Estas son las figuras de la vida real que inspiraron los personajes de ‘Don’t Look Up’

Netflix ha decidido cerrar el año en grande con algunos estrenos decembrinos que ya andábamos saboreando desde hace meses. Uno de los que más expectativa levantaron en ese sentido es Don’t Look Up (‘No miren arriba’ en su título al español), la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio junto a Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Meryl Streep y más.

Elenco rifadísimo, ¿verdad? Eso sí, aunque el reparto es de primer nivel, esta película también llegó a la plataforma con una historia por demás interesante a la que podríamos considerar una ‘sátira post-apocalíptica’ que ya muchos consideran imperdible por su propuesta. Eso ya les toca ustedes averiguarlo viéndola en la plataforma.

Pero bueno, en lo que se hacen un espacio para ver esta cinta o en caso de que la haya visto ya, por acá agarramos un espacio y les mostramos en qué personas de la vida real se podrían inspirar los personajes de Don’t Look Up.

Don’t Look Up

Desde hace meses, Netflix viene calentando motores para el lanzamiento de Don’t Look Up. Y es que no es para menos pues esta es su película es una de las grandes apuestas -junto a Tick, Tick… Boom! de Andrew Garfield- que la plataforma de streaming mantiene para entrarle a la temporada de premios venidera. De hecho, la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio ya figura con algunas nominaciones a los Golden Globes y se perfila para también rumbo a los Oscar.

Habrá que ver a cuántas estatuillas aspira realmente la cinta escrita y dirigida por Adam McKay y si logra llevárselas. Por supuesto, eso ya dependerá de otros factores y más, pero de que tiene potencial para hacerse de uno o varios premios, la tiene,sobre todo por su historia. Aquí, a grandes rasgos, conoceremos al profesor Randal Mindy (DiCaprio) y la estudiante de posgrado Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), dos astrónomos no muy exitosos que han descubierto un asteroide que impactará a la Tierra.. y sí: esta roca espacial es una amenaza total para la humanidad.

Sin embargo, aunque ellos intentan alertar al gobierno de Estados Unidos y al mundo entero, ni las autoridades, ni los medios y mucho menos los usuarios de las redes sociales en general parecen tomarle la importancia debida al peligro que esto representa. Por el contrario, las audiencias le prestan atención y dirigen su preocupación a asunto más banales en internet.

¿Qué pasará entonces? Eso le toca a ustedes descubrirlo viendo la cinta en Netflix, sobre todo por aquello de que está basada en hechos reales (o bueno, como dice el eslogan oficial, “está basada en eventos realmente posibles”). Y no solo eso, sino que algunos de sus protagonistas están inspirados en figuras mediáticas de la vida real.

¿En quien se inspiran los personajes de la película?

A continuación, haremos un repaso de las figuras y personalidades de la vida real en las que se pudo inspirar Don’t Look Up para su historia (sin spoilers pa’ que no digan que les quemamos la película).

Janie Orlean – Maryl Streep

Meryl Streep interpreta a la no muy astuta Presidenta de los Estados Unidos, Janie Orlean. Y es que al tratarse de la interpretación de la mera mera de la Casa Blanca, era de esperarse que el director Adam McKay tomara inspiración de uno que otro político estadounidense. Para muchos, incluso la referencia más grande era a Hilary Clinton y se entiende por qué varias personas se podrían ir con la finta.

Sin embargo, la figura de la presidenta en Don’t Look Up se parece más en muchos aspectos a Donald Trump. Por un lado, Janie Orlean es plasmada como una exestrella de televisión que, como pasa en muchos casos, sale del espectáculo para perseguir una carrera política, aunque del ámbito no sepan absolutamente nada. Algo similar pasó con el magnate, quien previo a su carrera política era más conocido por ser uno de los multimillonarios más celebres de EE.UU, al grado que apareció en todo tipo de shows de TV como invitado.

