a Mejor Película), potenciando el discurso de la proyeccion de filmes que traen subtítulos con la misma fuerza que los producidos en Hollywood o el Reino Unido.

Así que en medio de una conversación en torno a la cultura de Corea del Sur, acá nos armamos una corta lista de películas surcoreanas que encuentran en streaming y valen la pena.

Thirst

MUBI

Oldboy es una de las película surcoreanas más destacadas dentro del nuevo milenio mientras su director, Park Chan-Wook, es uno de los cineastas más aclamadas a partir de su narrativa. Y en 2009, estrenó una de sus mejores cintas titulada Thirst, la cual tiene como protagonista a un vampiro. Y en 2009, esto representaba un enorme riesgo… sobre todo si el vampiro brillaba (aquí no brilla, descuiden).

En Thirst conocemos a Sang-hyun, un joven sacerdote que tiene muchas dudas respecto a su fe; por lo que se ofrece como voluntario para infectarse de un extraño virus en orden de probar un tratamiento. El sacerdote sobrevive, pero en su regreso a Corea del Sur, nota una necesidad de sangre, la cual satisface entre algunas personas que se encuentran en hospitales en estado de coma.

Junto con la adicción a la sangre, vienen algunos “poderes” propios de los vampiros como la capacidad de curar. De esta manera, se involucra sexualmente con una mujer que no es creyente, pero desea tener las cualidades vampirezcas del protagonista. Sang-hyun se convierte en un vampiro que chupa sangre en cuanto a la persona se ofrezca, pero por el otro lado, Tae-joo cree que debe cazar a sus víctimas y aprovechar el poder.

Lo que hace Park Chan-Wook con Thirst es enfrentarnos a una historia oscura y pesimista con el pretexto de un vampiro. Cualquiera que haya visto la trilogía de la venganza del director, encontrará algunas similitudes en el desarrollo de la historia, sobre todo con Lady Vengance. Pero la diferencia enter aquella trilogía y esta cinta, es que los personajes son vampiros y de alguna manera, justifican sus acciones por una necesidad corporal más allá de la supervivencia.

Train to Busan

Netflix

El legado de George A. Romero es innegable dentro del género de zombies. Actualmente, hay una enorme cantidad de producciones que apelan a las y los muertos vivientes; sin embargo, es justo decir que la mayoría no cubren las expectativas y, justamente, al legado del director desde la década de los 60.

Pero aquí estamos para hacer buenas recomendaciones, y dentro de ese universo, destaca Train to Busan de Yeon Sang-ho, la cual se estrenó en 2016 y dio paso a una saga que ha triunfado tanto en la taquilla como en la crítica. Train to Busan tiene como protagonista un nuevo virus que se esparce entre la población por varios distritos de Corea del Sur.

Aquí conocemos a Seok-Woo, un inversionista que toma un tren para llevar a su hija con su madre en Busan (la relación entre padre e hija no es tan buena porque él está inmerso en su trabajo). Sin embargo, durante el viaje, las noticias reportan el colpaso en varias partes del país… menos en Busan, la única zona en la que el ejército logró contener a los zombies.

Por lo que los pasajeros se organizan para llegar con vida a Busan mientras enfrentan a los infectados que se quedaron en el tren. Aquí, desde luego, conocemos personajes nobles y valientes que buscan el bien común, pero también sujetos detestables que complican la trama.

Night in Paradise

Netflix

Historias de venganza, mafias, largas peleas a mano limpia y personajes que se sacrifican. Si eres fan de todo eso o sólo una de esas carcaterísticas, entonces Night in Paradise es para ti. Esta cinta es de Park Hoon-jung, quien trabajó en el guion de I Saw the Devil, una de las mejores películas del milenio dirigida por Park Chan-Wook.

Por lo que Night in Pradise, después de su paso por el Festival de Venecia en 2020, tiene el sello de garantía. Aquí conocemos a Tae-gu, quien es la segunda mano de un líder mafioso en Corea del Sur. Es leal y suele obedecer sin cuestionar las cosas a pesar de que algunas indicaciones le incomoden o le parezcan exageradas (y más porque su jefe es un tipo explosivo).

Tae-gu es tan bueno en su trabajo, que otros mafiosos han intentado convencerlo de trabajar para ellos; sin embargo, el se mantiene firme en su decisión de estar con el señor Yang. Pero es esto mismo lo que lo lleva a una tragedia familiar en la que se convierte en el objetivo de los mimos hombres que ha liderado.

El protagonista debe huir a un espacio donde no debe vestir trajes elegantes, ni está rodeado de personas, ni nada. Pero es justo aquí, del otro lado de la moneda, donde descubre realmente quién es. Night in Pradise está llena de enormes secuencias de acción que nos recuerdan lo bueno que el director es dentro del género noir.

The Priests

Prime Video

Las películas sobre exorcismos o casos de posesiones suelen centrarse en el factor del terror. Explota todos los recursos del género para explorar, sólo en la superficie, la capacidad del ser humano para hacer frente a la maldad que no es inherente de ellos (es decir, proviene de lo desconocido y de entes superiores).

Sin embargo, ese es el factor más destacado e interesante. Por eso queremos poner en la lista de The Priests de Jang Jae-hyun, una película de suspenso que utiliza como pretexto una supuesta posesión demoniaca, para explorar los aspectos más oscuros de los seres humanos en su lucha entre el bien y el mal.

Todo comienza cunado una niña sufre de un accidente que la tiene en coma. El padre de su iglesia, Kim, ha percibido algunas cosas extrañas en el caso de la niña, apuntando a una posible posesión. Esta misma teoría la respalda Choi, un joven seminarista que acompaña al padre Kim en la investigación del caso.

The Priests es, en algunas partes, aterradora; pero se centra en la psicología de los personajes respecto a la situación, por lo que el resultado es interesante. Esta película forma parte de una tendencia en el cine surcoreano de explorar la espiritualidad, específicamente la que deviene de las creencias y prácticas del catolicismo.

Burning

Netflix

En la edición del Festival de Cannes en 2018, se estrenó Burnign de Lee Chang-dong como una de las películas más destacadas. Esta película, basada en la obra de Haruki Murakami, nos presenta a Jongsu, un joven introvertido que suele permanecer siempre en silencio y detrás de todo.

Un día, se reencuentra con Haemi, una joven hermosa con la que empieza una extraña relación en la que hay acercamientos físicos casuales, pero nada que le dé certeza a Jongsu de que se puede dar algo en serio. Haemi decide salir de viaje, por lo que le encarga su cuarto y su gato a Jongsu, y en su ausencia, este explora los espacios privados de la mujer.

Cuando Haemi regresa del viaje, lo hace acompañada de Ben, un joven atractivo y de dinero que primero se presenta como un gran sujeto que tiene intenciones serias con la mujer; sin embargo, después de fumar y beber, Ben le confiesa al protagonista que tiene una tendencia a quemar las cosas, a lo que le sigue la desaparición de Haemi.

Y aquí es donde se ponen interesantes las cosas, pues Burning primero apunta al paradero de Haemi como el centro del suspenso, pero no. En un giro de 180 grados, la trama se va centrando en las obsesiones de los dos sujetos: uno con las llamas, y el otro con la soledad.