Cómo, cuándo y dónde: TODO lo que debes saber sobre la entrega de los Emmy 2021

Entramos en el último tramo del año y la industria del entretenimiento se prepara para cerrar con todo. La emoción y la ansias se sienten dentro del ámbito de la televisión pues como cada año, septiembre se prepara para ser el escenario de la ceremonia 2021 de los Primetime Emmy Awards.

Vayan agarrando el mejor asiento de la casa y armando las predicciones (en caso de que no lo hayan hecho aún) porque la mesa está puesta para el evento. Y bueno, mientras van checando a sus favoritos, por acá les decimos cómo, cuándo, dónde y todos los detalles de esta entrega.

La lista de nominados a los Emmy 2021

¿Ya tienen sus predicciones? Sea como sea, una de las cosas que más nos atrapan rumbo a esta ceremonia es conocer a los nominados. Desde el pasado 13 de julio, los amantes de las series de televisión y el streaming pudieron conocer a los shows que contienden este año en las distintas categorías del Emmy y desde luego, todo luce reñido.

Así, por ejemplo, la categoría a Serie de Drama tiene entre sus nominadas de The Boys, Bridgerton, The Crown, The Handsmaid’s Tale, Lovecraft Country, The Mandalorian, entre otras. Esta dura la competencia en este terreno y también lo está, por ejemplo, en el apartado de Serie Limitada, donde compiten shows espectaculares como I May Destroy You, The Queen’s Gambit, Mare of Easttown y WandaVision.

Por supuesto, no podemos dejar pasar a los interpretes nominados, pues como siempre habrá una estela de luminarias increíble con nombres como Kate Winslet, Anya Taylor-Joy, Jason Sudeikis, Kaley Cuoco, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Hugh Grant, Ewan McGregor, Elisabeht Moss y más en la contienda por llevarse una estatuilla en sus respectivas categorías.

EN ESTE ENLACE te mostramos la lista completa de nominados y a continuación, te mostramos dónde la lista de en qué plataformas puedes ver las series que buscan el premio en este año:

Una ceremonia especial con Cedric the Entertainer como host

Como recordarán, los Emmy en 2020 sufrió los estragos de la pandemia y debido a ello, la ceremonia se debió realizar en un formato remoto con las y los nominados recibiendo el premio en sus casitas. Sin embargo, para este 2021 las cosas vuelven un poco a la normalidad pues ahora sí se hará de manera presencial.

La entrega 73 de los Emmy se llevará a cabo este domingo 19 de septiembre desde el Microsoft Theater en el centro de Los Ángeles. Eso sí, será con un aforo reducido debido a que se siguen tomando precauciones para evitar contagios por COVID-19 y la variante Delta, que en Estados Unidos ha registrado un aumento considerable en los meses previos.

Tal como señala Variety, todos los asistentes (llámese nominados, invitados, staff de producción, etcétera) deberán presentar prueba de vacunación y prueba de una prueba de COVID negativa, tomada en las últimas 48 horas de la fecha del espectáculo. Sin duda, los Emmy ponen el ejemplo sobre cómo se deben realizar eventos de este calibre de cara al futuro.

Por otra parte, el evento se llevará a cabo en el exterior del recinto antes mencionado y se ha limitado el número de asistentes, por lo que no será posible ver elencos enteros o grandes cantidades de personas subiendo a recibir la estatuilla. Y aunque no podemos hablar de que se ha regresado totalmente a la normalidad, el regreso de la ceremonia a la ciudad angelina es una gran noticia para los amantes del entretenimiento.

El host de la entrega será el comediante y estrella de The Neighborhood, Cedric the Entertainer, mientras que la entrega del premio contará con varios presentadores como Awkwafina, Angela Bassett, Adrien Brody, Stephen Colbert, Kaley Cuoco, Michael Douglas, Ava DuVernay, Dan Levy, Eugene Levy, LL Cool J, Catherine O’Hara, Dolly Parton, Sarah Paulson, Jada Pinkett-Smith, Amy Poehler, Ellen Pompeo, Hailee Steinfeld, Patrick Stewart, Wilmer Valderrama, Kerry Washington y más.

Cuándo y dónde ver la ceremonia

Repetimos la fecha: será este domingo 19 de septiembre (anótenle bien en la agenda) y como siempre, TNT tendrá toda la cobertura para México y América Latina. Podrás sintonizar la ceremonia a las 7:00 pm en español a través de dicha señal y en su idioma original por medio de TNT Series. Acá en Sopitas.com también tendremos la cobertura minuto a minuto para que no se lo pierdan.

Si estás en Estados Unidos, recuerda que la entrega será televisada por las señales de CBS y en streaming a través de Paramount+. Ahora sí, no hay excusa para perderse la premiación. Preparen el fin de semana y a disfrutar.