¿Es real? La ciencia detrás de ‘Don’t Look Up’, la nueva película de Netflix

Puede que se nos esté terminando el 2021, pero aunque no lo crean, lo estamos cerrando con grandes películas y series. A pesar de que a lo largo de estos meses las plataformas de streaming estrenaron grandes producciones que nos volaron la cabeza, hubo quienes prefirieron guardarse algunas cartas fuertes para el final del año. Tal es el caso de Netflix, que acaba de lanzar una de sus cintas más ambiciosas, ni más ni menos que Don’t Look Up.

Desde hace un buen rato que el gigante del streaming anunció con bombo y platillo que estaba trabajando en este proyecto dirigido por el gran Adam McKay. Sin embargo, quizá el mayor atractivo de la película es que cuenta con un elenco de lujo, en el que hay puras estrellas de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett y hasta Ariana Grande.

‘Don’t Look Up’ por fin llegó a Netflix

Después de mucha espera y expectativas, el 24 de diciembre por fin llegó Don’t Look Up al catálogo de Netflix y como era de esperarse, se convirtió en un éxito. Un montón de personas están hablando de la película, porque es una maravillosa mezcla entre comedia negra y ciencia ficción, aunque también abrió una enorme conversación sobre los hechos que vemos en la historia de estos dos astrónomos que tratan de alertar a la humanidad sobre un asteroide que destruirá la Tierra.

Resulta que hace unos días, la revista Time entrevistó a Lindley Johnson, oficial de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Este es un órgano de la agencia espacial que así como en la cinta de Adam McKay, se dedica a revisar presuntos peligros para el planeta que vengan directamente desde el Espacio y aunque no lo crean, Lindley fue de las pocas investigadoras que leyó el guión de la película y habló sobre sus bases científicas.

¿Qué tanto se apegaron a la ciencia en esta película?

Para empezar, Johnson dijo que a diferencia así como lo vimos en Don’t Look Up, ellos se encargan de observar rocas espaciales de más de 140 metros de diámetro por dos razones. La primera es porque son fácilmente detectables con tiempo; en segundo lugar, porque son los que realmente podrían ocasionar un daño al impactar con la Tierra. Pero además de seguirlos, también proponen algunas soluciones al gobierno de Estados Unidos.

En la película, hablan de que el cometa Dibiasky mide lo mismo que el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Así que como verán, esto es bastante real. Por otro lado, la cinta nos plantea que la humanidad tiene 6 meses para buscar una opción para salvarse de una inminente catástrofe pero, ¿realmente cuentan con tanto tiempo para buscar una reacción? Bueno, pues Lindley Johnson menciona que esa situación no es tan cierta.

¿Tendrían tanto tiempo para acabar con la amenaza?

El oficial de la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA señala que mientras nuestra tecnología no avance, no tendremos chance de contar con tantos días para encontrar una solución. Muchos de estos objetos los identifican para calcular su velocidad, trayectoria y posibilidad en el tiempo de que al volver a pasar cerca de nosotros no sean una amenaza, pero si se trata de un asteroide de menor tamaño, solo lo podrían observar estando muy cerca de la Tierra.

Por último pero no menos importante, Lidley Johnson destacada que en lugar de lo que nos mostró Adam McKay en Don’t Look Up, no pueden romper o estallar un asteroide que está a nada de impactar con el planeta. En especial, menciona que utilizar explosivos podría ser un enorme peligro, ya que la roca no se evaporaría, sino que se convertiría en pequeños pedazos que de igual manera sería riesgoso que en su estado sólido.

A diferencia del cambio climático, que es obra de los humanos, el hecho de combatir una amenaza interplanetaria es simplemente un riesgo de vivir en este sistema solar. Pero, al igual que el cambio climático, es un problema que podemos calmar e incluso resolver, siempre que nos decidamos a tomar las medidas necesarias. En esta película sobre el apocalipsis, la humanidad juega con su propia existencia, aunque en el mundo fuera de la pantalla, podemos elegir otra salida.