¡Bendito! Netflix pone de manera gratuita estas series y películas originales

Algunas plataformas de streaming han puesto de manera gratuita algunas de sus producciones. Durante la pandemia y el confinamiento, esto tenía el objetivo de apoyar a los usuarios para que pasaran el rato de la mejor manera posible. Sin embargo, se trata de una estrategia para invitar a las personas a contratar sus servicios al dar una probadita de lo que hay.

Y ahora es el turno de Netflix, plataforma que a partir de hoy, pone de manera gratuita algunas de sus producciones originales. Y no es una lista cualquiera, sino de sus series y películas más exitosas en los últimos. Acá les dejamos la lista completa y les explicamos cómo va a estar el asunto.

¿Cómo puedo acceder gratis a las series y películas?

Es muy fácil. Primero, no necesitas tener una cuenta de Netflix ni estar registrado. Precisamente, esta acción es para invitar a los usuarios a que contraten el servicio a ver si se convencen con el catálogo. De este modo, lo único que debes hacer es acceder en este ENLACE y comenzar a explorar las producciones que están disponibles.

De acuerdo con la plataforma, Netflix hizo una selección especial de 10 producciones que estarán gratis por un periodo incierto de tiempo. La recomendación es que veas lo que está disponible en este momento antes de que cambien la lista y te agarren en curva…

¿Cuáles son las series que podremos ver gratis?

De la lista de 10 producciones gratis, siete son series y hay una enorme variedad de títulos para todos los gustos, edades y hasta géneros. Para comenzar, Netflix integró a esta iniciativa la serie Stranger Things, una de las más exitosas de la plataforma. Actualmente, se encuentran disponibles las tres primeras temporadas, y se espera que a finales de 2020 llegue su cuarta entrega.

Ahora bien. ¿Qué debo saber? De todas estas series, sólo estará disponible de manera gratuita el primer episodio de la primera temporada. Al final del capítulo, Netflix te invitará a unirte con una suscripción, o seguir explorando el contenido gratuito. Lo mismo sucede con el resto de las series.

Stranger Things

Grace & Frankie

When They See Us

Our Planet

Elite

Love is Blind

The Boss Baby: Back in Business

Ahora bien. Antes de que comience el episodio que está disponible de forma gratuita, Netflix advierte sobre el contenido que estás a punto de ver. Por ejemplo, cuando eliges Elite, la exitosa serie española, sale una advertencia en la que sugieren una edad para comenzar a ver el contenido. En este caso, mayores de 17 años, pues hay escenas de sexo, violencia, lenguaje violento y más.

¿Cuáles son las película de Netflix?

Hay tres películas disponibles, y se trata de las producciones más exitosas de la plataforma en los últimos años. Bird Box, la cual se estrenó a finales de 2018, está protagonizada por Sandra Bullock y se convirtió en la producción original más vista en la época. Un detalle importante es que están preparando una secuela y el score de la cinta corrió a cargo de Trent Reznor.

Murder Mystery tiene como protagonistas a Adam Sandler y Jennifer Aniston, y en su elenco se encuentra el actor Luis Gerardo Méndez. Cuando se estrenó en el verano de 2019, rompió todos los récords de la plataforma. Y por supuesto, Netflix dio luz verde para una segunda entrega con los mismos protagonistas. Esta cinta está en el top 10 de las películas originales más vistas en la historia de la plataforma. Te dejamos la lista completa ACÁ.

Y finalemente, está The Two Popes, la cinta de Fernando Meirelles con el protagónico de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, quienes dan vida al papa Benedicto XVI y el papa Francisco, respectivamente. La cinta recibió varias nominaciones a los Oscar en las categorías de Mejor Actor para Pryce, Actor de reparto para Hopkins y Mejor Guion Adaptado.

Bird Box

Murder Mystery

The Two Popes