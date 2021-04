AppleTV+ se ha rifado las producciones, tanto de películas como series, más impresionantes que dan cuenta de la importancia de la naturaleza y sus majestuosos escenarios, pero sin dejar de lado la conversación más urgente y determinante de todo esto: la crisis climática y la posibilidad de revertir el daño que hemos causado a la Tierra.

Así que nos armamos esta corta pero magnífica lista de títulos originales de Apple, para celebrar el Día Internacional de la Tierra, y de paso, reconocernos (seres humanos) tan sólo como una parte del todo que representa nuestro planeta:

El año que cambió a la Tierra (The Year Earth Changed)

Quizá muchos ya están [email protected] de escuchar la gravedad de la crisis climática, pero es imposible negarla y no reconocer que todos formamos parte del problema. Sin embargo, si esa es la realidad, entonces también debemos entender que somos parte de la solución. Y no hay mejor manera de demostrarnos el impacto que generamos en los ecosistemas que este año de pandemia.

En marzo de 2020, autoridades internacionales reconocieron la emergencia sanitaria y determinaron, como una orden, que todos debíamos entrar en un periodo de cuarentena para evitar la propagación que nos sigue resultando desconocido. Y justamente cuando los seres humanos se quedaron en casa, es que la naturaleza recuperó los espacios que les fueron arrebatados.

De esto se trata El año que cambió a la Tierra, un filme documental dirigido por Tom Beard y narrado por el legendario David Attenborough que nos muestra la manera en la que el planeta Tierra respondió ante la ausencia casi total de los seres humanos en zonas rurales y en las grandes ciudades.

El equipo detrás de El año que cambió a la Tierra recorrió todos los continentes y descubrieron comportamientos de algunas especies nunca antes vistos como una manera “nueva” de comunicación entre ballenas. O si le echan un ojo al tráiler, incluso, encontrarán cómo en la India, después de décadas y sin contaminación, pudieron ver el Himalaya con claridad.

Este documental es una enseñanza maravillosa de cómo los seres humanos, presentes, pueden coexistir con distintas formas de vida. La clave está, nos atrevemos a decir, en reconocer que esa naturaleza no nos es ajena, formamos parte de ella como una parte, y no nos pertenece. Un imperdible para comprender nuestro impacto y entender que podemos darle un giro de 180 grados a la crisis climática.

Pequeñas maravillas (Tiny World)

Animales que son tan (pero tan pero tan) pequeños, que no sabemos existen. Seres diminutos que se enfrentan a mundos impresionantes y enormes, y salen victoriosos. Especies sorprendentes porque su pequeña presencia, cambian la forma en la que el planeta Tierra funciona.

Esos son los protagonistas de una serie que por primera vez, se concentra en las especies más pequeñas que generan los cambios más enormes: Pequeñas maravillas en AppleTV+. Esta serie cuenta con dos temporadas narradas por Paul Rudd (sí, el sujeto que nunca envejece) que nos presentan las cosas extraordinarias que aves, insectos, mamíferos, anfibios y más, hacen para sobrevivir a un mundo que pareciera les queda grande, pero es completamente lo opuesto.

Tiny World, como es su título en inglés, destaca por la calidad de las imágenes y las dudas que genera de cómo fueron capaces de capturar en alta definición animales tan pequeños. Desde su primera entrega en 2020, utilizaron lentes de gran capacidad, pero también objetos específicos para investigación científica que les permitieron ver detalles nunca antes vistos en ciertas especies.

En esta serie hay animales que por primera vez posan frente a una cámara. Estamos acostumbrados a ver documentales sobre la vida salvaje con las especies más grandes y que nos resultan más fascinantes; pero tener la oportunidad de descubrir un mundo que nos pasa desapercibido, es una de esas joyas que no nos podemos perder.

Planeta nocturno: A todo color (Earth At Night In Color)

La voz shakesperiana de Tom Hiddleston te acompaña por un extraordinario viaje a través de la sabana africana, los desiertos, las densas selvas, y todo tipo de ecosistema alrededor del mundo. ¿Para qué? Para descubrir cómo la vida continúa, y a veces empieza, en la noche cuando los seres humanos duermen.

Planeta nocturno: A todo color, cuyo título original en inglés es Earth At Night in Color, reúne en dos temporadas (2020-2021) las imágenes más impresionantes de la vida nocturna, pues utilizan cámaras especiales que logran darle color, en el sentido más literal, a la oscuridad en la que muchos animales interactúan. Y eso sólo se traduce en imágenes y videos de comportamientos nunca antes vistos ni estudiados.

