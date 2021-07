¡Netflix revela la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘The Witcher’!

Agárrense, porque The Witcher regresará muy pronto a Netflix. Sin duda, esta serie basada en el popular videojuego del mismo nombre es uno de los más grandes éxitos del gigante del streaming en los últimos años. Esta historia protagonizada por Henry Cavill, llena de acción, drama y mucha fantasía atrapó a millones de personas en todo el mundo, es por eso que a nadie le sorprendió cuando la renovaron para una segunda temporada.

Pocos han sido los detalles que han revelado de esta nueva entrega. A inicios de junio apareció un misterioso teaser de apenas unos cuantos segundos donde mencionaban que este 2021 veríamos de nueva cuenta las aventuras de Geralt de Rivia y demás personajes. Sin embargo, además de esto confirmaron que armarían un evento sumamente especial dedicado a la serie en donde soltarían más sorpresas sobre la siguiente tanda de capítulos.

¡La segunda temporada de ‘The Witcher’ ya tiene fecha de estreno!

Finalmente este 9 de julio se llevó a cabo –eso sí, todo en línea– la WitcherCon, la primera convención oficial de The Witcher. A lo largo de este día los fans from hell tuvieron chance de checar pláticas con algunos de los actores, quienes contaron su experiencia en esta producción y lo importantes que son los personajes para ellos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Netflix confirmó la fecha de estreno de la segunda temporada.

Gracias a un póster –que por cierto, se ve espectacular– donde se puede ver a Geralt de Rivia y Cirilla de espaldas y mirando al horizonte, el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que la siguiente entrega llegará en exclusiva el próximo 17 de diciembre. Así que ya lo saben, si todavía no la han visto u olvidaron lo que sucedió en la temporada pasada, tienen varios meses para echarse completa la serie y llegar fresco al estreno.

También revelaron los títulos de los episodios

Por si esto no fuera suficiente, Netflix también confirmó el logo oficial de esta segunda temporada de The Witcher y bajita la mano, aprovechó la oportunidad para revelar los nombres de los capítulos, que hasta el momento son los siguientes: A Grain of Truth, Kaer Morhen, What is Lost, Redanian Intelligence, Turn, Your Back, Dear Friend, Voleth Meir y uno más que quedó en secreto. ¿Ya saben por dónde va la historia? Es momento de armar las teorías.

Puede que suene como una eternidad –porque son casi seis meses los que tenemos que esperar para ver la segunda temporada de esta serie–, pero ya verán el tiempo pasará muy rápido y cuando menos se den cuenta, ya tendrán en el catálogo del gigante del streaming las nuevas aventuras de Geralt y compañía. Y mientras aguantamos a que suelten más información –como otro teaser o el tráiler oficial– chequen a continuación el video con el que anunciaron los títulos de los episodios.