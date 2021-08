‘Reminiscence’: Una mirada distópica a la importancia de los recuerdos con un gran elenco

Reminiscence llega a los cines de México el 20 de agosto y 31 días después estará disponible en HBO Max

Parece que en la actualidad estamos viviendo un gran momento para el cine de ciencia ficción, pues varias empresas productoras importantes dentro de la industria cinematográfica traen en puerta grandes proyectos de este género, como Dune de Denis Villaneuve. Sin embargo, Warner Bros. Pictures también trabajó en Reminiscence, una película que promete venir a refrescar nuestra visión de las historias distópicas.

Cuando se anunció esta cinta nos emocionamos y mucho por distintas razones. Para empezar es el debut en la pantalla grande de Lisa Joy, la cocreadora y productora ejecutiva de una de las series más impresionantes de los últimos años, Westworld. Pero también por el elenco que lograron reunir, encabezado por Hugh Jackman, Rebeca Ferguson, Marina de Tavira, Thandie Newton, Daniel Wu, Cliff Curtis y muchos más.

‘Reminiscence’ promete refrescar con nuevas ideas el cine de ciencia ficción

Por supuesto que con todos estos ingredientes juntos, las expectativas de este película eran altas. Aunque se elevaron hasta las nubes cuando apareció el tráiler oficial de Reminiscence, donde por fin pudimos ver que sé trataba esta cinta: una historia que a pesar de seguir la relación de un hombre y una mujer, más allá de esta premisa “tan sencilla” van involucrados otros aspectos filosóficos y éticos que tienen que ver con la importancia de los recuerdos.

Y sí, quizá esto suena sumamente complicado y tedioso, sobre todo para una película que busca recaudar unos buenos dólares de taquilla a nivel mundial, pero no se preocupen que es mucho más emocionante e interesante de lo que apenas les hemos contado. Para que entiendan muy bien por qué deben ver esta cinta –ya sea en cines o cuando esté disponible en HBO Max–, acá les contaremos nuestra reseña (sin spoilers, claro), pero vamos por partes.

La historia es sumamente fascinante

Sin entrar muchos detalles ni contarles toda la trama de Reminiscence, se centra en un mundo futurista donde algunas partes del mundo están hundidas por el aumento de los océanos. Pero hablando específicamente de Miami, en la película seguimos a Nick Bannister (Hugh Jackman), un detective que basa sus investigaciones en la mente y gracias a la tecnología que tienen en ese entonces, crea una máquina capaz de encontrar recuerdos perdidos.

Con ese dispositivo, Nick monta un negocio donde muestra que para sus clientes, el volver a esos momentos donde fueron felices o la pasaron mal es algo sumamente adictivo. Sin embargo, las cosas cambian cuando se enamora de una clienta, Mae (Rebeca Fergusson), con quien vive un romance intenso pero que así como todo lo que sucede a lo largo de toda la cinta, de repente desaparece sin dejar rastro o siquiera despedirse.

Es por eso que nuestro protagonista decide investigar qué pasó con Mae y por qué se fue utilizando sus propias memorias y la de varios [email protected]. Y aunque evidentemente no les contaremos cómo termina todo esto, lo único que podemos decirles es que Reminiscence nos enseña que muchas cosas en esta vida no son como parecen, en realidad, las personas tienen razones o motivos muy fuertes para tomar decisiones muy densas.

La directora muestra un mundo futurista que no se aleja tanto de la realidad

Desde Westworld nos quedó muy claro que el fuerte de Lisa Joy es plantear y reflejar en la pantalla mundos distópicos que debido a circunstancias políticas o sociales, llevan al límite a las personas que lo habitan. Reminiscence no es la excepción ya que hace un enorme trabajo desarrollando este Miami literalmente sumergido y destruido, con secuencias espectaculares que nos muestran la devastación y el impacto del conflicto en el que estuvo involucrada la gente de Estados Unidos.

Los pobres viven en las profundidades mientras que los privilegiados tienen mansiones en lugares seguros, algo que a pesar de ser un tanto exagerado por las circunstancias ficticias que vemos en la cinta, no está tan alejado de la realidad. La estética visual está muy bien cuidada y aunque el género de ciencia ficción tiene un estilo de imágenes muy bien marcado, la directora logra darle su propio sello que desde las primeras escenas se nota.

