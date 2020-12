Joyas ocultas: 8 series y películas para ver en AppleTV+

Después de nuestras recomendaciones de joyas ocultas de Netflix, HBO Go, y Disney+, les dejamos este listado de AppleTV+.

Hace poco más de un año llegó AppleTV+ con un montón se producciones originales y varios planes que contemplaban reunir a creadores y actores de la lista A de Hollywood. Poco a poco se han revelado todos esos proyectos, y a lo largo de 2020, se estrenaron de manera exclusiva en esta plataforma.

Oprah, Bruce Springsteen, Shyalaman y más, llegaron con sus propuestas originales, las cuales son muy diversas y abordan distintos géneros y formatos que van desde los documentales y las series documentales, hasta las series de ficción, las películas animadas y las propuestas de naturaleza.

Por eso, acá en sopitas.com nos echamos un clavado para determinar qué es lo mejor que ahorita está disponible en AppleTV+, más allá de los títulos que ya conocemos. Acá les dejamos esta lista de 8 joyas ocultas… ¿Qué dicen?, ¿se arman el maratón este fin de semana?

SERIES

Earth at Night in Color

Cuando pensamos en los avances de la tecnología, solemos relacionarlos con la medicina, las nuevas tecnologías de la información y todo lo que nos mantiene en contacto de manera inmediata. Sin embargo, pocas veces reparamos en cómo la tecnología ha ayudado a generar mayor comprensión en cuanto a la naturaleza, lo que nos rodea y lo que finalmente nos hace humanos.

Y es aquí sonde destacamos el trabajo que se presenta en Earth at Night in Color, una serie documental narrada por Tom Hiddleston (esto debería ser suficiente para que la vean) donde nos presentan, por primera vez, la vida nocturna de distintas especies en los distintos continentes.

A través de cámaras low-light, es que se lograron filmar secuencias sorprendentes en la noche, pero que nosotros podemos ver a color. Es como si viéramos a un jaguar o una leona cazar en el día, cuando en realidad todo ocurre en la noche. Es maravilloso pues, por primera vez, podemos ver el comportamiento de algunas especies que hasta ahora, se mantuvieron fuera de nuestro radar.

El primer episodio de Earth at Night arranca con una familia de leones que sobreviven gracias a una leona que caza y cuida a las crías. Para el tercer episodio, por ejemplo, somos testigos de un jaguar herido que debe alimentarse tras una semana de no comer. Ver a un oso hambriento despertar de una hibernación de seis meses para combatir contra lobos, es tan aterrador como extraordinario.

Algunas cosas no son nuevas, pero revelan comportamientos nunca antes filmados como la forma en que se cortejan y aparean los jaguares: se sientan y acuestan juntos, no es tan agresivo como se creía. Otra parte interesante es que muchos de los animales que vemos en esta docuserie, no eran nocturnos, pero se tuvieron que hacer para sentirse más seguros. ¿Por qué? Porque los humanos representan un riesgo en el día…

Hay peleas, trampas para cazar y revelaciones extraordinarias por parte de las filmaciones y el equipo que trabaja detrás de todo esto. Por eso resultan tan importantes los últimos cinco minutos de cada episodio donde nos muestran la forma en la que el equipo de Earth at Night logra capturar ciertas tomas o darle seguimiento a una leona que durante días, buscó a sus crías perdidas.

Teherán

Lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en una película o series de espías, sin duda es el nombre de James Bond y las enormes producciones que han salido en los últimos años: elenco internacional, escenarios en varios países, y un presupuesto enorme para poder dar paso a constantes escenas de acción.

En pocas palabras, la vara está muy alta dentro del género de acción y espías, y es difícil encontrar producciones menores que sean del agrado de las audiencias, las cuales esperan secuencias grandiosas que no siempre se pueden lograr. Por eso es que queremos recomendar una serie que si bien no se ve de un enorme presupuesto, lo hace bastante bien.

Y además, está muy lejos de los conflictos internacionales de Estados Unidos contra y en todo el mundo. Se trata de Teherán, una producción original de AppleTV+ filmada en Israel e Irán. Sí, eso significa que la serie está hablada en otros dos idiomas, lo cual le suma puntos dentro de una lista de propuestas como esta.