Janie, que en la película desestima el descubrimiento del asteroide y el peligro que significa, es retratada como una gobernante no muy cercana a la ciencia y prácticamente carente de interés en la intelectualidad. Eso bien podría ser un guiñó a algunas determinaciones del propio Trump, quien en su momento minimizó la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. Y ahí no acaba la cosa. El personaje interpretado podría ser una combinación del propio Trump e incluso George W. Bush.

En la cinta, hay una escena donde Janie propone a un alguacil sin experiencia violento y racista como juez de la Suprema Corte… esto es un claro guiño al perdón que Donald dio en 2017 al exsherrif de Arizona Joe Arpaio, acusado de negligencia, abuso de poder, violación de leyes electorales y más.Y sobre Bush, la referencia se hace a la vez de 2005 en que el expresidente intentó poner a la abogada Harriet Miers como jueza en la Suprema Corte, aún cuando esta jamás se había desempeñado en un puesto de juez.

Fuera de eso, el propio Adam McKay dijo en una entrevista con Deadline que tomó referencias de muchos otros exgobernantes, como el propio Bill Clinton, Barack Obama, Ronald Reagan, entre otros.

Jason Orlean – Jonah Hill

Si algo hace sutilmente bien Don’t Look Up en su historia, es retratar esa costumbre no tan desconocido del nepostismo en la política. Y ahí, quien se sirve con la cuchara grande en su papel es Jonah Hill interpretando al hijo de la presidenta, Jason Orlean. Este hombre aparece como un importante coordinador del gabinete de la Presidencia de EE.UU y pronto, uno se da cuenta de su relación consanguínea con Janie.

A Jason se le ve como una persona no muy interesada en los asunto políticos que deberían importarle por su puesto en el gobierno, además de que se le mira un poco inepto de carácter y bastante arrogante para ser verdad. Eso sí, no se cansa de adular a su madre y de resaltar sus cualidades (aunque ella tampoco sea una figura de confianza).

Si el personaje de Meryl Streep es una especie de encarnación de Donald Trump, entonces es válido creer que su hijo Jason está inspirado en algunos familiares del magnate que tuvieron injerencia en la Casa Blanca. Para muchos, las referencias directas serían su hija Ivanka y el esposo de esta, Jared Kushner. Por un lado, Kushner es recordado como uno de los hombres que financió y asesoró parte de la campaña de Trump rumbo a la presidencia.

Además, luego de que alcanzara el puesto en la Casa Blanca y en el contexto de la pandemia, Donald nombró a Kushner como uno de los supervisores de la respuesta ante la emergencia nacional por COVID…. sobra decir que Jared no tenía experiencia en el manejo de estos asuntos. Y sobre Ivanka, ella también formó parte del equipo de asesores del gobierno de su padre… pero aún hay más.

Como dijimos, Jason en la película regularmente resalta las cualidades de su madre -la presidenta- incluso si son físicas. Ese es un guiño a las polémicas y casi reiteradas veces en las que Donald Trump se ha referido al atractivo de su hija en cualquier cantidad de entrevistas. Aquí uno momento weird de Trump diciendo que si Ivanka no fuera su hija, probablemente estaría saliendo con ella.

Cate Blanchett como la conductora Brie Evantee

En una comedia así de ácida como lo es Don’t Look Up, obviamente debía haber un espacio importante para plasmar a los medios de comunicación. Ese terreno le toca comandarlo a Cate Blanchett, quien interpreta a la conductora Brie Evantee del noticiero matutino The Daily Rip.

Y en ese sentido, el personaje de Blanchett podría ser como cualquier conductor o conductora de informativos matutinos estadounidenses: figuras glamurosas con la sonrisa de oreja a oreja y que de vez en cuando, sueltan algún comentario lleno de gracia para amenizar entre noticias. El estándar de referencia es amplio, pero por ahí en algunas entrevistas se le ha preguntado al director Adam McKay quién habría sido la inspiración para el personaje de esta conductora.

