¡Gato Jazz! Disney estaría preparando un live-action de ‘Los aristogatos’

Una historia clásica más de Disney se prepara para volver en forma de live-action. Ahora, el poderoso estudio de Burbank tiene en la mira a Los aristogatos para retomar la historia y adaptarla como la ha hecho recientemente con La Bella y la bestia, El rey león, Cruella, próximamente La sirenita y más.

Así lo confirmaron diversas fuentes al medio Deadline, mencionando que el proyecto aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Eso sí, aunque al parecer no hay mucha información de por medio, ya se tiene una idea de cómo podrían lucir los personajes y toda la cosa.

‘Los aristogatos’ tendrán su live-action

De unos años para acá, la industria cinematográfica se ha inclinado por la realización de diversos live-action, retomando algunas historias clásicas. En ese terreno, Disney es quizá el estudio que más ha explotado el recurso pues como dijimos, han retomado varias de sus películas animadas de antaño para darles nueva vida y ahora, se viene una nueva entrega.

Este jueves 20 de enero, se dio a conocer que la casa de Mickey Mouse ya está trabajando en una versión de acción en vivo de Los aristogatos, el clásico animado que se estrenó en 1970 y que acá en México recordamos por el icónico trabajo de doblaje de Tin-Tan, entre otras cosas.

Las fuentes indican que Will Gluck (conocido por dirigir Easy A con Emma Stone y la saga de Peter Rabbit) y Keith Bunin (In Treatment de HBO y Onward de Disney Pixar) escribirán el guión. No hay director, elenco o año de lanzamiento confirmados por el momento.

Como mencionamos, no hay muchos detalles sobre una posible trama de esta adaptación, pero según Deadline, se planea que el live-action de Los Aristogatos tenga una dirección similar a la adaptación de acción en vivo de La dama y el vagabundo de 2019. Este último se estrenó en Disney+ durante ese año, pero no se menciona tampoco si el de Aristocats -nombre real de la película- también será exclusivo de la plataforma de streaming. ¿Qué les parece este proyecto?