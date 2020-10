“Han arruinado el cine”: La dura opinión de Alan Moore sobre las películas de superhéroes

Para nadie es un secreto que las películas de superhéroes se han llevado los reflectores al menos en los últimos diez años (más gracias a Marvel que a DC, y por mucho), pero tampoco es un secreto que no a todos les gustan. Alan Moore es uno de ellos, y en una de sus más recientes entrevistas no dudó en dejar claro que no le gustan ni tantito las películas protagonizadas por los mejores héroes de los cómics.

“Películas de superhéroes han arruinado el cine y la cultura”: Alan Moore

Sin duda alguna, Alan Moore es uno de los mejores guionistas de cómics en la historia de la industria y por eso su opinión pesa tanto. El creador de joyas como Watchmen o V for Vendetta, habló con Deadline y aseguró que las películas de superhéroes “Han arruinado el cine y la cultura hasta cierto punto”.

“No he visto una película de superhéroes desde la primera película de Tim Burton Batman. Han arruinado el cine y también la cultura hasta cierto punto. Hace varios años dije que pensaba que era una señal realmente preocupante, que cientos de miles de adultos estaban haciendo fila para ver personajes que fueron creados hace 50 años para entretener a niños de 12 años“, declaró Moore.

Ya no le interesa volver a trabajar en los cómics

Además de pegarle fuerte a las adaptaciones de los Vengadores y a la Liga de la Justicia en el cine, Alan Moore también golpeó a sus miles de fans pues reiteró que no tiene ninguna intención de volver a hacer cómics: “Ya no me interesan, no quiero tener nada que ver con ellos”.

Moore se le fue con todo a quienes explotan el mercado de los superhéroes de antaño en la actualidad a pesar de aceptar que es en gran parte responsable de que los cómics y sus personajes pasaran de ser entretenimiento para niños, a contenido destinado a personas adultas.

“No me interesan los superhéroes, fueron algo que se inventó a fines de la década de 1930 para los niños y son perfectamente buenos como entretenimiento para niños. Pero si intentas hacerlos para el mundo de los adultos, creo que se vuelve algo grotesco“, mencionó.

Alan Moore se encuentra promocionando su película The Show, así que aunque no es muy dado a andar con medios de comunicación, esta vez lo hizo justamente para hablar de la cinta y bueno, para emitir su opinión contra el cine de superhéroes.