Por ahí, Vanity Fair le preguntó a McKay si el personaje de Brie tenía guiños a la famosa presentadora de Morning Joe de la NBC, Mika Brzezinski. El cineasta dijo, en todo caso, que las similitudes entre Evantee y Brzezinski eran pura coincidencia… aunque son muy especificas, sobre todo en lo que respecta al acercamiento de la presentadora con las altas esferas del gobierno estadounidense (porque, por si no lo sabían, Mika Brzezinski creció en el ámbito político gracias a que su padre fue consejero para los presidentes Jimmy Carter y Lydon B. Johnson).

Una referencia a The New York Times

Si hablamos de medios de comunicación y en caso de que ya hayan visto la película, recordarán la aparición de un periódico llamado New York Herald. Aquí, McKay sí dijo a Vanity Fair que se trata de una referencia directa a The New York Times y sus aires altruistas. Pero aquí hay otro detalle bien interesante.

Según el director de la cinta, esta podría ser una crítica al New York Times por ese altruismo editorial que se le conoce al periódico, que a la vez hace contraste con la contratación como columnista en 2017 de Bret Stephens, un conocido autor inclinado hacia el neoconservadurismo, la derecha política y fiel negacionista del cambio climático.

Y es que es importante este punto porque si bien el largometraje nos habla de la amenaza de un meteorito como tal, eso es una clara referencia a cómo se han ignorado en mayor medida las causas y consecuencias del cambio climático por parte de los medios. Sutil, pero directo.

¿Hay referencias a Elon Musk, Apple y Mark Zuckerberg?

Así como los medios de comunicación y el gobierno estadounidense son parte primordial de la trama de Don’t Look Up, también hay que hablar del sector empresarial al que se señala en la cinta. En ese sentido, se nota la sátira que se le hace a los grandes nombres del sector tecnológico a través del personaje de Peter Isherwell (interpretado por Mark Rylance).

En la película, Isherwell es el dueño de la compañía de tecnología Bash, reconocida entre otras cosas por comercializar teléfonos inteligentes de alta gama cada año. Un rasgo indudable es que este magnate tecnológico se muestra como una figura admirada a niveles casi religiosos por sus compradores y otra gente. El guiño es evidente: Bash sería Apple y Peter es un Steve Jobs involucrado de más en la política.

Dicho rasgo del personaje por introducirse en asuntos gubernamentales y por establecerse como figura casi ‘mesiánica’ de la tecnología, bien podría ser una referencia a Elon Musk y sus incontables empresas como Tesla, SpaceX, etc. Ya saben, por aquello de que en su discurso siempre está implícito el llevar a la humanidad a otros avances como civilización.

Y bueno, por ahí también se nota en la película como Peter Isherwell usa su tecnología para acceder rastrear información personal. Eso bien podría ser un guiño a Facebook (ahora Meta) y los diversos señalamientos que se le han hecho a Mark Zuckerberg por presuntamente tener acceso a los datos personales de usuarios a través de sus plataformas (FB, WhatsApp, Instagram, etc.). McKay no ha confirmado esto, pero las referencias son sutiles y directas.

Sobre Ariana Grande y su personaje en ‘Don’t Look Up’

No podemos decir que el personaje de Ariana Grande está inspirado en una sola estrella del espectáculo como tal (aunque bien podría ser ella interpretándose a sí misma con otro nombre). Bajo el alias de Riley Bina, la cantante interpreta a una supercelebridad de la industria musical que inevitablemente dirige la atención de la gente hacia su vida personal.

Poco hay que explicar de este papel, aunque es muy importante pues nos pone el ejemplo de cómo el público suele engancharse más fácil en la vida de una estrella de pop, aún cuando el fin del mundo es inminente. Ya saben, esas cosas venden y jalan clicks a final de cuentas. Y en esa dirección, el rol de Ariana Grande podría ser el de cualquier artista musical de renombre en la actualidad.