¿Cómo ver todas las series nominadas a los premios Emmy 2020?

En estos tiempos de cuarentena, las series nos han salvado del aburrimiento, pues a lo largo de este 2020 se han estrenado grandiosas producciones que nos mantienen al filo del sillón. Desde drama hasta comedia y acción, afortunadamente hay para todos los gustos y eso nos ha quedado muy claro, porque eso se vio reflejado en las nominaciones para los premios Emmy 2020.

La industria de la televisión en los Estados Unidos eligió a los candidatos que podrían llevarse alguna de las estatuillas que premian a lo mejor de la programación en lo que va del año. Para dar a conocer las producciones, actores y actrices que entraron a las distintas categorías, decidieron armar una ceremonia virtual conducida por la comediante Leslie Jones, y nos dimos cuenta de que la competencia está muuuy pareja.

Quizá para este punto, ya se hayan echado todas y cada una de estas maravillosas series. Pero si ya no sabes qué ver y tienes ganas de checar todas las producciones nominadas a los Emmy, por acá les contamos dónde y cómo pueden aventárselas antes de la ceremonia, la cual se llevará a cabo el 2o de septiembre (si el coronavirus lo permite).

HBO

Este año, HBO regresa con todo a pesar de que algunas de sus tramas más exitosas (ustedes saben de quienes Game of Thrones y Chernobyl estamos hablando) se terminaron el año pasado. En la edición 2019 de los Emmy, la cadena se llevó 31 premios a sus vitrinas y este 2020 planean retomar ese estatus que tienen dentro del entretenimiento, y vaya que lo está logrando pues nos trajó un montón de increíbles historias.

Solo por mencionar algunas, a lo largo de todo este tiempo hemos tenido chance de ver series impactantes como el drama creado por Will Ferrell y Adam McKay, Succesion, la sitcom de Larry David, Curb Your Enthusiasm, la tragicomedia en su máxima expresión representada en Insecure y por supuesto, la increíble adaptación que lograron producir de Watchmen, ahora sí que acá hay un montón de tela de donde cortar.

Todas estas grandiosas series están disponibles en HBO GO, la plataforma de streaming donde se suben todas las producciones. Tiene un costo de 149 pesitos mensuales. En servicios de pago, HBO tiene un canal en Sky y en Izzi, y si no tienes contratados los canales, entonces puedes adquirir HBO a través de otros servicios como Claro Video.

Netflix

Al gigante del streaming ya se le hizo costumbre aparecer en los Emmy y arrasar por completo. El año pasado dio la sorpresa con Love, Death & Robots, Russian Doll, Queer Eye, When They See Us y Pose, que gracias a todas esas producciones, Netflix se pudo llevar a su casita 17 premios a la excelencia en la televisión estadounidense, demostrando lo importantes que son dentro de la industria.

Pero esta año, la plataforma nos entregó algunas series originales que nos volaron la cabeza como la comedia de humor negro, Dead to Me, el mega drama de la familia Byrde que podemos ver en Ozark, la enorme historia de la realeza británica, The Crown, la complicada trama de un crimen que nos mostraron en Unbelievable o la impactante liberación y todos los secretos que hay detrás del judaísmo que nos reveló Unorthodox.

Y eso no es todo, pues también tuvimos chance de checar la sitcom protagonizada por Kristen Bell, The Good Place, la entrada del legendario Michael Douglas a los servicios de streaming con The Kominsky Method, la tercera e inquietante temporada de Stranger Things y aunque no es una producción original, en la misma plataforma podemos ver el maravilloso spin-off de Breaking Bad, Better Call Saul.

Todas estas espectaculares series las puedes ver a través de Netflix

Amazon Prime Video quiere romperla con ‘The Marvelous Ms. Maisel’

Amazon Prime Video es uno de los serios contendientes al trono de las plataformas de streaming, pues poco a poco ha incluido a su catálogo grandes series y películas, pero sobre todo le está apostando a producciones originales muy interesantes y que vienen a refrescar el mundo del entretenimiento, y sin duda uno de los ases bajo la manga del servicio de Jeff Bezos es The Marvelous Ms. Maisel.

Desde que esta serie se estrenó en 2017, la historia de Miriam ‘Midge’ Maisel y su ascenso a la fama, pasando de ser una ama de casa tradicional a una comediante de stand up atrapó por completo a muchos. Para 2018, conquistó por completo los Emmy llevándose las principales categorías de comedia, gracias a esta trama el nombre de Rachel Brosnahan comenzó a brillar con luz propia y esperamos que este 2020 vuelva a arrasar en la ceremonia.

