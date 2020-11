“Estoy muy emocionada”: Amber Heard confirma que interpretará a Mera en la secuela de ‘Aquaman’

La historia entre Amber Heard y Johnny Depp aún tiene mucha tela de dónde cortar. Desde que el actor perdió la demanda contra el tabloide The Sun, anunció que le habían pedido que renunciara a Animales Fantásticos y al personaje de Gellert Grindelwald en la franquicia. Sin embargo, la actriz tampoco se ha salvado de las críticas y ahora dejó muy claro que no le afecta lo que digan sobre ella y que seguirá trabajando en Hollywood.

Y es que desde que se supo que Depp no aparecería en la tercera película del spin-off de Harry Potter, el internet armó una enorme campaña para defenderlo. Como parte de eso, surgió una petición ‘formal’ para solicitarle a Warner Bros. que así como lo hicieron con Johnny, también despidieran a Heard de la producción de la secuela de Aquaman –donde interpreta a la guerrera Mera–, pero al parecer no les funcionó.

También puedes leer: ¿OJO POR OJO? EL INTERNET ESTÁ PIDIENDO QUE DESPIDAN A AMBER HEARD DE ‘AQUAMAN’

Amber Heard estará en ‘Aquaman 2’

Resulta que en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, Amber Heard habló sobre toda la polémica que armó en redes sociales, pero sobre todo aclaró los rumores de su supuesta salida de la cinta de DC. Inevitablemente y para arrancar la charla, le preguntaron a la actriz su opinión sobre los reportes que indicaban que la presión había sido tanta que la despedirían; pero no, al contrario, confirmó que estará en esta película.

“Estoy súper emocionada por la cantidad de amor y aprecio de los fans que ‘Aquaman’ ha adquirido, y que ha generado tanta emoción para Aquaman y Mera que significa que volveremos. Estoy tan emocionada de filmar eso”, dijo Heard sobre este proyecto que aún no tiene luz verde pero que sabemos que se encuentra en producción desde hace un buen rato. Así que como verán, aún la veremos dentro de este universo de superhéroes por un buen rato.

Las campañas en redes sociales

Y es que la cosa con Amber Heard y toda esta campaña no se quedó en simples comentarios o tuitazos. De hecho, algunos fans abrieron una petición en la plataforma Change.org y ha recibido un montón de apoyo de miles de personas, para que se den una idea hasta el momento de escribir esta nota cuenta con 1 millón 173 mil 760 firmas. Sobre esto, la actriz aclaró que nada de esto influye en la decisión sobre su participación en la cinta.

“Los rumores y las campañas pagadas en las redes sociales no dictan (las decisiones sobre el elenco) porque no tienen base en la realidad. Sólo los fans hicieron realidad ‘Aquaman’ y ‘Aquaman 2’. Estoy emocionada de empezar el año que viene”, concluyó. Por ahora no sabemos mucho sobre la cinta, lo único que DC confirmó en su convención virtual fue que James Wan dirigirá esta cinta una vez más y que tanto Jason Momoa como Patrick Wilson volverán para interpretar a sus personajes.