5 razones por las que debes ver ‘Sweet Tooth’, la nueva serie de Netflix

Sin duda, las plataformas de streaming nos han hecho el paro todo este tiempo, presentándonos producciones muy interesantes para ver desde la comodidad de nuestros hogares. Pero sin duda, uno de los servicios que destaca en este aspecto es Netflix, quienes a cada rato siempre tienen para nosotros un montón de series y películas espectaculares, aunque hoy queremos concentrarnos en su más reciente proyecto televisivo, Sweet Tooth.

Hace ya un buen rato se anunció que el gigante del streaming estaba trabajando junto a Warner Bros. en esta adaptación del cómic que Jeff Lemire creó y que se publicó entre 2009 y 2013. Pero tuvo toda nuestra atención cuando se supo que el mismísimo Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Levin, le habían entrado a esta historia como productores ejecutivos. Sin embargo, la emoción se elevó cuando apareció el primer tráiler.

‘Sweet Tooth’ será la serie que te mantenga al filo del sillón

En el primer vistazo de Sweet Tooth tuvimos chance de ver un poco de qué iba toda esta trama, una historia fantástica que se desarrolla en un futuro distópico en el que conocemos a Gus, un niño mitad humano y mitad venado que tiene un objetivo muy especial. Pero las cosas están muy lejos de ser sencillas para nuestra protagonista, pues además de tener que lidiar con lo complicada de su meta, debe cuidarse del mundo, quienes lo ven como un monstruo.

Luego de mucha espera y anticipación, por fin llegó esta serie al catálogo de Netflix con grandes comentarios por parte de la crítica y el público en general. Imagínese cómo le está yendo que ya se encuentra en una de las producciones más vistas durante la pandemia este año. Es por eso que si todavía no te la hechas o todavía no estás convencido de reventártela durante el fin de semana, acá te dejamos una cuantas razones para no dejarla pasar.

DC se renueva en Netflix con una historia que no es de superhéroes

Como ya lo comentábamos antes, la historia de Sweet Tooth viene de un cómic publicado por el sello Vertigo de DC Comics. Sin embargo, en esta ocasión en lugar de contarnos el origen de algún otro superhéroe que tienen en su catálogo y ante la demanda que hay en la industria por estos personajes, decidieron apostarle a una trama completamente diferente pero que no por eso deja de ser interesante para el público.

Con esta serie, la casa de Batman, Superman y más, demuestra que no todo es superpoderes y cosas por el estilo en las tramas que han presentado al mundo durante todos estos años. De hecho, tienen cómics impactantes que son capaces de mover fibras sensibles más allá de la interminable lucha del bien contra el mal en spandex. Sin duda, sorprendieron a muchos con la idea de este proyecto y la verdad es que debemos aplaudirles por llevarlo a una serie.

Una historia pandémica… pero llena de esperanza

Quizá en este punto ya estemos hartos de hablar de la pandemia, porque también hemos visto películas y hasta series que se basaron en este momento tan complicado que estamos viviendo les hablamos a ustedes, Michael Bay y Grey’s Anatomy . Pero en el caso de Sweet Tooth las cosas son muy diferentes, pues todo esto viene incluido en la historia original y no la metieron con calzador para que encajara con lo que pasamos desde el 2020.

A pesar de que todo gira en torno a los niños híbridos y un virus que atacó a todo el mundo a raíz de la aparición de estos seres, no se siente nada forzado. Por ahí notarán algunas referencias al COVID-19, como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el encierro. Aunque más allá de incluir estos elementos de la “nueva normalidad” de manera morbosa, en el fondo buscan darnos una lección de esperanza para reflexionar lo mal que hemos tratado al mundo por las ambiciones de unos cuantos.

Los personajes de ‘Sweet Tooth’ son entrañables

No hay manera de que no se enamoren de Sweet Tooth por sus personajes. En el camino de Gus se cruzan personas muy importantes que lo ayudarán a cumplir su objetivo. Entre ellos tenemos a un par como Jepperd y Oso interpretados por Nonso Anozie y Stefania LaVie Owen respectivamente que, a pesar de que no se llevan nada bien –y al ver la serie entenderán por qué–, tienen una gran química y están ahí para apoyar al niño híbrido.

Por otro lado, tenemos al doctor Singh y su esposa Rani (Adeel Akhtar y Aliza Vellani) quienes a pesar de no estar ligados directamente con nuestro protagonista, también tienen que pasar por un montón de situaciones complicadas para poder estar juntos y que desde el primer momento empatizas con su historia. Ya para terminar aparece Amy (Dania Ramírez) una mujer común que luego de la pandemia, comienza a ayudar a los pequeños mitad humanos y animales en una misión casi suicida.

Gus te contagiará con su corazón noble

Por supuesto que no podíamos mencionar al personaje principal de Sweet Tooth: Gus. Es probable que aquí haya cierto debate, porque hay quienes lo amaron y otros que de plano terminaron disgustados con él (ya descubrirán por qué), pero debemos admitir que la interpretación de Christian Convery como el protagonista de la serie es espectacular, pues parece que él era el actor ideal para darle vida a este niño tan especial.

Gus es un pequeño sumamente inocente que gracias al lugar en el que pasó gran parte de su infancia junto a su padre, no conoce y tampoco entiende muy bien la maldad que existe en las personas del mundo. Es por eso que en muchas ocasiones, las personas logran aprovecharse de él aunque en el fondo, todos los que tienen la oportunidad de conocerlo terminan encantados con él porque tiene un corazón noble y enorme.

La serie no es perfecta, pero te dejará varias lecciones

Aunque nos encantaría decir que Sweet Tooth es una serie perfecta, la verdad es que no. Por ahí hay unas cuantas escenas y efectos especiales que pensamos que quizá podrían haber salido mejor, pero es no quita que esta nueva producción de Netflix sea grandiosa para que tanto chicos como grandes puedan disfrutar juntos armando un maratón. Pero más allá de enfocarnos en los errores, hay más aciertos que hay que reconocer.

Para empezar, suavizaron un poco las cosas a diferencia del cómic, aunque eso no quita que nos muestren a su manera momentos violentos que te dejarán con la boca abierta. Hay crudeza en esta historia, pero en general y a pesar de ser una trama fantástica, nos recuerda que cuando mas difícil se ven las cosas, son nuestros sueños, ideales y amistades que vamos haciendo en nuestra vida las que nos sacan adelante y nos ayudan a conseguir lo que queremos.