‘Boogie Nights’, ‘Se7en’ y más: 10 referencias fílmicas en ‘Euphoria’

Euphoria es una serie impresionante en varios sentidos. Pero una de las cuestiones en las que más destaca, es en su estilo visual cargado de homenajes y referencias fílmicas. Algunas más literales u obvias que otras, pero eso no le quita el hecho de que esta serie de Sam Levinson es extraordinaria en su fotografía, diseño de producción y trabajo de edición.

Hay algunas referencias en el vestuario como es el caso de Taxi Driver y True Romance donde los personajes de Maddy y Cassie se disfrazan para Halloween de Iris “Easy” Steensma y Alabama Withman, respectivamente. El mismo personaje de Alexa Demie toma como referencia al de Ginger interpretado por Sharon Stone en Casino. O en esta segunda temporada, Lexi y Fez ven Stand By Me y hasta cantan la canción de Ben E. King. Entre otras más.

Pero por acá les dejamos algunas películas que los creadores de Euphoria tomaron para recrear algunas escenas tanto de la primera temporada como en la segunda. Paul Thomas Anderson, David Fincher, Christopher Nolan y más.

Boogie Nights

Boogie Nights fue la segunda película de Paul Thomas Anderson. Agarró a un elenco espectacular liderado por Mark Whalberg junto a Julianne Moore y Burt Reynolds, para llevarnos a la década de los 70 cuando la industria del porno estaba en un auge y un momento de necesidades “artísticas”. Por ACÁ te contamos más de Boogie Nights y dónde verla.

Durante una fiesta en la piscina del personaje de Jack Horner, conocido director, es que seguimos una secuencia que arranca con la llegada de un sujeto y su pareja a la fiesta. Recorremos el lugar y llegamos con varios personajes en distintas conversaciones hasta que la cámara sigue a una chica que avienta un cigarrillo y se mete a la alberca. La cámara entra al agua con ella y es una de las escenas más memorables de la cinta. En este video la pueden ver. Para ser más específicos, a partir del minuto 2:26

Euphoria

“Pilot”

Los creadores de Euphoria tomaron como referencia esta secuencia para el primer episodio de la primera temporada. Acá, el personaje de McKay organiza una fiesta en su casa. Nate y Maddy están separados, por lo que ambos están con otras personas. La escena que hace referencia a Boogie Nights es cuando Maddy agarra a Tyler y lo saca de la casa. Se quitan la ropa y se meten a la alberca. La cámara, del mismo modo, sigue a Maddy por debajo del agua. En este video lo pueden ver a partir del minuto 2:24.

La haine

La haine es una película francesa de 1995 dirigida por Mathieu Kassovitz (sí, el interés amoroso de Amélie) con el protagónico de Vincent Cassel como Vinz y sus amigos Said y Hubert. Los tres son de los suburbios y forman parte de la clase trabajadora con grupos étnicos distintos. Por lo que deciden ir a París, cuando estallan distintos movimientos entre los jóvenes a partir del caso de un joven de ascendencia árabe que fue violentado por la policía. Los tres protagonistas deben volver a casa.

Said va a buscar a Vinz, quien se encuentar en el baño arreglándose para salir. La escena, sin haber visto al cinta, es bastante popular. Vinz está haciendo una interpretación frente al espejo, por lo que lo vemos de espaldas. Así es como se agacha para enjuagarse la boca y volver a verse al espejo. La escena se grabó, justamente, sin un espejo para evitar el reflejo de la cámara. Por lo que eran dos actores viéndose, pero sólo enfocando el rostro de Vinz.

Euphoria

“Stuntin’ Like My Daddy”

El segundo episodio de la primera temporada, es la presentación del personaje de Nate. Nos cuentan sobre el momento en que descurbió la vida secreta de su papá y cómo a partir de ese momento se convirtió en una persona agresiva. Y hay una escena en la que, aún de niño, está haciendo ejercicio para luego dirigirse al baño, meter el rostro en el agua y cuando vuelve a ver al espejo, es el Nate de la serie. La referencia es bastante clara con La haine.

Royal Wedding / Inception

En 2010, Christopher Nolan estrenó Inception con Leonardo DiCaprio como Cobb, un ladrón que se especializa en entrar al inconsciente de las personas a través de los sueños para implantar ideas. Cobb es contratado por grandes corporativos para extraer infromación a través de este método. La película sunea más cerebral de lo que es, pero lo que sí es que es visualmente impresionante.

Durante un trabajo, ya estando en un nivel de sueño mayor, se da una de las escenas más emocionantes. El personaje de Joseph Gordon-Levitt está en el hotel mientras se encuentra en una camioneta que va huyendo, por lo que el movimiento del auto se refleja en el nivel del hotel. Después de un choque, todo comienza a dar vueltas y Arthur se mueve entre las paredes de un pasillo al mismo tiempo que pelea contra algunos “agentes” que protegen el inconsciente de Robert Fischer.

