Contando una historia de unión: Una entrevista con los creadores de ‘Raya And The Last Dragon’

Recuerden que Raya And The Last Dragon se estrena en cines y en exclusiva para Disney+ este 5 de marzo. En sus primeras semanas dentro de la plataforma, no estará incluida dentro del catálogo; sin embargo, puedes pagar para verla a través de Premier Access ACÁ te contamos cómo verla.

Desde hace mucho tiempo, Disney está reinventando sus historias clásicas y presentándoselas a las nuevas generaciones para que así como nosotros, se enamoren de esas grandes películas. Sin embargo, esto no es lo único en lo que la compañía ha estado trabajando, porque en puerta tienen un montón de producciones interesantes y que poco a poco podremos verlas en el futuro, pero la más reciente de ellas es Raya And The Last Dragon.

Sabemos que a la casa de Mickey Mouse le encanta mostrarnos heroínas femeninas poderosas, y el ejemplo perfecto de esto es Mulán. Pero con el paso de los años han cambiado el arquetipo para dejar de ver a estos personajes como princesas, enseñándonos que en el fondo son todas unas guerreras que se ve envueltas en un largo camino para salvar su mundo. Aunque en esta ocasión y para esta película en específico, cambiaron un poquito la fórmula.

Disney revela ‘Raya And The Last Dragon’

El 24 de agosto de 2019, en la convención D23 de aquel y durante el panel de presentación de Walt Disney Animation Studios, la compañía anunció oficialmente el título de uno de sus nuevos proyectos: Raya And The Last Dragon. En aquel momento mencionaron muy poco sobre la trama, pero revelaron que Awkwafina y Kelly Marie Tran (Rose Tico en la última trilogía de Star Wars) prestarían sus voces en esta enorme producción.

Poco a poco fueron soltando más detalles sobre esta película, como que los encargados de dirigirla serían Don Hall –quien nos trajo Moana en 2016– y el cineasta mexicano-americano, Carlos López Estrada, que debuto filmando la cinta Blindspotting, estuvo detrás de Frozen II y ha trabajado en videos musicales para artistas como Billie Eilish, Flying Lotus, Thundercat, Capital Cities, Passion Pit, Saint Motel. Sin duda, un dúo interesante.

Una nueva aventura está por iniciar

Sin embargo, todo cambió cuando a mediados de octubre de 2020 apareció el primer vistazo de Raya And The Last Dragon. En tan solo unos cuantos segundos, nos dejaron muy claro que sería una historia un tanto distinta a lo que nos tienen acostumbrados, aunque como en cada una de sus producciones, también demuestran que a nivel visual se siguen superando y por mucho, y que casi nadie en la industria puede competir con eso.

Lamentablemente, así como otras cintas no solo de la casa de Mickey Mouse, su estreno se tuvo que posponer –pues estaba prevista para llegar a los cines en noviembre de 2020. Pero contra todo pronóstico, no solo llegará a algunas salas de todo el mundo, también estará disponible en exclusiva dentro de Disney+. Así que por supuesto que nos causa emoción que por fin podamos verla y checar que es lo nuevo que Disney tiene para nosotros.

Aprovechando el estreno de Raya And The Last Dragon, tuvimos chance de platicar con sus creadores: el director, Carlos López Estrada y la productora, Osnat Shurer, quienes nos contaron la inspiración detrás de este proyecto, el proceso de crear una nueva heroína, lo importante que es sentirnos unidos y confiar en los demás, así como el mensaje que quieren dejarle a todos aquellos que vean esta aventura épica.

¿De dónde salió esta historia?

Esta película se centra en la historia de Raya, una joven que junto a su padre son los protectores del alma del último dragón que existió en el reino de fantasía de Kumandra. Sin embargo, a raíz de varias circunstancias, su tesoro y pueblo terminan en peligro, es por eso que debe trabajar con varios personajes que se cruzan en su camino para rescatar a todos y dar con la mítica criatura que los ayude a acabar con las amenazas. Pero dejemos que Osnat Shurer les cuente mejor esto:

“Respetar el tiempo del que hablan los cineastas es muy importante para nosotros, incluso antes de hacer una película, para detenernos a pensar qué es lo que queremos decir a nosotros mismos, a los niños y las familias. Y en lo que todos estuvimos de acuerdo fue que el mensaje en este momento parece ser que todos tenemos que trabajar juntos. En lugar de usar nuestras diferencias para ser enemigos, ¿por qué no crear algo igual de genial que nosotros y que nos una? “Eso se sintió como algo súper importante, y tener estas cinco tierras muy representativas alrededor del río del dragón, y el dragón en Asia por sí mismo le da vida y armonía a la gente. Nos basamos en esto y realmente lo demás vino casi solo, fue como si todas nuestras mentes estuvieran conectadas y listas para trabajar en esta película”.