Descubrimos –o mejor dicho reafirmamos– la importancia de las leonas en la sobrevivencia de una manada; ni qué decir de los peligros a los que se enfrenta un oso que sale de hibernación; la forma en la que los lobos se defienden; y comportamientos de apareamiento del jaguar. Para esta nueva entrega, se exploran animales fascinantes como los oso polares, elefantes, canguros, pumas, y todos aquellos que se esconden detrás de los corales.

Aquí, AppleTV+ sacó la casa por la ventana con cámaras de alta tecnología que permiten capturar una visión nocturna, pero que no sólo toma las luces ni percibe el calor, sino que le da color a esas imágenes. Estos aparatos son una mezcla de varios artefactos que van desde lentes utilizados por astrónomos, hasta el trabajo de edición que se especializado en la restauración fílmica.

Aquí estamos: Notas para vivir en el planeta Tierra

Es momento de dejar de lado (sólo un ratito) las producciones documentales, para darle paso a la animación, la cual ha destacado entre las producciones originales de AppleTV+ (y si no nos creen, échenle un ojo a la nominada al Oscar Wolfwalkers). Y a propósito del Día de la Tierra, les queremos recomendar Here We Are: Notes Notes for Living on Planet Earth.

Este cortometraje animado, en apenas 30 minutos, nos presenta una historia inspiradora sobre cómo nadie llega a este planeta sabiendo habitarlo, pero es nuestra obligación aprender a hacerlo en el camino conscientes de que sólo estamos de paso y formamos parte de un todo.

El elenco de voces es espectacular, pues cuenta con la voz como narradora de Meryl Streep junto a los protagonistas. Finn es un niño de 7 años que descubre las posibilidades de la naturaleza acompañado de sus padres. Jacob Tremblay (Room, Wonder) da vida a Finn mientras Chris O’Dowd y Ruth Negga lo acompañan como sus padres.

Aquí estamos: Notas para vivir en el planeta Tierra está basada en la obra de Oliver Jeffers, escritor e ilustrador, y quien explora en este libro (convertido en documental) la necesaria interacción entre los humanos, los animales y todas las cosas extraordinarias que habitan la Tierra.

The Elephant Queen

Si quieren ver algo verdaderamente impresionante y magnífico, entonces el documental de The Elephant Queen de Mark Deeble y Victoria Stone, es para ustedes. Durante años, este equipo de producción se dio a la tarea de seguir a Athena, la líder (reina total) de una enorme manada de elefantes, en la titánica tarde de dirigirlos en busca de agua atravesando la sabana en Kenia.

Narrado por Chiwetel Ejiofor, protagonista de 12 Years a Slave, somos testigos de las complejas estructuras sociales de los elefantes. Para que se den una idea, hay una escena espectacular (y de una vez les decimos que van a necesitar pañuelos desechables) en la que la manada reconoce los huesos de un elefante, por lo que estos hacen una pausa en forma de duelo. Es espectacular.

The Elephant Queen recorrió varios festivales internacionales, resultando ganador, por ejemplo del Cinema for Peace International Green Film Award. Pero también formó parte de la selección oficial de otras fiestas de cine como Toronto y el BFI London de 2018 y Sundance en 2019.

Ahora bien. Nos gustaría hacer una aclaración que consideramos necesaria. The Elephant Queen sigue a una especie animal que está en peligro debido al cambio climático (de hecho, el viaje para buscar una nueva fuente de agua va en relación al tema), pero en este documental, de manera extraña, nunca se menciona la crisis. Consideramos importante reconocer las circunstancias de los elefantes a través de este viaje impresionante.

Lago Tranquilo (Stillwater)

“Sólo aquellos que lo intentan, logran lo imposible“, se escucha decir en Lago Tranquilo, una serie animada y original de AppleTV+ basada en la serie de libros infantiles de Jon J. Muth. Y no es sólo una frase inspiradora, sino una lección que hemos de tener presentes a la hora de hablar del planeta Tierra y la urgencia de intentar revertir el daño que hemos causado en los ecosistemas.

Stillwater (en su título en inglés) tiene seis episodios donde conocemos a un panda llamado Lago Tranquilo que tiene por vecinos a tres niños llamados Karl, Addy y Michael. Aquí, ellos siempre están intentando cosas nuevas que los ayudan a descubrir su entorno, y con ayuda de Lago Tranquilo, podrán encontrar cosas aún más sorprendentes sobre ellos mismos, la naturaleza e incluso su relación con otros seres humanos.

La animación es maravillosa, y la serie aparece en esta lista porque los escenarios en los que se desarrollan las distintas lecciones de los personajes, son espectaculares y aluden a la naturaleza (y ojo, no a los grandes paisajes, sino a lo que tenemos a nuestro alrededor y pocas veces notamos).