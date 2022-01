Elenco, historia y Netflix: Esto sabemos de la nueva película de Wes Anderson

Todavía no se estrenaba The French Dispatch, y Wes Anderson ya había anunciado los planes para su próxima película titulada Asteroid City. Entre las noticias más destacadas está el elenco que reunió con actores que trabajarán con él por primera vez como Tom Hanks, Margot Robbie, Maya Hawke, Sophia Lillis y Matt Dillon.

Pero también vovlería a reunir a algunos de sus más grandes colaboradores como Bill Murray, Tilda Swinton, Adrien Brody y Jason Schwartzman, junto a Jeff Goldblum, Rupert Friend, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Bryan Cranston y Liev Schreiber.

Y ahora, no sólo nos tiene muy emocionados este proyecto que se espera se estrene a finales de 2022, o bien, a principios de 2023. Sino que se acaba de confirmar un nuevo proyecto de parte de Wes Anderson para Netflix. Esto es lo que sabemos.

The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More

En el otoño de 2021, Netflix adquirió los derechos de Roald Dahl Story Company. Esto quiere decir que la plataforma de streaming tiene todos los derechos del catálogo completo del autor. Y es aquí donde entra el nombre de Wes Anderson y su nuevo proyecto.

Como sabemos, el director es fan del trabajo de Dahl. En 2009 estrenó Fantastic Mr. Fox con un elenco que incluía a sus más asiduos, pero también a George Clooney y Merly Streep entre los protagonistas. Sin duda, esta es una de sus mejores películas, y tiene un sentido personal para Anderson, pues Mr. Fox fue el primer libro que el director tuvo en sus manos.

Su próximo proyecto de Netflix, es una adpatación de The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, una compilación publicada en 1982 que tiene como protagoniosta a Henry Sugar, un sujeto que roba un libro que le muestra cómo ver el futuro. A partir de esto, Sugar le entra a un montón de aventuras que van desde enfrentarse a distintas mafias, cambiar de identidad y viajar por todo el mundo.

Wes Anderson y su nuevo elenco

Como siempre, el elenco que reúne Wes Anderson para sus películas es una de las partes más destacadas. Para The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More, ha integrado a Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ralph Fiennes y Ben Kingsley entre sus protagonistas.

Aún no hay mucha certeza de qué roles van a tomar cada uno. Lo único que se sabe es que Benedict Cumberbatch tomará el rol protagónico de Henry Sugar, y algunas fuentes indican que el actor aparecerá en todas las historias como un común denominador para hilarlas.

Ralph Fiennes vuelve a colaborar con Anderson después del éxito de The Grand Budapest Hotel. Pero en cuanto a Cumberbatch, Patel y Kingsley, esta es su primera vez con el director tejano.