Teherán tiene como protagonista a una agente de inteligencia del Mossad llamada Tamar Rabinyan (Niv Sultan), la cual debe cambiar de identidad con una mujer iraní, para adentrarse en el capital de este país y descubrir los planes nucleares de Irán a partir de sus conflictos con Israel.

Para eso, Tamar (quien se convierte en Shira), debe poner constantemente su vida en peligro para poder entregar los planos nucleares al equipo de inteligencia de Israel. A este personaje lo acompañan varios nombres interesantes como el de un agente iraní que descubre las intenciones de Tamar o el equipo de agentes locales que ayudan Tamar a sobrellevar las situaciones.

Algunas escenas de acción parecen verse torpes, pero no tienen mayor relevancia, sobre todo porque no son muchas y la serie se centra en las muchas identidades que ha de tomar Tamar para lograr una misión que parece ser suicida. Ahora bien. A partir de esto, es que las audiencias descubren de manera superficial la vida cotidiana y urbana de la capital iraní, la cual se aleja mucho de los estereotipos y prejuicios que se han fomentado desde Occidente.

Otro punto a considerar antes de ver Teherán, es que quizá uno esperaría ver más iraníes interactuando a lo largo de la serie, pero no es el caso. Todo se centra en Tamar, sus aliados en Israel, sus aliados en Irán y un par de iraníes que la persiguen, pero no más. Esto puede hacer que la serie, en algún punto, sea predecible, pero no deja de ser emocionante y tener sus puntos altos en cuanto el desarrollo de la misión.

Teherán tiene una segunda temporada en producción que esperamos llegue a finales de 2021.

Servant

Servant no ha recibido la atención que merece y eso nos duele mucho, pues consideramos que es una de las mejores series dentro de AppleTV+ y sus originales. Se trata de una creación de M. Night Shyamalan (sí, el sujeto que nos regaló Sexto sentido, Unbreakable, Split) que tiene elementos de misterio, thriller psicológico y de terror.

Servant nos presenta al matrimonio conformado por Sean y Dorothy Turner, quienes perdieron a su bebé de meses en un accidente. El impacto emocional en Dorothy fue tan grande, que compraron un bebé hiperrealista para procesar la pérdida y de hecho, contratan a una niñera para que lo cuide. Es aquí donde entra en la historia Leanne, una joven misteriosa que le sigue el juego a Dorothy.

Un día, tras un paseo, Leanne regresa con un bebé de verdad… Las cosas comienzan a complicarse mientras Sean y Julian luchan para que Dorothy no se dé cuenta que su verdadero bebé a muerto, y del otro lado, Leanne parece venir de un pasado mucho más turbio y aterrador del que se revela a lo largo de los episodios de Servant.

Los misterios comienzan a desarrollarse a partir de esto: ¿quién es Leanne y de dónde viene?, ¿cómo murió el bebé de los Turner? y por último, ¿alguna vez realmente hubo un muñeco? Conforme avanza la historia, se revela cuál es el verdadero centro de la serie y qué es lo que sigue.

La primera temporada de Servant cerró con la revelación del pasado de Leanne (lo que le sucedió cuando era niña y quiénes forman parte de su familia ahora) y la posibilidad de que Dorothy se diera cuenta de todo: la muerte de su bebé, el muñeco, la realidad de Leanne y la realidad de los últimos meses en su vida.

Todas las series originales de Apple que se anunciaron en un principio, tendrán tres temporadas y Servant no será la excepción. El próximo 15 de enero se estrenará la segunda temporada y se espera que la tercera llegue a finales de 2021 o bien, principios de 2022.

Tiny World

“El planeta Tierra es tan espectacular, que es fácil perderse de los pequeños detalles en la vida“, con esta frase arranca la serie documental Tiny World, una de las originales de AppleTV+ que le da su lugar a los seres vivos que más ignoramos: los más pequeño del ecosistema.

Al momento de ver una serie o documental sobre la naturaleza, esperamos ver lo más grande y majestuoso: leones y tigres, osos, elefantes, y grandes escenarios con una diversidad casi absurda de vegetación. ¿Pero qué sucede cuando ajustas bien los lentes de la cámara y en lugar de prestarle atención a un enorme orangután sigues a los pequeños seres que viven en la sabana africana, las junglas e incluso el jardín de tu casa?

