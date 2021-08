Valorar cada momento de la vida: Una entrevista con la directora de ‘Reminiscence’

Reminiscence llega a los cines de México el 20 de agosto y 31 días después estará disponible en HBO Max

Desde tiempos inmemorables, el cine ha sido capaz no solo de reflejar la realidad –a veces cruda– de la sociedad, también ha logrado que miles de personas echen a volar su imaginación mostrándonos cómo podría ser el futuro. A lo largo de los años, la ciencia ficción nos ha pintado un montón de escenarios fascinantes, en unos nos gustaría vivir y en otros no tanto, pero lo importante es que los cineastas siguen presentando ideas frescas e innovadoras para el género.

Tal es el caso de Reminiscence, la nueva película de Warner Bros. Pictures que nos emociona y mucho por distintas razones. Entre ellas tenemos que con esta cinta, Lisa Joy (co-creadora y guionista de Westworld) oficialmente en el cine, pero también por el gran elenco que logró reunir porque entre los protagonistas están Hugh Jackman, Rebeca Ferguson, Thandiwe Newton, Marina de Tavira y mucho más. Aunque lo más interesante es su trama.

Para no hacerles el cuento muy largo, la película sigue a Nick Bannister (Jackman), un detective que logra crear y manejar una máquina capaz de encontrar recuerdos perdidos y que usa para sus investigaciones. Sin embargo, todo cambia para él cuando conoce a Mae (Ferguson), una mujer de la que se enamora perdidamente pero que de un día para otro, desaparece sin decir absolutamente nada. Es aquí cuando nuestro protagonista se embarca en busca de la verdad.

Aprovechando que después de muchos retrasos, Reminiscence por fin se estrenará en la salas de cine del mundo y más tarde en HBO Max (por cierto, POR ACÁ pueden checar nuestra reseña), tuvimos chance de platicar con ni más ni menos que la directora Lisa Joy, quien nos contó de dónde surgió la fascinante idea de esta historia, la importancia de valorar los momentos que realmente valen la pena y su mejor recuerdo.

A pesar de que esta película se maneja casi en su mayoría a través de la ciencia ficción, en realidad hay de todo un poco. Por momentos no sabemos si estamos viendo un thriller policiaco y de alguna manera también psicológico o un drama romántico; esta combinación de géneros hace que Reminiscence sea un verdadero respiro dentro de la industria cinematográfica y Lisa nos contó mejor de dónde surgió la idea para esta trama.

“Ese pensamiento me pareció muy importante, nunca se puede volver atrás del todo porque la memoria termina sometida y puedes verla deteriorada con el paso del tiempo pero, ¿qué pasa si tuvieras la oportunidad de sumergirte por completo en ese momento especial, ese momento en donde terminaste [email protected] ? Eso fue lo que consideré para ‘Reminiscence'”.

“Creo que tienes razón, hay elementos de ciencia ficción y thriller. Pero el corazón de todo esto, lo que realmente quería explorar era la idea de la memoria, el amor y esos momentos en la vida que son tan especiales para nosotros que simplemente no podemos vivirlos y dejarlos ir. Cuando escribí la película estaba embarazada y después de que llegamos a un acuerdo para filmar la película tuve a mi bebé. Así que todo eso resonó en mí, la idea de que esos momentos no durarán para siempre pero vivirán en mí para el resto de mi vida”.

Aquí no les spoilearemos absolutamente nada de lo que pasa en Reminiscence. Sin embargo, hay un momento bastante interesante donde nuestros protagonistas citan el mito griego de Orfeo y Eurídice, quizá en este punto no entiendan muy bien de lo que estamos hablando pero esta historia legendaria tiene que ver con lo que le sucede a Nick y Mae, y Lisa reveló por qué decidió incluir esto en la película y porqué fue tan importante para la trama.

“Siempre me ha fascinado la mitología, es probablemente mi influencia creativa más antigua porque siempre me la pasaba leyendo sobre mitología, más o menos desde que tenía cinco años, realmente me enamoré de esas historias. Creo que lo que pasa con Orfeo y Eurídice resonó en mí en parte porque Orfeo es un cantante y el personaje de Rebeca, Mae, también es una cantante”.

“Y cuando piensas en la memoria, creo que hay dos formas bastante orgánicas para activar un recuerdo. Uno es el olor, siento que cuando hueles una galleta o tu dulce favorito te remonta a los años donde lo probaste por primera vez. El otro es el canto, el canto es un lenguaje universal y es capaz de adentrarse en el rincón más profundo de tu cerebro y transportarte. Así que creo que esa metáfora encajaba de maravilla con la historia de Nick y Mae”.