Premios Emmy 2021: Esta es la lista completa de los nominados

Aunque parezca increíble, ya estamos en la segunda mitad de este 2021, y eso significa que la temporada de festivales y premios para el cine ya está arrancando. Mientras sucede el Festival de Cannes (que cambió de mayo para julio) y nos preparamos para Venecia y el resto de fiesta de cine, damos paso también al mundo de la televisión con los nominados para los premios Emmy de este año.

La edición 73 de los Primetime Emmy Awards, se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre, razón por la cual dieron a conocer los nominados para este 2021 en las categorías de Comedia, Drama, Serie Limitada, Variedad y Competencia con sus respectivos protagonistas.

¿Quiénes andan entre los nominados?

Entre los nominados para Serie de Drama hay varias sorpresas como la segunda temporada de The Boys de Amazon Prime Video (AQUÍ pueden ver nuestra entrevista con el elenco),; acompañada de la primera y exitosa entrega de Bridgerton en Netflix.

Sorpresivamente, aparece la primera temporada de Lovecraft Country de HBO, serie que fue cancelada y no regresará para una segunda entrega.

En cuanto a la categoría de Comedia volvemos a ver el título de Emily in Paris de Netflix, una serie que fue muy cuestionada por su nominación en los Golden Globes 2021, además de aparecer en medio del escándalo de la Asociación de Prensa Extranjera y su falta de diversidad entre miembros.

Otros éxitos de Netflix están nominados en Comedia como la segunda temporada de Cobra Kai (AQUÍ nuestra entrevista);más la presencia de The Flight Attendant, una de las primeras originales de HBO Max. Pero la favorita, sentimos, sigue siendo Ted Lasso de Apple TV+ en su primera temporada.

Lo interesante llega con la categoría de Serie Limitada y sus cinco nominaciones con producciones sumamente exitosas y aclamadas por la críticas y la audiencia. Tal es el caso de I May Destroy You de HBO con Michael Cole, la cual fue ignorada a lo largo del año, levantando muchas críticas.

También aparece la entrada triunfal de Kate Winslet a la televisión con Mare of Easttown de HBO; The Queen’s Gambit de Netflix (AQUÍ nuestra entrevista con Anya Taylor-Joy), la máxima ganadora de los Golden Globes; WandaVision de Disney+ dentro del universo de Marvel; y desde luego, el logro de The Underground Railroad de Amazon Prime Video. Aquí la cosa sí está bastante complicada, pero muy interesante.

Acá les dejamos la lista completa de nominados:

Serie de Drama

“The Boys” (Amazon Prime Video)

“Bridgerton” (Netflix)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Pose” (FX)

“This Is Us” (NBC)

Serie de Comedia

“Black-ish” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Emily in Paris” (Netflix)

“Hacks” (HBO Max)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“Pen15” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Serie Limitada

“I May Destroy You” (HBO)

“Mare of Easttown” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)

“WandaVision” (Disney Plus)

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Jonathan Majors (“Lovecraft Country”)

Josh O’Connor (“The Crown”)

Regé-Jean Page (“Bridgerton”)

Billy Porter (“Pose”)

Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Uzo Aduba (“In Treatment”)

Olivia Colman (“The Crown”)

Emma Corrin (“The Crown”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Mj Rodriguez (“Pose”)

Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Anthony Anderson (“Black-ish”)

Michael Douglas (“The Kominsky Method”)

William H. Macy (“Shameless”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

Kenan Thompson (“Kenan”)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Aidy Bryant (“Shrill”)

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”)

Allison Janney (“Mom”)

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”)

Jean Smart (“Hacks”)

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la tv

Paul Bettany (“WandaVision”)

Hugh Grant (“The Undoing”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”)

Leslie Odom Jr. (“Hamilton”)

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la tv

Michaela Coel (“I May Destroy You”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

Talk Show de Variedad

“Conan”

“The Daily Show With Trevor Noah”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight With John Oliver”

“The Last Show With Stephen Colbert”

Programa de Competencia

“The Amazing Race”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”