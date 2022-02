Juventud desenfrenada: 10 datos curiosos que seguro no sabías de ‘Euphoria’

En 2019 se estrenó la primera temporada de Euphoria y las críticas se fueron al cielo al presentar un retrato crudo pero realisa de la realidad de los adolescentes en Estados Unidos: adicción a las drogas, violencia sexual, racismo, discriminación, aborto. Por lo que las expectativas para la segunda eran altísimas también.

Después de más de 2 años de espera, en enero de este 2022 se estrenó la segunda temporada que prometía ser aún más directa con algunas cuestiones relacionadas a los personajes. No podemos decir si cumplió o no con aquellss expectativas, pero lo que sí podemos asegurar es que fue aún más vista, exitosa y comentada que la primera parte.

Por eso, entre el fenómeno de Euphoria, acá les dejamos algunos datos que están bastante interesantes y que quizá no sabían de esta serie en sus dos entregas. ¿Qué nos espera para la tercera temporada?

También puedes leer: MENOS HISTORIA Y MÁS RELLENO: LO BUENO Y LO MALO DE ‘EUPHORIA’ EN SU SEGUNDA TEMPORADA

Las referencias fílmicas en Euphoria

Euphoria es espectacular en muchos aspectos. Desde 2019, nadie deja de hablar del vestuario y el maquillaje, el cual forma parte de la narrativa y define a cada uno de los personajes, sobre todo los femeninos. Y de la misma forma, visualmente hablando, Euphoria es impresionante entre sus secuencias y algunas referencias a películas en las que parece hacerles un homenaje.

Entre algunas películas que sirvieron por referencias para Euphoria está La haine, protagonizada por Vincent Cassel. Una de las escenas más icónicas es cuando Vinz se está lavando la cara y se habla al espejo. En el episodio donde explican la historia de Nate Jacobs, vemos al personaje alzarse del lavabo para verse en el espejo de la misma manera.

Otra cinta a considerar es Wings de 1927 (Pearl Harbor presenta la misma historia en donde dos pilotos se enamoran de la misma mujer durante la guerra). The Pearks of Being a Wallflower de 2012 en la escena del tunel con Emma Watson; Inception con la genial escena del primer episodio donde la habitación se mueve con Rue; Se7en; Romeo + Julieta; The Rules of Attraction; Boogie Nights; y más.

Adaptación de una serie israelí

Euphoria está escrita, dirigida y producida Sam Levinson. El escritor ha dicho que tomó algunas de sus experiencias durante su época de adicción a las drogas, para mostrar algunas situaciones que se ven en la serie. Sin embargo, Levinson tomó una serie de Israel de 2012, por lo que Euphoria se trata más de un remake.

Hay algunas diferencias que son clave entre la versión original y la de Levinson. Quizá la más grande es que en 2012 teníamos un protagonista hombre cuya adicción a las drogas lo llevan a su propia muerte en el primer episodio. Así que lo que vemos es un recorrido del camino que lo llevó hasta ahí.

El debut de Hunter Schaffer

La apuesta más grande de Euphoria en su elenco, sin duda, siempre, ha sido Zendaya. Salió de Disney para tomar algunos papeles grandes como el de MJ en la franquicia de Spider-Man. Pero fue en 2019 cuando lo arriesgó todo para protagonizar la serie como Rue, una joven adicta a las drogas que sirve como narradora de la vida de algunos de sus compañeros adolescentes.

Con la primera entrega no sólo se reveló el talento de Zendaya, sino varias sorpresas más en elenco que incluye a Hunter Schafer, quien da vida a Jules como el interés amoroso de Rue. Por lo que es sorprendente saber que Euphoria fue el debut de Schafer en la actuación. Antes trabajaba de tiempo completo como modelo cuando encontró el casting para una serie en el cual decidió participar.

La primera vez de Angus Cloud

Y si hablamos de sorpresas y personajes que con cada episodio fueron tomando más relevancia, entonces hemos de mencionar a Fez, personaje interpretado por Angus Cloud. Euphoria, de hecho, también es su primer trabajo como actor. En cuanto Levinson vio la cinta de Cloud, decidió que él sería Fezco, el dealer de la zona y amigo de Rue.

Una botella de azúcar

La escena en al que Fez se pelea con Nate (o mejor dicho le da una paliza), es una de las que más ha causado controversia de la segunda temporada de Euphoria. La audiencia aplaudió que por fin le dieran su merecido a Nate. Como recordamos, Fezco se acerca a Nate, brindan por el nuevo año sin “remordimientos” y ¡PUM!… um botellazo en la cabeza.

Pero han de saber que el botellazo fue real, sólo que la botella estaba hecha de azúcar. Jacob Elordi, actor que interpreta a Nate, dijo que no sabía se sintió tan dulce como hubiera esperado mientras Cloud dijo que no sabía a azúcar. ¿Ustedes también se emocionaron con esta escena?

Dominic Fike intentó estar en Euphoria en 2019

Dominic Fike fue el nuevo rostro de la segunda temporada de Euphoria. Se trata de un estudiante que vende su música en internet, lo que le da chance de comprar un montón de drogas y compartirlas con Rue. Él tiene un crush con ella mientras Rue comienza una relación seria con Jules.

La cosa es que Fike hizo casting para la primera entrega de Euphoria, pero no se quedó. Pero no fue porque a Levinson no le gustara su trabajo, sino porque ya no cabía en el cast. Así que cuando empezaron a armar la segunda temporada, Fike recibió la llamada para formar parte de la producción. ACÁ un perfil de Dominci Fike como músico.

Chloe Cherry es una actriz porno

Un personaje que llegó en esta segunda temporada de Euphoria fue Faye, una adicta a las drogas que se involucra, por accidente, con Fezco y Ashtray. Faye es novia de uno de los dealers de Fezco, y así es como conoce a los hermanos, con quienes se muda en un intento por huir de la policía. Con el tiempo, vemos cómo se va encariñando con ellos.

Pues bien, Faye es interpretada por Chloe Cherry, una conocida actriz porno que debuta en la televisión con este personaje. Sam Levinson pidió que la agencia de casting la buscara para ver si quería participar en la serie. Ella dijo que sí, mandó su audición, y se quedo con el papel.

El hermanito de Javon Walton

Javon Walton ha sido toda una sorpresa en Euphoria al interpretar a Ashtray, hermano de Fez y uno de los dealers más temidos. En el primer episodio de la segunda temporada, conocemos la historia de ambos y cómo en realidad no son hermanos, pero gracias a su abuela se convirtieron en una familia. Pues bien, Walton en la vida real tiene un hermanito que logró salir en la seria para interpretar al mismo Ash pero cuando era más niño. ACÁ les contamos más de él.

Leonardo DiCaprio es fan de Euphoria

La primera temporada de Euphoria en 2019 tomó a todos por sorpresa. Y Leonardo DiCaprio no fue la excepción. El actor, durante una alfombra roja mientras promocionaba Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, dijo que había visto la serie y “era increíble“. Reese Witherspoon, Lizzo, Megan Fox y Timothée Chalamet (durante entrevistas por Dune) han dicho que es una gran serie.

¿Un posible cameo de Tom Holland?

Hablando de celebridades que se declararon fans de Euphoria, también está Tom Holland. Desde 2019, el actor británico habló de lo mucho que le gustaba la producción y el trabajo de Zendaya (en esos momentos ya se habían apagado los rumores de un supuesto romance entre ellos).

Pero ahora que la relación entre ambos ha sido confirmada (desde el verano de 2021), el actor no ha dejado de hablar del gran trabajo de su pareja y coprotagonista en Spider-Man. Incluso al decir que no descarta la posibilidad de un cameo. En imágenes del detrás de cámaras tomadas por el elenco, aparece Holland junto a su pareja.