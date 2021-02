‘Raya And The Last Dragon’: ¿Cómo funciona Premier Access de Disney+ para ver la película?

El año pasado, después de ser pospuesto en varias ocasiones por la pandemia, el live-action de Mulan se estrenó tanto en algunas salas de cine mundo como en Disney+. Sin embargo, para ver la cinta en esta plataforma, los usuarios debían pagar el Premier Access que les permitiría verla el día 4 de septiembre en su lanzamiento simultáneo.

Pues bien, esa suscripción ‘extra’ también llegará a México y Latinoamérica, esta vez con motivo del estreno de Raya And The Last Dragon. Desde luego, sabemos que habrá algunas dudas sobre esta modalidad del servicio de streaming y por eso acá vamos a ver cómo se activa, cuáles son los dispositivos para habilitarlo y más.

¿Qué es el Premier Access?

Digamos que Premier Access es algo así como una servicio anexo a Disney+. Es decir, para poder acceder directamente a algún contenido en esta opción, es necesario tener una cuenta en la plataforma de streaming. Entonces, vamos por partes.

Si deseas acceder el próximo 5 de marzo al estreno de Raya And The Last Dragon en el D+, tiene que tener tu cuenta activa y lo puedes hacer pagando $159.00 pesos mexicanos mensuales o $1599.00 al año. Esos son los precios al día de hoy.

Muy bien, ahora que ya tienes tu cuenta suscrita, el siguiente paso es acceder a Premier Access. De acuerdo con un comunicado de Disney (vía El Informador), el precio de para adquirir el acceso será de $329.00 en una promoción que comienza el 5 de marzo y tendrá vigencia hasta el 19 del mismo mes. Ten en cuenta que después de este tiempo, el Premier Access será eliminado de la plataforma. La película se compartirá libremente en Disney+ unos meses después.

¿En qué dispositivos estará disponible?

Ahora, si tu duda es acerca de en qué dispositivos podrás entrar a Premier Access de Disney+, la podrás ver en los dispositivos que tengas vinculados a tu cuenta. Tal como lo apunta en su centro de ayuda, Raya And The Last Dragon estará disponible en dispositivos y plataformas de Apple, Google (Android), Amazon y Roku en las que se pueda descargar la aplicación del servicio de streaming.

En lo que respecta a los televisores inteligentes, no todos aquellos que posean la aplicación nativa podrán acceder. De acuerdo con el portal Games Radar, por ahora solo las TV Samsung y LG serían los dispositivos con disponibilidad, así como las consolas Xbox One y Series, y Playstation 4 y 5. POR ACÁ te dejamos una lista de los dispositivos compatibles en general para utilizar Disney+.

Acá una lista con otros dispositivos:

Samsung or LG Smart TV

PS4/PS5

Xbox One/Series X, S

Dispositivos Roku

Google Chromecast

Apple TV

Amazon Fire TV

Dispositivos iOS/Android

Navegador web (disneyplus.com)

Raya And The Last Dragon

Raya And The Last Dragon es la nueva película de Disney Animation Studios. La cinta comienza explicándonos la relación que desde hace 500 años mantenían la raza humana y los dragones en la tierra ficticia de Kumandra, hasta que una raza de seres conocidos como los Druun se presenta como una amenaza para el mundo. Así, los dragones sacrifican su vida para proteger a la humanidad.

Los humanos, desde entonces, se han separado en cuatro tribus que constantemente se encuentran en conflicto. Así es como la joven Raya se embarca en una aventura para encontrar al último dragón, restablecer la paz entre los pueblos y combatir a la amenaza Druun, que sigue amenazando el lugar.