Lo que sucede es que descubres un mundo extraordinario que es más complejo y peligroso que el que vemos a simple vista. Es precisamente esto el centro de Tiny World, la cual está narrada por Paul y representa otro logro similar al de Earth at Night, pero en lugar de la noche, estas cámaras siguen a pequeños animales que corren tres veces más rápido que una cheetah y comen tres veces su peso.

Lo que resulta tan fascinante, es que en cada episodio y con la presentación de cada especie, entendemos que los animales entre más pequeños, liberan obstáculos más grandes, demasiado grandes. Todo, absolutamente todo, representa una amenaza para un animal pequeño. Por ejemplo, están los herpéstidos, los carnívoros más pequeños de la sabana africana.

Su vida está llena de peligros, pero a su vez, su supervivencia representa un reto para otros animales aún más pequeños como escorpiones o arañas venenosas que a su vez, ponen en riesgo a insectos como chapulines y más. El mundo más pequeño, no por ser de este tamaño, en menos peligroso, sino todo lo contrario.

La vida en el desierto parece ser más dura. Tiny World nos muestra no sólo los peligros que parecen obvios, sino otros tantos elementos que hemos de considerar para las especies más pequeñas. Por ejemplo, el calor y cómo los animales más pequeños, sobreviven a este en medio de una región tan diversa y rica, que nunca dejará de sorprendernos.

Defending Jacob

Defending Jacob, escrita por Mark Bomback (el mismo de Dawn of the Planet of the Apes y War of the Planet of the Apes), era una de las series más esperadas de 2020 dentro de las originales de AppleTV+. Al momento de su estreno, la recepción no fue tan buena y las críticas señalaron que se trataba de un drama que no necesitaba ser tan largo, ni tan dramático.

Sin embargo, también presentaba una pregunta muy interesante: ¿cómo asimilar que nuestras hijas y hijos podrías ser capaces de asesinar a alguien? Y va más allá de las historias ya conocidas sobre conocer tan bien a tus hijos/hijas y saber que no son capaces, sino arriesgarse con la pregunta de si realmente podemos conocernos tan bien de anticipar si somos capaces de quitarle la vida a alguien.

Y aquí es cuando entra en la conversación Defending Jacob que nos presenta a Andrew, un fiscal que debe cubrir el caso de un adolescente asesinado, el cual estudiaba en la escuela de su hijo Jacob. Con el paso del tiempo, la investigación lleva a un mismo punto, que es Jacob como el principal sospechoso.

Sin duda, el trabajo de Andrew hasta ese momento, queda en el aire, pues hay intereses de por medio en la investigación. Pero todo se desarrolla a partir del punto de vista de Andrew y su esposa, Laurie, de no saber si su hijo es o no un asesino, y en todo caso, qué lo puedo llevar a hacer eso. La familia se “divide” entre Andy, quien buscará la inocencia de su hijo, y Laurie, quien no descarta la idea de que su hijo lo haya hecho.

Ese es el punto más interesante de esta miniserie de ocho episodios y cómo los espectadores nos ponemos a la mitad del camino pensando que Laurie está mal por pensar que su hijo puede ser un asesino. más allá del punto mismo, es cuestionarnos por qué seguimos creyendo que las madres han de ser fieles seguidoras de sus hijos e hijas y no han de tener una actitud crítica en tiempos de crisis. Es interesante, ambicioso y pone a discutir un montón de cosas.

Defending Jacob no es, ni de cerca, la mejor serie de drama y misterio de 2020, pero eso no quita que sea una gran adaptación con un elenco ganador que incluye a Chris Evans como Andrew Barber, Michelle Dockery como Luaurie y Jaeden Martell como Jacob.

PELÍCULAS

Wolfwalkers

La animación ha cambiado mucho en los últimos años y cada vez las producciones son más sorprendentes no necesariamente por sus historias, sino por lo realista que se llega a ver un “dibujo” animado. Personajes que reinan el mundo de la fantasía, parece que se apoderan de la realidad en las producciones animadas. Es interesante y asombroso, pero también nos hace echarle un vistazo a las películas del pasado cuando la animación parecía… animación,

Ojo, con esto no estamos diciendo que los resultados no nos gusten, para nada. Sino que volver a la animación tradicional, conserva algo de nostalgia, y cuando ésta se mezcla con nuevas técnicas, los resultados pueden ser sorprendentes y alentadores. Eso es exactamente lo que se logró en Wolfwalkers, una producción irlandesa que retoma las fantasías del pasado con visuales que apelan al mismo.

