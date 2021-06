“Es una historia de amor y unión”: Una entrevista con Paty Acevedo (voz de Usagi) por ‘Sailor Moon’

Ya puedes ver las dos partes de Pretty Guardian Sailor Moon Eternal en Netflix

Sailor Moon es una de esas franquicias que no solo rompieron la cultura pop en Japón, sino en todo el mundo. Si bien los fanáticos de hueso colorado abrazan el manga con mucho cariño, hay que decir que la historia se popularizó de manera global gracias al icónico animé de los 90, el cual abrió paso -como es costumbre- a más sagas, películas y otras producciones.

Acá en México y Latinoamérica, los seguidores recuerdan bien aquella caricatura y las icónicas voces del doblaje encabezado por Patricia Acevedo (Serena/Usagi Tsukino) y ese elenco, que le dio una identidad muy marcada al show en esta parte del mundo. Pues bien, Paty y compañía regresaron en este 2021 para retomar a sus personajes, esto como parte de la película de dos partes que llega este jueves 3 de junio a Netflix.

Por acá, pudimos platicar con Paty Acevedo sobre Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, su incursión en esta nueva y actualizada entrega de la franquicia, cómo ha sido trabajar a lo largo de los años en este proyecto y muchas cosas más.

Los fanáticos de hueso colorado lo saben bien, pero para quienes no, en este 2021 se cumplirán 30 años desde que se publicó el primer manga de Sailor Moon (qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad?). Además, en 2012 se lanzó la nueva serie titulada Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, con la que se celebró el vigésimo aniversario del anime.

Para el público de Latinoamérica, eso significó ver el regreso de las mismas voces que adornaron el doblaje desde los 90, donde Paty Acevedo es la mera mera que interpreta a Usagi (a quien se le conocía antes como Serena). Ahora, para la nueva película de dos partes, la actriz de doblaje retoma labores y, ese sentido, ella nos cuenta cómo ha sido ver a esta franquicia crecer, evolucionar y cambiar a lo largo de tantos años.

Ella, además, destaca que las recientes entregas están más apegadas a la historia original y que, a lo largo del tiempo, esta historia le ha dejado varias lecciones importantes no solo en su vida profesional.

“Yo creo que ahora, obviamente por la tecnología, la animación es muy buena, aunque antes también lo era… El crecimiento y todas las cosas que pasan, el hecho de que esté más apegado al manga, de que explique mejor cómo es la historia de todos los personajes, eso me encanta… Ha impactado afortunadamente para bien [en su vida] por el hecho de estar completamente segura de que las mujeres podamos hacer lo que queramos. Un día yo dije ‘yo quiero hacer doblaje’ y lo logré. Y ahora, estoy dando entrevistas. Tal vez no sea super famosa, pero en el mundo del doblaje tengo un nombre y ‘Sailor Moon’ me ayudó a decir ‘tú puedes’. La verdad, me encantó volver a hacer a Sailor Moon. Estoy super feliz”.