La inspiración para darle vida a una nueva heroína

Como les comentábamos antes, la protagonista de todo esto es Raya. Este personaje sin duda viene a cambiar la forma en que vemos a las mujeres en el mundo de Disney y que comenzó con películas como Moana o Frozen, donde nos presentan a chicas valientes que no necesitan de alguien más para salir adelante. Esta chica tiene todo para ser la nueva favorita de chicos y grandes, y sus creadores nos cuenta cómo le dieron vida y algunas de sus cualidades.

“Raya es un producto de nuestra imaginación, pero creo que para cada uno de nosotros, hay alguien en nuestras vidas que nos inspira o nos recuerda que todos podemos ser fuertes. Para mí es mi mamá, era una mujer sumamente fuerte y no le importaba nada ni que las circunstancias le estuvieran pasando por encima, siempre intentaba hacernos sentir bien, se levantaba, intentaba e intentaba todo. Quizá ella no era una luchadora –en el sentido físico–, pero también tenía el coraje de comprometerse con lo que creía y cómo unir a la gente”. “Podría hablar mucho sobre mi mamá, pero creo que Raya surgió de esas referencias de personas similares que todos los que trabajamos en la película tenemos, le dimos vida hasta que el personaje nos fue diciendo lo que necesitaba”.

Describiendo a Raya

Sobre Raya, Carlos agregó un montón de cualidades que la hacen única, pero sobre todo nos dejó claro que tanto él como el equipo que estuvo trabajando en la película, querían crear una mujer totalmente diferente, compleja y graciosa:

“Estoy de acuerdo con Osnat. Creo que cuando estábamos planeando este personaje queríamos asegurarnos que fuera compleja y divertida. No creo que Raya sea una cosa, no es solo una guerrera, tampoco una princesa o valiente, esta llena de dudas, de inseguridades, tiene que aprender grandes lecciones y cuenta con un gran sentido del humor, es sumamente inteligente y ágil no solo para pelear”. “Así que queríamos que fuera el personaje más complejo y emocionante al que pudiéramos darle vida, y todas estas cosas se juntaron muy bien una vez que el talento y la voz aparecieron. El resultado final engloba todas estas ideas, desde la personalidad hasta los storyboards, todo con una gran voz. Pensamos que Kelly Marie Tran era perfecta para prestar su voz a este personaje y todos los actores que doblaron a Raya alrededor del mundo, quienes continuaron dándole muchos otros idiomas y sentimientos”.

Una lección importante en los tiempos que vivimos

A lo largo de la película, Raya And The Last Dragon nos plantea la idea de que debemos hacer equipo con esas personas que tenemos a nuestro alrededor para salir adelante juntos. A lo largo de la cinta nos muestran varios pensamientos de la cultura asiática –de la cual se inspiraron para desarrollar la película– que son ideales en los tiempos en que vivimos, como la unión, y esa lección nos la da un dragón muy especial, Sisu.

“Creo que pensábamos, ¿cómo hacer para unirnos? ¿de qué manera lo logramos? Porque es muy fácil decir ‘vamos a trabajar juntos’, pero la gente no cree en los demás básicamente porque todos tenemos diferentes puntos de vista, pero se pueden unir. Requiere dar el primer paso, requiere confianza porque si no es así jamás pasará y las cosas mucho menos estarán bien, y eso toma mucho coraje, mostrarte abierto y vulnerable”. “Lo hicimos con Sisu porque ella es divertida y un poco tonta, pero también cree en lo mejor de los humanos y ve lo mejor de todos. Y creo que hacer eso, ver las virtudes de cada uno de nosotros para mí es un mensaje clave y es cool porque es graciosa la forma en que plantea las cosas, pero también es muy cálida y la mejor amiga que quisieras tener, que siempre te vea y diga que eres bueno, creo que eso necesitamos todos”.

El mensaje de ‘Raya And The Last Dragon’

Al final, y así como todas las películas de Disney, Raya And The Last Dragon busca dejar al espectador con una lección. Y en esta ocasión, en un momento sociocultural tan complejo como el que estamos enfrentando, intentan dejarnos muy claro que si queremos ayudar a los demás, aunque no nos parezca, todos nos tenemos que unir. Carlos López Estrada les explica tal cual y en español lo que quieren transmitir con esta historia.