El concepto de la película resulta interesante pero no termina por explotar

La verdad es que la idea de Reminiscence es muy fascinante y ambiciosa, porque como ya decíamos antes, plantea temas filosóficos alrededor de la memoria y usan mitos para advertirnos lo que sucederá con nuestro personajes principales. Sin embargo, es probable que por momentos encuentres cierta inspiración en Inception y quizá eso tenga una explicación, ya que Lisa es cuñada de Christopher Nolan.

Independientemente de esto, parece que el concepto de la película es tan grande que no lograron explotarlo por completo en un filme de dos horas y eso es entendible. Quizá para explorar aún más todo lo que envuelve a los personajes y a este mundo caótico hubiera estado increíble verlo en un formato más amplio como en una serie, pero de cualquiera manera nos encantaría que Lisa Joy nos mostrara su visión completa, quizá en otra cinta.

Los personajes están llenos de misterio, aunque quisiéramos conocerlos mejor

Sin duda, Hugh Jackman es uno de los actores más carismáticos y queridos dentro de la industria cinematográfica, es por eso que no tardas absolutamente nada en interesarte en Nick Bannister y todo lo que hace. Aquí también tendríamos que mencionar al personaje de Rebeca Ferguson, pues Mae es una mujer que nos la muestran como la cantante de un bar pero que en el fondo ha tenido que pasar por un montón de cosas fuertes.

Y aunque la historia gira alrededor de Nick y Mae, y la obsesión que éste tiene intentando descubrir por qué se fue sin decir adiós o darle una explicación, la realidad es que su relación en la pantalla y motivaciones no se sienten tan fuertes o justificadas como para que haga todo esto. Aquí también valdría la pena mencionar que hay personajes que nos hubiera gustado conocer mejor –como el de Marina de Tavira–, pero una vez más, parece que el tiempo se los comió

Un ritmo lento, pero seguro

Eso sí, debemos decirles que si ustedes son de los que no les encantan los inicios lentos, puede que no conecten al instante con Reminiscence. La película se toma su tiempo en arrancar y plantearnos cómo está la situación de Miami y otras ciudades al menos de Estados Unidos después de las inundaciones, así como mostrarnos a Nick y todo lo que hace. De cualquier manera, todo indica que esa era la intención de Lisa Joy, dejar un precedente en la audiencia.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues conforme avanza la película las cosas van subiendo de velocidad. La segunda parte de siente más rápida, contándonos y para el cierre te dejan al filo del asiento atando todos los cabos sueltos y descubriendo por fin qué fue lo que pasó con Mae y por qué simplemente de un día para otro desapareció, dejando a Nick sumamente confundido. En pocas palabras y como dirían por ahí, todo va lento pero seguro.

Una mezcla perfecta entre acción, misterio, romance y… ¿música?

Si piensan que pagando un boleto para Reminiscence van a ver una película “típica” de ciencia ficción, están muy equivocados. Pocas veces alguien se ha atrevido a mezclar este género con acción, misterio y hasta romance como lo hizo Lisa Joy con esta cinta, pero sobre todo, son contadas las ocasiones en que una combinación que en papel sueña extraña, sale bien y ella lo consiguió, pues prácticamente hay momentos de todo tipo y para todos los gustos.

Sin embargo, habría que darle mención honorífica a la música, porque la directora le metió con todo a esta parte. Para el score, Lisa trabajó con dos pesos pesados en la industria como el ganador del Grammy, Jeff “Gitty” Gitelman y el compositor Ramin Djawadi; es más, también tuvo al rapero Lonr y a la cantante Amber Mark componiendo la rola original de la película. Aunque también hay dos escenas espectaculares con canciones de Cigarettes After Sex y Soft Cell que si eres melómano, te encantarán.

A grandes rasgos, ‘Reminiscence’ es una buena película para ver en el cine

A pesar de que aquí señalamos algunas cosas que quizá nos hubiera encantado que fueran diferentes, Reminiscence es una muy buena película para ver si es que tienes ganas de ver algo refrescante en el cine. El debut de Lisa Joy en la pantalla grande es capaz de dejarte con la boca abierta porque de verdad, aunque hay varios producciones de ciencia ficción en la actualidad que ya se estrenaron o vienen en camino, no han visto algo igual a esto.

No sabemos qué pasará, todo depende de qué tanto apoyo tenga en todo el mundo y la recaudación que logre en las próximas semanas, pero nos queda muy claro que nos encantaría conocer mejor este universo tan rico y a los personajes que habitan en él. Probablemente en una siguiente película o por qué no, en una serie de televisión completa, pero nos deja con un buen sabor de boca saber que hay mentes en Hollywood contando nuevas historias.