Wolfwalkers, dirigida por Tomm Moore y Ross Stewart, está ambientada en la Irlanda de los 1600 y nos presenta a Robyn Goodfellowe, una cazadora inglesa (bueno, una aprendiz) que llega junto a su padre a un pequeño pueblo en Irlanda con dos objetivos: matar a los lobos que acechan a los lugareños y encontrar un hogar.

Sin embargo, Robyn se encuentra en el bosque con Mebh Óg MacTíre , una niña “mágica” que día adopta forma humana, pero de noche es un lobo. Su existencia forma parte de la mitología del lugar, lo cual indica que es una especie de espíritu del bosque. Robyn y Mebh se hacen amigas, y una noche, Robyn abandona su cuerpo para adoptar la forma de un lobo.

Esto trae una serie de problemas. Primero, porque el padre de Robyn caza lobos y ahora pretende cazar a su propia hija sin saberlo. Y en segundo lugar, por la madre de Mebh, quien convertida en lobo, fue capturada por los lugareños. Robyn debe ayudar a Mebh a huir de los cazadores, salvar a la manda de lobos y a su madre.

La historia y la animación son bellísimas. Desde luego, lo que vemos en pantalla forma parte de una tradición que recupera siglos de historias, las cuales se alejan de lo que ya hemos visto en películas, que es que los “hombres lobo” son aterradores, monstruosos y buscan hacer daño. En Wolfwalkers es todo lo contrario: son espirituales e incluso tienen poderes para sanar.

Y la animación es sensacional, pues pareciera que leemos un libro de estilo medieval lleno de magia, fantasía y personajes inspiradores que hace mucho no veíamos en una cinta animada. Wolfwalkers es una producción original de AppleTV+ y está disponible en esta plataforma de manera exclusiva.

On the Rocks

Ver a Bill Murray siempre es un alivio, es divertido y sus personajes son un respiro. Tiene una capacidad extraordinaria de conectarse con los espectadores, su personaje y sus historias que se traduce en buen tiempo invertido desde ambos lugares. Por eso, nos atrevemos a decir que él es lo mejor del regreso de Sofia Coppola con On the Rocks.

En esta película, la cual es una coproducción de AppleTV+ y A24, Bill Murray interpreta a Felix, un galerista que vive su vida como quiere, llena de lujos, cenas, viajes, autos y trajes hechos a la medida. Él tiene una hija llamada Laura Keane, escritora que antes de casarse, tenía mucho éxito con sus libros.

Laura está casada con Dean, un empresario que se la pasa viajando, por lo que la responsabilidad de la educación de sus hijas, cae completamente sobre los hombros de Laura. Ahora bien. El centro de la historia está en que Laura cree que Dean está teniendo una aventura, por lo que ocurren dos cosas.

La primera, es que Laura le habla a Felix para que la ayude a descubrir si su esposo la está engañando. Y la segunda, es lo que pasa por la mente de Laura: una mujer que ha dejado su carrera de lado para cuidar a su familia mientras su esposo sigue desarrollándose. La supuesta infidelidad le duele a la protagonista, pero también la hace pensar en todo lo que ella ha dejado ir mientras él sigue con su vida…

La idea es completamente válida, y pone sobre la mesa varias conversaciones que se desarrollan entre Felix y Laura. On the Rocks no es la mejor película de Coppola, ni está en los primeros lugares, pero Coppola, a diferencia de las otras cintas, logró crear personajes que por primera vez, no parecen ser emocionalmente distintas, sino todo lo contrario.

Laura, a través de la mirada de Rashida Jones, es una mujer extremadamente sola con la que conectamos a cuando Coppola le permite estar sola, en habitaciones desoladas, con luces tenues. También es válido rescatar que Jones hizo un muy buen trabajo, pues todas sus expresiones faciales, indican lo que no siempre se dice.