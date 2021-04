¡Ándale! Amazon Prime Video renueva a ‘Invincible’ para dos temporadas más

Las plataformas de streaming siguen rifándose como los grandes. Además de agregar a sus catálogos películas y series que nos encantan, en estos tiempos le han apostado con todo a sus producciones originales. Una de ellas es Amazon Prime Video, que sigue presentándonos proyectos muy interesantes; sin embargo, ninguno nos ha volado tanto la cabeza y le ha encantado a todos los fanáticos de los cómics como lo está haciendo Invicible.

Fue el 25 de marzo cuando se estrenó esta serie en el servicio de Jeff Bezos y de inmediato llamó la atención de miles de personas en todo el mundo. No solo porque esta es una adaptación televisiva fiel de la historieta que Robert Kirkman y Cory Walker lanzaron en 2003, también porque incluyeron a un enorme elenco de voces con nombres como Steven Yeun, J.K. Simmons, Sandra Oh, Seth Rogen, Mark Hamill, Zachary Quinto, Ezra Miller y más.

‘Invincible’ volverá con dos temporadas más

Desde el primer episodio, nos clavamos duro con la trama de Invicible y las aventuras de este joven superhéroe descubriendo al mundo que pertenece. Lamentablemente, este 30 de abril –y en pleno Día del Niño– se transmitirá a través de Amazon Prime Video el último capítulo de la serie. Pero no todo está perdido, porque este personaje y su peculiar universo seguirán presentes en nuestras vidas, y volverán más fuertes que nunca.

Resulta que de acuerdo con Deadline, esta producción regresará no con una, sino dos temporadas más. Según este medio, la plataforma de streaming confirmó partes 2 y 3 de la serie animación para adultos y que se emitirán en exclusiva en este servicio en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Hasta el momento no han revelado cuándo llegarán los nuevos episodios, pero se espera que no tarden tanto en estrenarlos.

Sobre la renovación de Invicible, el creador de la historieta, Robert Kirkman declaró que: “Estoy extremadamente agradecido con Amazon por el apoyo y la dedicación que han puesto. El cómic es realmente una carta de amor a un género que Cory (Walker) y yo crecimos leyendo y amando, y ha sido un viaje gratificante ver a nuestros personajes cobrar vida de nuevo a través de la serie animada. Estamos más que emocionados por continuar esta historia durante al menos dos temporadas más”.