Una de las estrellas de La Odisea recibió un aplauso en el set. De acuerdo con Christopher Nolan, eso sólo había pasado con Heath Ledger en The Dark Knight. Y estamos seguros que en su mente está un Robert Pattinson o el mismo Matt Damon porque con tremendo elenco, podría ser cualquiera.

El cast de La Odisea, es uno de los más grandes e impresionantes no solo de la filmografía de Christopher Nolan, sino en general. Tiene a los actores más cotizados de Hollywood y a otros que, a pesar de tener un perfil menos popular, son destacadísimos.

‘La Odisea’ de Christopher Nolan / Foto: Universal Pictures

Ya se los saben de memoria. Damon y Anne Hathaway, los cuales pertenecen a la realeza de Hollywood. Zendaya, un ícono por donde se le vea, y Tom Holland, una de las personas más queridas. El crush millennial, Robert Pattinson, también aparece.

Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, Lupita Nyong’o, Himesh Patel, Mia Goth, Ryan Hurst, John Leguizamo, Logan Marshall-Green, Corey Hawkins y muchos más construyen el elenco de La Odisea.

La cueva del cíclope Polifemo / Foto: Universal Pictures

Samantha Morton en La Odisea

Pero ninguno de ellos fue el que Christopher Nolan dijo que sorprendió a todos al mismo nivel que Heath Ledger cuando filmó The Dark Knight. Hablamos de Samantha Morton.

Samantha Morton forma parte del elenco de La Odisea para interpretar a Circe, una hechicera que habita la isla de Eea y es capaz de transformar a los hombres en animales.

Imagen de la actriz Samantha Morton / Foto: Shutterstock

En el relato de La Odisea, los hombres de Odiseo buscan comida en el lugar y Circe los invita a su casa para darles de comer. Pero sólo es un engaño para convertirlos en cerdos.

Cuando Odiseo descubre que sus hombres están en peligro, se enfrenta a ella con ayuda de los dioses para resistir sus poderes. Y es así como nuestro héroe se convierte en su amante a lo largo de un año, hasta que continúa con su viaje de regreso a Ítaca.

La importancia de Circe radica en que le ofrece varios consejos: el descenso al inframundo, los monstruos del mar, el canto de las sirenas y el destino de sus hombres.

La opinión de Nolan sobre Samantha Morton

En una entrevista recién publicada por L.A. Times con Nolan, el director británico habló de cómo siempre ha admirado el trabajo de Samantha Morton, y cómo su personaje y participación en La Odisea cambiaron muchas cosas.

“Después de una toma, el equipo le dio un enorme aplauso. Estaba hablando con Emma (Thomas) después de eso, y ella me recordó que la última vez que pasó algo así fue con Heath Ledger en The Dark Knight”.

Heath Ledger como Joker en ‘The Dark Knight’ / Foto: Warner Bros.

Heath Ledger murió a los 28 años en enero de 2008, meses antes del estreno de The Dark Knight, la segunda entrega de la trilogía de Batman de Nolan. Su actuación es tan legendaria, que recibió una nominación póstuma al premio Oscar.

Lo mencionamos porque el trabajo de Legder pasó a la historia como una de las mejores actuaciones. Y lo que hace Samatha Morton en La Odisea, a pesar de un reducido tiempo en la pantalla, también es sensacional al grado que Nolan lo menciona.

Morton ha estado nominada al Oscar en dos ocasiones: como Mejor Actriz de Reparto por Sweet and Lowdown y como Mejor Actriz por In America. Su carrera quizá no es tan extensa como la de sus colegas en La Odisea, pero sí una de las más precisas y consistentes.

The Walking Dead, Longford, Minority Report, Control, Elizabeth: The Golden Age, The Whale, Cosmopolis y muchas más construyen su carrera.