Pero Inception no fue la primera película en hacer esto. En 1951, Royal Wedding, el musical de Stanley Donen protagonizado por Fred Astaire, aplico esta misma técnica para el número de la canción “You’re All The World To Me” donde Astaire baila entre las paredes de una habitación. Inception luce mucho más similar a Euphoria, pero sin duda, la primera referencia es de esta cinta. Acá abajo les dejamos el video de Inception seguido del de Royal Wedding.

Euphoria

“Pilot”

El primer episodio de Euphoria es brtual, y al ser la carta de entrada, también debía ser visualmente bueno. Eso lo lograron con una escena protagonizada por Rue en la que asiste a la fiesta de McKay donde consume varias drogas. Después de meterse una de las nuevas drogas que le dio Ash, sale del baño y todo comienza a dar vueltas mientras atraviesa un pasillo. El movimiento es similar al que vemos en Inception y se ve genial. En el inicio de este video lo pueden ver.

Se7en

Se7en (Seven) es una de las mejores películas de la década de los 90 bajo la dirección de David Fincher con Morgan Freeman y Brad Pitt. Ambos interpretan a dos detectives de una caótica y sucia ciudad. Somerset es un veterano que está a punto de retirarse mientras Mills acaba de ser transferido, cuando llega el caso de un extraño homicido.

Con el paso de los días, aparece otro caso relacionado con el primer homicido que les revela la existencia de un asesino en serie que toma como base la Biblia y algunas obras literarias para castigar a personas que representan los siete pecados capitales.

Euphoria

“The Trials and Tribulations of Trying to Pee While Depressed”

En el séptimo episodio de la primera temporada, el cual se podría decir que es el episodio sobre la histroia de Cassie, hay una de las mejores partes de esta primera entrega: la presentación de los detectives Bennett y Howard comn Rue y Lexi mientras investigan qué pudo haber sucedido entre Jules y Nate. La cosa es que Rue no le ha preuguntado a Jules, y construyen el caso con base en especulaciones.

Rue toma, e incluso lo menciona, al personaje de Morgan Freeman como “un detective que ya quieren que se retire”. Lo que nos lleva directamente a Se7en de Fincher y el personaje del detective Somerset, el cual está a punto de retirarse cuando llega el caso de un asesino en serie que basa sus crímenes en los siete pecados capitales.

Wings

Quizá no han visto Wings de 1927. Es una película bastante vieja de la era muda en el cine. Pero es un clásico. Y si no la vieron, no hay bronca porque seguramente sí se chutaron, y varias veces, Pearl Harbor de Michael Bay con Ben Affleck, Josh Hartnett y Kate Beckinsale. Wings está ambientada en la Primera Guerra Mundial mientras la de 2001, como su nombre lo indica, en la Segunda Guerra Mundial.

Wings nos presenta a dos amigos del mismo pueblo. Uno está comprometido con una chica llamada Mary que tiene una relación con Jack, pero en realidad está enamorada de David. Hay una escena increíble en la que la cámara atraviesa varias mesas con distintas parejas hasta llegar a un soldado al que le sirven una copa. La escena fue revolucionaria en su momento.

Euphoria

“Made You Look”

“Made You Look” es el tercer episodio de Euphoria y es uno de nuestros favoritos porque es el que se centra en Kat interpretada por Barbie Ferreira. Aquí nos explican su primera relación con Daniel (el odioso que quiere acostarse con Cassie) y cómo se convirtió en la precursora en Tumblr de la teoría que involucraba a Harry Styles y Louis Tomlinson.

Mientras Rue, como narradora, cuenta la parte en la que Kat es muy popular en internet pero una rechazada en la vida real, toman la referencia de Wings. En el comedor de la escuela, varias mesas con estudiantes se abren para llegar a Kat a fondo sentada sola mientras fantasea con invitar a sus seguidores a su escuela para “liberar a su reina”. En este video lo pueden ver en el minuto 1:30.

The Perks of Being a Wallflower

Logan Lerman, Ezra Miller y Emma Watson protagonizaron la adaptación fílmica de The Perks of Being a Wallflower, la cual fue bastante exitosa en términos de taquilla y también entre la crítica. Y como seguramente la vieron, nos ahorraremos el resumen para ir a la parte que sirvió como referencia para Euphoria. Patrick va manejando la camioneta, y en medio está Sam junto a Charlie. Cuando prenden la radio, suena “Heroes” de David Bowie, pero ninguno reconoce la canción. Sam decide salirse por la ventana trasera mientras escucha la canción,

Euphoria

“The Trials and Tribulations of Trying to Pee While Depressed”

En este episodio de Euphoria de la primera temporada, hay una referencia hacia Las ventajas de ser invisible y es bastante clara también. Rue y Jules están separadas, cada una en su casa. Rue está deprimida viendo un reality show mientras no se sabe nada de Jules hasta que le escribe para decirle que estuvo enferma y que se ausentará el fin de semana para ir a ver a una amiga de su colegio.

Jules va a la ciudad y mientras va en el coche con una de sus amigas, le cuenta sobre Rue y su relación complicada. Cuando le dice que ya no quiere hablar de eso, ponen música y suena “When I R.I.P” de Labrinth. Dentro se un túnel, Jules sale por el quemacocos al igual que lo hace Sam en la película.

