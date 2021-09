The Witcher y Stranger Things: Esto es lo que debes saber de ‘Tudum’, el evento global de Netflix

La vaca hace “muu”, el gato hace “miau” y Netflix hace “Tudum”. Todos reconocemos el sonido al inicio de una serie o película original de la plataforma de streaming que nos prepara para un buen maratón y que año con año aumenta entre sus cientos de producciones anunciadas

Y es justamente el sonido de “Tudum”, el que le da nombre al próximo evento global de Netflix para anunciar sus próximas series y películas originales en lo que resta del año y los primeros meses de 2022. Eso incluye, les adelantamos, anuncios sobre la cuarta temporada de Stranger Things (AQUÍ el primer teaser), la segunda temporada de The Wicther (AQUÍ el anuncio de su fecha) y algunas películas que hemos estado esperando como la secuela de The Old Guard, entre muchas otras.

Es por eso que este 25 de septiembre, se llevará a cabo este enorme evento internacional donde habrán invitados como Millie Bobby Brown, Henry Cavill (¿se unirán para hablar de la segunda parte de Enola Holmes?), Adam Sandler, Jennifer Lawrence, Omar Sy, Charlize Theron, Chris Hemsworth y más. Pero acá les contamos más.

Tudum

Tudum: Un evento global de Netflix, como les contamos, se realizará el sábado 25 de septiembre a partir de las 10 am (hora de la Ciudad de México). ¿Dónde lo podemos ver? En cualquier canal de Netflix en YouTube que esté disponible. En México, por ejemplo, lo podremos ver en el canal de Netflix o Netflix Latinoamérica.

Aquí se darán avances de las producciones que ya están en marcha tanto en series para la televisión como películas, y además, se irán revelando los próximos planes en cuestión de títulos en ambos formatos y en todos los géneros posibles: realities, dramas, comedias, stand-up, películas que se van a festivales y cremonias, y aquellas que nos entretienen un buen rato. TODO se dirá en el Tudum de este 2021.

La lista de invitados es enorme, pero acá les dejamos algunos de los nombres más destacados y de quienes protagonizan aquellas producciones que más estamos ansiosos por ver. ¿Le atienen quién anuncia qué cosa?

Jennifer Aniston

Jonathan Bailey

Jason Bateman

Zazie Beetz

Halle Berry

Millie Bobby Brown

Manolo Cardona

Henry Cavill

John Cho

Lily Collins

Nicola Coughlan

Madhuri Dixit

Idris Elba

Nathalie Emmanuel

Kevin Hart

Chris Hemsworth

Dwayne Johnson

Jung Hae-in

Kai

Kim Hee-chul

Regina King

Nick Kroll

Jennifer Lawrence

Ralph Macchio

Jonathan Majors

Adam McKay

Caleb McLaughlin

Álvaro Morte

Elsa Pataky

Maite Perroni

Maitreyi Ramakrishnan

Adam Sandler

Matthias Schweighöfer

Maisa Silva

Lilly Singh

Zack Snyder

Song Kang

Alejandro Speitzer

Omar Sy

Charlize Theron

Kenjirô Tsuda

Finn Wolfhard

¿De qué series y películas van a hablar?

Ver el nombre de algunas invitadas e invitados, nos una idea de los títulos que se revelarán en el Tudum; sin embargo, y para que no haya falla, acá les dejamos la lista completa en la que destacamos (además de las mencionadas en un inicio), la esperada segunda parte de Bright: Alma de samurái; la quinta temporada de The Crown; el final de La casa de papel; la muy probable cuarta temporada de Sex Education; cualquier noticia es buena sobre The Sandman; o la tercera temporada de The Umbrella Academy.

Aggretsuko

Amor de gata

A través de mi ventana

Arcane

El ejército de los ladrones

Black Crab

Big Mouth

Bridgerton

Bright: Alma de samurái

Herida

El caso Hartung

Cobra Kai

Colin en blanco y negro

Cowboy Bebop

The Crown

Oscuro deseo

De Volta Aos 15

No miren arriba (AQUÍ el primer avance)

Emily en París

Misión de rescate

Finding Anamika

El piso es lava

Más dura será la caída

Rumbo al infierno

Heeramandi

Human Resources

Interceptor

Trabajo incógnito

La casa de papel

La vieja guardia

Ozark

Maldivas

Mi nombre

Nuevo mundo

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: La película

Rebelde

Ritmo salvaje

Alerta roja

The Sandman

Sex Education

Mar de la Tranquilidad



Soy Georgina

Stranger Things

Super Crooks

Ultraman

The Umbrella Academy

Vikingos: Valhalla

The Witcher

The Witcher: Blood Origin

Young, Famous & African

Acá les dejamos el LINK oficial de Tudum.