Aunque no es una producción original de Prime Video, en esta misma plataforma podemos disfrutar de otra gran serie de Hulu que también ha dado de qué hablar en lo que va del año, por supuesto que hablamos de Little Fires Everywhere. Esta historia tiene como protagonistas a Elena Richardson y Mia Warren, interpretadas por Reeese Whiterspoon y Kerry Washington, quienes descubren un montón de secretos que hay alrededor de sus familias y que al parecer, se perfila para ser uno de los mejores dramas de los últimos tiempos.

Puedes ver todas las temporadas de The Marvelous Ms. Maisel y Little Fires Everywhere en Amazon Prime Video.

‘The Mandalorian’ y Disney+ se llevan su primera nominación

Quizá una de las grandes sorpresas en los Emmy 2020 es que Disney+ se lleva una de sus primeras nominaciones gracias a la mayor producción que presentaron el año pasado, de una de las mejores series que se hayan visto en el universo de Star Wars. Por supuesto que hablamos de The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal, que se logró colar dentro de la categoría de Mejor Drama.

Por ahora, todavía no hay forma de ver esta increíble trama en México, aunque por ahí uno que otro ya se la echó de forma ilegal , pues Disney+ aún no llega de manera oficial a nuestro país. Sin embargo, la casa de Mickey Mouse ya confirmó que está trabajando en la segunda temporada de las aventuras de Baby Yoda, El Mando y más.

FX tampoco se quedó atrás

Bajita la mano, FX también se está poniendo las pilas para presentarnos grandes historias que nos dejen con el ojo cuadrado, y sus cartas fuertes para entrar a la contienda en los Emmy 2020 son What We Do in the Shadows y Ms America. La primera es una serie que desde hace un buen rato se ha colado entre las favoritas de muchos, pues nos cuenta una trama de terror que involucra a cuatro vampiros y los distintos problemas que tienen entre ellos.

Del otro lado tenemos a Ms America, una de las más grandes revelaciones del año, que nos muestra la historia de un grupo de mujeres teniendo de contexto el movimiento feminista de la segunda ola en los 70, el cual requería, entre varias cosas, cambiar la Enmienda de Igualdad de Derechos en los Estados Unidos.

Por ahora, pues ver estas dos grandiosas series a través del canal FX, que está disponible en casi todos los servicios de televisión de paga.

‘The Handmaid’s Tale’ ‘Killing Eve’ y ‘Schitt’s Creek’ vuelven a ser series fuertes

Desde hace algunos años, hay series que están compitiendo en los Emmy y que son serios candidatos para arrasar con todo. Entre ellas tenemos a The Handmaid’s Tale, pues la producción de Hulu ha estado considerada en estos premios desde su estreno en 2017 y ese mismo año se llevaron 8 estatuillas, siendo las principales Mejor Drama, Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Actriz. Ahora, vuelven en 2020 con la cuarta temporada para tratar de tomar el lugar que por años, Game Of Thrones les ganó.

Por su parte, Killing Eve se ha convertido en una verdadera revelación dentro del universo de las series, pues nos mostró una trama sumamente compleja e interesante entre una agente del MI5 y una asesina, interpretadas por Sandra Oh y Jodie Comer respectivamente. En 2018 aparecieron por primera vez en los Emmy, y un año más tarde Comer se llevó la categoría a Mejor Actriz Principal en Drama, ¿será que este 2020 le hagan justicia a esta historia?

Quizá todos conocemos a Eugene Levy por ser el papá de Jim en American Pie, pero más allá de ese papel que lo encumbró dentro de la juventud de finales de los 90, él es una verdadera eminencia dentro de la comedia. En 2015 y junto a su hijo Daniel, le mostraron al mundo Schitt’s Creek, una serie que nos muestra la historia de una familia que cae en bancarrota y que al final tiene una oportunidad para salir adelante, aunque no como ellos quisieran. Este 2020 están compitiendo una vez más en los Emmy, ¿será

¿Y dónde puedo ver estas grandiosas series?

Todas las temporadas de Killing Eve, Schitt’s Creek y The Handmaid’s Tale están disponibles a través de Paramount+, puedes empezar con una prueba gratis de siete días y después de este periodo, la suscripción mensual cuesta 79 pesitos mexicanos. La ventaja es que puedes ver el contenido a través de Amazon Prime Video o directamente con la aplicación, que está disponible para iOS y Android. También puedes ver The Handmaid’s Tale en Fox Premium.