Ghost / Titanic / Blancanieves / Brokeback Mountain

“You Who Cannot See, Think of Those Who Can”

En el cuarto episodo de la segunda temporada, la serie arranca con Jules practicando sexo oral a Rue, quien está tan drogada, que no siente nada. La narradora dice que en verdad la ama, y es aquí cuando salen unas erie de imágenes que hacen homenaje a obras de arte como “El nacimiento de Venus” de Sandro Botticelli, “Los Amantes” de René Margritte y “Autorretrato como Tehuacana” de Frida Kahlo.

También interpretan fotografías famosas como la de John Lennon y Yoko Ono en los 80. Pero las más especiales, son las referecnias fílmicas en donde Jules y Rue interpretan a Sam y Molly de Ghost; Rose y Jack de Titanic; el príncipe y Blancanieves; y a Jack y Ennis de Brokeback Mountain.

Romeo + Juliet

Otro de los clásicos de los 90 que aparecen en Euphoria es Romeo + Juliet de Baz Luhrmann de 1996 con Claire Danes y Leonardo DiCaprio como los trágicos amantes de la obra de William Shakespeare. En la parte en la que se conocen, hay una fiesta en la que Julieta va con un vestido blanco y unas alas mientras Romeo va con partes de una armadura de un caballero.

Es amor a primera vista, pero el encuentro se da cuando Julieta va a la alberca de la casa, mientras Romeo está escondido. Él la espanta, ambos caen a la alberca y después de algunos hermosos versos de amor y esconderse del guardia, se besan fuera de la alberca. Ella debe irse, pero él se resiste y se vuelven a besar debajo del agua.

Euphoria

“The Next Episode”

En el sexto episodio de la primera temporada de Euphoria, Daniel hace una fiesta de Halloween donde todos van disfrazados. Rue parece hacer un homenaje a Marlene Dietrich en Morocco mientras Jules se viste como Julieta. Pero esa no es la referencia a la película.

Aquí, Jules anda bastante ebria porque Nate, antes, la chantajeó para que la ayudara con el tema de Tyler. Y anda evitando a Rue (quien está sobria pero se le complica mucho por cómo está Jules). Así que durante la fiesta, se avienta a la alberca. Cuando Rue va a verla, Jules la jala a la alberca y la bsea en el agua como en la película. En este video lo pueden ver después del minuto.

The Rules of Attraction

The Rules of Attraction es una película de 2002 basada en la novela de Bret Easton Ellis’ de los 80. La película dividie opiniones, pero es una mezcla de comedia romántica con un poco de drama juvenil y apático que se centra en varios personajes con vidas un tanto miserables. Los protagonistas son Sean y Lauren interpretados por James Van Der Beek y Shannyn Sossamon.

Y sin ellos los que protagonizan la escena más ppopular del filme, o al menos una de las más populares con una pantalla dividida en la que vemos a ambos n distintos momentos de su día hasta que coinciden en un pasillo de la escuela. Ell despierta primero y mientras sale de casa, él se despierta y al final, se ven y la pantalla se deja de dividir en medio de los puntos.

Euphoria

“Made You Look”

En este capítulo de Euphoria, es cuando vemos la relación que se crea entre Jules y Nate, pero este bajo el nombre de Tyler. La escena dividida empieza cuando ella está en la escuela y el despierta, y así se empiezan a escribir. Varias escenas así son de días distintos mientras comparten secretos, experiencias, aspiraciones y demás. La división termina cuando ambos están en el mismo salón de clases y Nate ve a Jules mientras responde.

The Basketball Diaries

The Basketball Diaries es una películas de 1995 dirigida por Scott Kalvert con el protagónico de Leonardo DiCaprio y Mark Wahlberg. DiCaprio interpreta a Jim Carroll, un adolescente que a partir de su consumo de drogas, pierde la oportunidad de recibir una beca para jugar al baloncesto de manera profesional.

En una escena, Jim va a casa de su madre para pedirle dinero porque está en problemas. Su madre le cierra la puerta y le dice que no lo puede ayudar. Por lo que el protagonista estalla y comienza a ponerse violento y a gritar cosas. Es una escena bastante desgarradora y emocional que mostró una vez más el potencial de DiCaprio como actor.

Euphoria

“Made You Look”

Zendaya se llevó el show en la primera temporada de Euphoria con su actuación. Si bien no es un personaje querido ni adorado por las audiencias, es la que presenta un desarrollo más complejo entre los subes y bajas de su adicción y su relación con Jules, la cual depende en gran medida de su problema con las drogas.

En esta segunda temporada Zendaya aventó toda la carne al asador, pero fue en la primera donde nos impresionó cuando en el tercer episodio, desesperada por drogas, Rue va a casa de Fez a tocar y gritar para que le dé algunas drogas. Rue se pone muy mal y empieza a insultar a su amigo, quien se queda del otro lado de la puerta. Esto es muy similar a lo que sucede en la cinta de DiCaprio (quien, por cierto, apareció tres veces en esta lista).