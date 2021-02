La agencia de talentos WME abandona a Armie Hammer tras acusaciones de canibalismo y violencia sexual

La carrera de Armie Hammer va en caída libre… y no parece detenerse. Tras las acusaciones vertidas sobre él por el escándalo sexual de los mensajes donde, entre otras cosas, se declara a sí mismo como un caníbal, el actor ha sido retirado de varios proyectos importantes.

En un nuevo capítulo de este turbulento descenso en su trayectoria artística, fuentes indican que Hammer habría sido expulsado de William Morris Endeavour (WME) la agencia de talentos que lo manejaba, además de su publicista personal.

WME abandona a Armie Hammer

La cosas no pintan bien de ninguna manera para Armie Hammer. Ahora, de acuerdo con lo que informa The Hollywood Reporter, el actor a quien recordamos por su aparición en Call Me By Your Name ha sido separado de la agencia de talentos que lo representaba.

El conglomerado conocido como William Morris Endeavour – o WME- habría roto su relación con Hammer luego de que en el último mes se dieran a conocer algunas capturas de pantalla donde el actor, quien no ha confirmado su implicación en los actos, expusiera conductas sexuales explícitas.

Además, las fuentes indicaron al medio antes citado que el publicista personal de Armie también concluyó su relación laboral. Cabe destacar que las imágenes liberadas en redes sociales muestran conversaciones en las que Hammer se dice afín a conductas de canibalismo, entre otras cosas.

Los proyectos de los que se ha bajado

Armie Hammer ha negado enérgicamente la veracidad de esos mensajes, pero aún así continúa dejando grandes producciones que tenía contempladas a futuro. La primera de ella fue Shotgun Weeding, película que iba a protagonizar junto a Jennifer Lopez. De acuerdo con un portavoz del proyecto, el actor había decidido separarse por su cuenta.

Hacia finales de enero pasado, también se dio a conocer que Armie no aparecería en la serie de Paramount Plus The Offer. De acuerdo con Variety, en diciembre de 2020 se había confirmado que el actor protagonizaría esta historia que se centrará en el detrás de escena de la filmación y realización del clásico del cine The Godfather.

En este proyecto, Hammer iba a interpretar al productor Al Ruddy. Por ahora, parece que el proyecto quedará detenido mientras CBSViacom (la compañía que maneja Paramoutn Plus) busca un nuevo reemplazo o un proyecto que lidere sus agendas de producción.