¡Checa el nuevo adelanto de ‘From Cradle to Stage’, la serie de Dave Grohl junto a su mamá!

Un nuevo disco con Foo Fighters, una canción con Mick Jagger, un documental en camino… Dave Grohl anda en todo para este 2021 y no se ve quiera descansar ni un ratito. Además de todo lo antes mencionado, el vocalista se prepara para arribar al mundo del streaming con una serie bastante interesante.

El músico se asoció con Paramount+ para echar a andar From Cradle to Stage, un show en el que estará acompañado por su madre Virginia y en el que visitarán a otras figuras de la industria musical y a las mamás de estos. Y bueno, con todo y un breve adelanto, se acaba de confirmar la fecha de estreno de este contenido.

‘From Cradle to Stage’, la nueva serie de Dave Grohl y su mamá

Sabíamos que el buen Dave Grohl tenía planeado hacer su regreso en grande junto a Foo Fighters en este 2021 con su décimo disco de estudio, Medicine At Midnight (él mismo nos lo contó en una entrevista que puedes ver POR ACÁ). Sin embargo, no nos imaginábamos que tenía más planes bajo la manga y mucho menos, que uno de ellos contemplaba su incursión en el streaming.

Así como lo leen: el legendario vocalista tendrá su propia serie llamada From Cradle to Stage. Y no estará solo pues su mamá, Virginia Grohl, lo acompañará en esta aventura que arribará a la plataforma de Paramount+ el próximo 6 de mayo.

Te preguntarás, “¿De qué va este programa?”. Pues bueno, Virginia es maestra de profesión y sabe cómo es eso de trabajar y educar chiquillos. Con todo ese conocimiento de su lado, ella publicó hace unos años el libro From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rockstars, donde hablaba un poco sobre la infancia de Dave Grohl, su crecimiento en el ámbito familiar y como músico, además de que habló con las mamás de otros artistas como Michael Stipe, Adam Levine, Amy Wineouse y más.

Entonces esta serie se basará en esa premisa, con Dave Grohl y su señora madre visitando a diversas figuras de la música como Pharrell Williams, Dan Reynolds (Imagine Dragons), Tom Morello (Rage Against the Machine) y sus respectivas mamás para hablar precisamente sobre cómo ha sido la experiencia de criar y ver crecer a un hijo artista en el ámbito del espectáculo. Checa a continuación el breve adelanto de la serie.

“Creo que la relación entre un músico y su madre es muy importante porque es la base de su comprensión del amor, que seguramente es la mayor musa de todo artista. Tener la oportunidad de viajar por el país y contar las historias de estas increíbles mujeres detrás de la cortina no solo arrojó algo de luz sobre la música que inspiraron, sino que también me hizo apreciar el amor que me dio mi propia madre, mi mejor amiga. No hace falta decir que todos estamos en deuda con las mujeres que nos han dado la vida. Porque sin ellos, no habría música “, dijo Dave Grohl en un comunicado (vía Consequence of Sound).

I believe that the relationship between a musician and their mother is so important because it’s the foundation of their understanding of love, which is surely every artist’s greatest muse. Streaming May 6th on @paramountplus. https://t.co/1mY39Gn9cA#FromCradleToStage pic.twitter.com/0pCAiDZgia — Foo Fighters (@foofighters) April 18, 2021

Otros proyectos en camino

Además de From Cradle to Stage, Dave Grohl se alista para darle salida a otro interesante proyecto filmográfico. Hace unos días, el líder de Foo Fighters también compartió el primer adelanto del documental What Drives Us en el que otros grandes rockeros contarán la experiencia que tuvieron cuando comenzaban sus carreras y, sobre todo, cómo fue viajar en carretera para salir de gira.

Como dijimos, Dave anda en todo ya que también recién lanzó junto a Mick Jagger la canción “Eazy Sleazy”. ¿Habrá más sorpresas del músico en el futuro? Habrá que ver. Por lo mientras a continuación te platicamos más del próximo documental del vocalista.