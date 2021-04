'What Drive Us', el nuevo documental dirigido por Dave Grohl, se estrenará a finales de abril en Amazon Prime Video. Acá los detalles. ¡Checa el tráiler de ‘What Drives Us’, el nuevo documental dirigido por Dave Grohl! April 12th, 12:08pm April 12th, 12:59pm Andrés Vilchis Música

Dave Grohl está dispuesto a hacer de este 2021 un año inolvidable en su carrera. Junto con Foo Fighters, el vocalista recientemente lanzó su décimo disco de estudio Medicine At Midnight, mismo con el que la banda celebra sus 25 de carrera… Pero ese no es el único proyecto que tenía preparado.

El también ex baterista de Nirvana se alista para lanzar What Drives Us, un documental lleno de inspiración para aquellos que mantienen el sueño de tomar la carretera en una camioneta y salir a tocar. Con elenco e invitados de lujo, este material se estrenará a finales de este mes y acá te mostramos el primer tráiler, además de que te diremos dónde verlo.

Dave Grohl anuncia el documental ‘What Drives Us’

Lo sabemos bien: Dave Grohl es, hoy en día, una de las figuras más representativas del rock. En los últimos tiempos, el músico se ha convertido en una especie de portavoz del género y -debemos decirlo- se ha ganado ese rol porque en cada oportunidad que tiene, expresa sin tapujos su pasión por este estilo musical.

Ahora, el líder de Foo Fighters lo volverá a hacer pero no con una canción o un disco precisamente, sino con un documental. Este llevará por nombre What Drive Us y, de acuerdo con el propio Grohl, “esta película es mi carta de amor para todos los músicos que alguna vez se subieron a una vieja camioneta con sus amigos y lo dejaron todo por la simple recompensa de tocar música“, dijo en un comunicado.

Elenco de lujo, tráiler, dónde y cuándo se estrena

Este documental se centrará en el viaje que las bandas emergentes Radkey y Strarcrawler están haciendo alrededor de Estados Unidos para llevar su trabajo al público. Esta acción de subir a una camioneta Van y recorrer diferentes lugares del país es ‘el rito de iniciación del rock n’ roll’. Ellos lo saben bien… pero, por supuesto, no son los únicos que han cruzado el camino.

Para este documental, Dave Grohl -quien dirigió la filmación- también ha conformado un elenco de invitados de lujo. Así, veremos en el metraje a Ringo Starr, Flea (Red Hot Chili Peppers), Lars Ulrich (Metallica), Brian Johnson (AC/DC), St. Vincent, Dave Lombardo (Slayer), Steven Tyler (Aerosmith), The Edge (U2), Slash y Duff McKagan (Guns N’ Roses), a Foo Fighters claro, entre otros importantes músicos de diferentes épocas quienes contarán su experiencia sobre su salida a carretera para iniciarse en la vocación de hacer música.

What Drive Us es una producción de Foo Fighters en conjunto con Roswell Films y Therapy Studios que ha sido adquirida por el canal de rarezas musicales conocido como The Coda Collection (de Sony), que tiene su propio trato de distribución con Amazon Prime Video. En EE.UU, el documental se lanzará el próximo 30 de abril en dicha cadena y en el resto del mundo lo podremos ver también en esa fecha y en dicha plataforma de streaming. Acá te dejamos el tráiler del largometraje.