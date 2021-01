¿El actor Armie Hammer realmente confesó ser un caníbal?

Cada vez que vemos el nombre de una celebridad en las tendencias de Twitter, pensamos lo peor: que ya los y las cancelaron por decir algo políticamente incorrecto, porque aparecieron acusaciones en su contra sobre violencia sexual… y después de momentos de tensión, nos damos cuenta que es su cumpleaños o una cosa simple.

Esta mañana del lunes 11 de enero, despertamos con el nombre de Armie Hammer en las tendencias de Twitter, y cuando pensábamos que se trataría de nuevas declaraciones sobre la secuela de Call Me By Your Name, resultó en nuestra peor pesadilla: el actor ha sido acusado de enviar mensajes a mujeres donde habla de sexo y canibalismo.

¿Armie Hammer es caníbal?

Armie Hammer, a quien recordamos por su personaje de Oliver en el drama queer Call Me By Your Name de Luca Guadagnino junto a Timothée Chalamet, ha sido acusado de confesarse “100 por ciento caníbal“. Ahora bien, esta noticia viene de una serie de imágenes de supuestas conversaciones que el actor ha tenido con varias mujeres a través de redes sociales.

En una serie de capturas de pantalla de estos supuestos mensajes, se lee que Armie Hammer habría escrito: “I am 100% a cannibal. I want to eat you“. El actor, de acuerdo con estas imágenes, le escribió a distintas mujeres que quiere beber su sangre y que se va a poner todo muy sucio.

Desde luego, debemos decirles que nada está confirmado y se trata de meras capturas de pantalla donde no se ve el nombre del actor. Pero algunos medios y tabloides aseguran que fueron filtrados por personas que “hablaron” por DM con el actor a través de redes sociales. Todo se puede tratar de un chisme, desde luego, pero la noticia circula con el nombre de Hammer.

Acá les dejamos las imágenes que se filtraron sobre estas supuestas conversaciones entre Armie Hammer y algunas mujeres.

El actor se está divorciando

Actualmente, Armie Hammer se encuentra en proceso de divorcio de Elizabeth Chambers con quien tiene dos hijos. Anunció su divorcio en los primeros meses de 2020, y comenzó a mediados del año pasado una batalla legal a partir de que su exesposa se llevó a sus hijos fuera de Estados Unidos sin respetar el acuerdo de una fecha de regreso establecida.

Ninguna de las partes ha hecho comentarios respectos a las acusaciones de canibalismo, pero como mencionamos, y es importante tenerlo en cuenta, nada está confirmado y las imágenes fueron asociadas a Hammer a partir de supuestas filtraciones de las personas que dijeron tener contacto con él.