Cambian la fecha de estreno de ‘TENET’, la próxima película de Christopher Nolan

TENET estaba programado para estrenarse en salas de cine en todo el mundo, para el próximo 17 de julio de 2020. Se suponía, esta cinta Christopher Nolan sería el primer gran estreno en taquilla después de la emergencia sanitaria derivada por la pandemia de COVID-19 que obligó a las sociedades a estar en confinamiento.

Sin embargo, ahora ha cambiado la fecha de estreno de TENET, esta enorme producción se ha definido como el más grande proyecto de Nolan hasta la fecha (y eso que estamos hablando del cineasta responsable de cintas como Inception y la trilogía de Batman). La nueva fecha de TENET queda para el 31 de julio de 2020.

Se retrasa, en realidad, dos semanas. No es mucho, pero supone un retraso en su fecha, la cual nunca se movió a pesar de que la mayoría de los estrenos taquilleros del año, desde el mes de marzo, se movieron para la segunda mitad del año como A Quiet Place II, Mulan, Wonder Woman 1984 y más.

De acuerdo con Variety, el director de Warner Bros. Pictures Group, dijo: “En este ambiente tan complejo y cambiante, le daremos a TENET de Christopher Nolan un enorme estreno en salas de cine en todo el mundo el 31 de julio“.

El último tráiler de TENET, el cual se estrenó en Fornite, ya no tenía fecha de estreno, lo cual supone que un cambio de fecha estaba sobre la mesa. Sin embargo, durante un par de semanas no se dijo nada hasta ahora que se hace el anuncio. Ahora bien. Como mencionamos, TENET sería la responsable de traer de vuelta a las audiencias al cine; sin embargo, al menos en Estados Unidos, no muchas cadenas abrirían sino hasta después de julio, así que el riesgo era mayor.

La primera fecha de TENET no era una casualidad. El 16 de julio de 2010, se estrenó Inception, por lo que la salida de esta nueva cinta, sería para celebrar el décimo aniversario de la producción protagonizada por Leonardo DiCaprio hace 10 años. Además, el mes es especial, pues el 30 de julio es el cumpleaños de Nolan, por lo que esta nueva fecha se apega más a su cumpleaños que la fecha de Inception.

TENET está protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson junto a Elizabeth Debicki, Clémence Poésy, Michael Caine, Kenneth Branagh, Aaron Taylor-Johnson, Martin Donovan, Andrew Howard y más actores que han sido recurrentes en la filmografía de Nolan.

TENET es un palíndromo: una palabra que se lee de la misma forma de derecha a izquierda y viceversa. El personaje de Washington es un espía que unido a una extraña y compleja organización, debe evitar a toda costa la Tercera Guerra Mundial, la cual no está relacionada con problemas nucleares o el agua, sino que el tiempo y el espacio.

Se trata de una producción de espías que fue filmada en varios países del mundo con un presupuesto de 200 millones de dólares que se ve reflejado en la técnica que utilizó Nolan para el filme: Imax y 70mm. En la primera fecha, para ser honestos, habría sido complicado recuperar la taquilla a como se hubiera esperado en su primer fin de semana en circunstancias normales… así que el cambio de fecha no suena tan mal.

Acá les dejamos el tráiler de TENET. Recuerden que su estreno se movió para el 31 de julio, y queda después de estrenos grandes como el de Mulan programado para el 24 de ese mismo mes. Chequen este avance oficial: