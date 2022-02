Te decimos dónde ver estas 5 películas de Paul Thomas Anderson (incluida ‘Licorice Pizza’)

Después de tanto tiempo de espera (además del anuncio de las nominaciones a los premios Oscar para este 2022), es que por fin se estrenará en México la última película de Paul Thomas Anderson que corre bajo el título de Licorice Pizza. Esta cinta, la cual recibió tres nominaciones de la Academia, se suma a un historial impresionante de uno de los directores más icónicos de la industria del cine.

La carrera de PTA arrancó en los 90 con dos tres cintas que sentaron las bases de su narrativa, un tanto osucra y pesada, pero que se ha idio modificando a las necesidades del mismo cineasta de revelar las partes más incoherentes de las personas y su relación con el poder, la muerte, el sexo y el amor. Licorice Pizza no es la excepción.

Y como nos emociona este estreno, por acá les dejamos algunas películas de Paul Thomas Anderson que están disponibles. ¿Alguna favorita?

Boogie Nights

HBO Max

Boogie Nights es la segunda película de Paul Thomas Anderson, pero se convirtió en su primer éxito y el título que lo puso en el mapa en 1997. La cinta está protagonizada por Mark Wahlberg como Eddie Adams, un chico que trabaja en la cocina de un club nocturno al que suele ir Jack Horner, conocido director y productor de películas porno en la década de los 70.

Eddie es reclutado por Jack no sólo porque es atractivo y está en busca de dinero, sino porque tiene un pene de gran tamaño que lo convierte en una estrella en la industria bajo el nombre de Dirk Diggler. Así es como conocemos a un montón de personas que ascienden y caen durante la carrera de como actrices y actores porno, asistentes de dirección, productores y más personajes que se ven envueltos en la adicción a las drogas propia de la industria.

El resto del elenco lo complementa Burt Reynolds, Julianne Moore, Heather Graham, John C. Reilly, Philip Seymour Hoffman, Don Cheadle y William H. Macy. Boogie Nights nos muestra el recorrido de varios personajes que intentan construir dentro del cine porno una película artísica, y todod en una época que se perfilaba para la ruptura de la industria, y junto con ella, a sus estrellas e involucrados.

Punch-Drunk Love

Prime Video / Claro Video

Por acá hemos dicho varias veces que Adam Sandler es un actor sorprendente en películas que no son “suyas”. Es decir, que no escribe o produce o les mete la mano. Y ojo, no estamos diciendo que no tenga buenas cintas, pero digamos que no pasaran a la historia del cine a pesar de que algunos de sus personajes son relevantes como Happy Gilmore.

Pero cuando apareció en cosas como The Wedding Singer o Big Daddy, mostró una parte única que Paul Thomas Anderson vio y decidió incluir en Punch-Drunk Love de 2002 junto a Emily Watson. Aquí, sorpresivamente y de buena manera, Sandler da vida a un personaje que no se aleja de lo que vimos de él: un sujeto desesperante y frustrante con ciertas tendencias pasivo-agresivas hacia la sociedad.

Pero en lugar de tomarlo y burlarse de sus nulas posibilidades, Anderson lo convirtió en Barry Egan, un ejecutivo que es retraido y tiene siete hermanas que constantemente invaden su privadidad y lo someten a sus dinámicas. Un día, entre sus obsesiones y temores, conoce a Lena Leonard, quien acepta salir con él para encaminarse en un romance que poco tiene de normal.

Inherent Vice

HBO Max

Inherent Vice está basada en la novela homónima de Thomas Pynchon, un autor que se había negado a que se adaptara alguna de sus obras. Después de 50 años, decidió darle chance a Paul Thomas Anderson, quien llegó con un guion y un elenco espectacular al que no se le podría decir no. Para empezar, la cinta está protagonizada por Joaquin Phoenix con Josh Brolin, Owen Wilson, Katherine Waterston, Reese Witherspoon y Benicio del Toro.

Ambientada en la década de los 70, Phoenix da vida a Larry “Doc” Sportello, un detective (stoner) privado del sureste de California que es contratado por su exnovia para investigar los siniestros planes de secuestro de su amante, un hombre casado, en manos de su esposa y el amante de esta. Inherent Vice juega con una narrativa de comedia que esconde, en realidad, un aspecto mucho más oscuro y triste que en sus cintas anteriores (y eso que estamos hablando de There Will Be Blood y The Master).

Es una película que en realidad se mueve rápido, pues el director se lanzó a filmarlas con varias posibilidades para una misma escena en la que los actores debían aprenderse rápido las líneas y las secuencias. Y son esos aparentes atropellos, los que acompañan a un personaje como el de Doc.

Anima

Netflix

Una de las mejores duplas en los últimos años, y dentro de la industria del cine, sin duda es la que ha conformado Paul Thomas Anderson junto a Jonny Greenwood. El guitarrista de Radiohead ha escrito el score de las últimas cinco películas de Anderson, pues el director es un amante de la música que constuye muchas de sus historias a partir de esta.

Por eso, no fue de sorprenderse que en 2019, PTA volviera con un cortometraje de 15 minutos protagonizado por Thom Yorke, quien escribió la historia de un hombre (él mismo) que viaja en el metro para encontarse con un mundo de ensueño en el que le es imposible identificar la realidad y la fantasía.

Anima sirve como un video musical extendido con tres canciones de Yorke: “Not The News”, “Traffic” y “Dawn Chorus”. Un aspecto genial de este trabajo es que las coreografías corrieron a cargo de Damien Gilet, el coreógrafo del que conocimos su trabajo gracias a Suspiria de 2018, el remake de Luca Guadagnino y en donde Yorke colaboró con la música.

Licorice Pizza

Estreno el 24 de febrero en cines

Licorice Pizza marca el regreso de Paul Thomas Anderson después de cuarro años de ausencia tras el éxito en críticas y taquilla de Phantom Thread. Esta cinta de 2021, en realidad, se aleja un poco de la narrativa pesada y oscura del director para entregarnos una historia coming-of-age de la década de los 70 protagonizada por Alana Haim y Cooper Hoffman (como dato, ambos debutan como actores en esta cinta y es espectacular).

Alana interpreta a Alana Kane, una chica judía de California de poco más de 20 años que conoce a Gary Valentine, un adolescente con grandes sueños que en cuanto ve a Alana, se enamora de ella. Sin embargo, no comienzan un romance, sino una relación de negocios que los lleva a revelar sus aspiraciones en una época en la que el mundo parecía terminarse.

El soundtrack es sensacional con rolas de David Bowie, Nina Simone, The Doors y más, acompañado del trabajo musical de Jonny Greenwood. El elenco también lo integra Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits y Benny Safdie. La película se estrena en México, en salas de cine, este 24 de febrero. Así que están a tiempo para verla antes de la ceremonia de los Oscar, de los cuales recibió tres nominaciones a Mejor Película, Director y Guion Original. ACÁ la lista completa.