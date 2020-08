Fans de ‘Star Wars’ y del mundo del cine, les interesa esta subasta en línea de material original

¿Quién no ha visto una película y ha pensado en cuánto te gustaría tener ese prop original en casa? Ya sea un disfraz, una espada, una pistola, un collar, o lo que sea. El deseo de poder tener esa cosa de tu película, favorita siempre está ahí presente. La buena noticia, es que eso que siempre has querido ya puede ser tuyo gracias a una nueva subasta en línea de material original.

Los fanáticos de Star Wars y decenas de otras películas desde los 70 hasta los 2020, ahora pueden tener en sus manos recuerdos de lujo. Entre la lista de 805 artículos se encuentra un casco de un Stormtrooper, el atuendo de Darth Vader y varios sables de luz.

La subasta en línea, llamada Prop Store’s Entertainment Memorabilia Live Auction, se llevará a cabo en línea del 26 al 27 de agosto, y es una de las subastas más grandes de material cinematográfico de todo Los Ángeles.

¿Qué van a estar subastando?

¿Quién no le ha echado el ojo a un traje de Darth Vader alguna vez? Pues el El traje de gira promocional de Star Wars: A New Hope, lanzado por primera vez en 1977, será parte de esta gran subasta. Por ahí, los fans de la saga también podrán comprar el casco de Boba Fett de Return Of The Jedi de 1983. Estos artículos se espera que se vendan por 250,000 y 30,000 dólares respectivamente (hay meses sin intereses, jaaa).

No se preocupen, entre los 805 artículos a la venta en la subasta, hay precios para todos. Entre ellos, se encuentran algunos props de las películas lanzadas entre 1999 y 2005. Por ejemplo, el sable de luz de Obi-Wan Kenobi utilizado por Ewan McGregor así como el sable del Conde Dooku interpretado por Christopher Lee en Star Wars: Attack of the Clones.

Para los que le entraron a Star Wars en los últimos años, también se presenta, al igual que un disfraz de Stormtrooper de Disney+ spin-off The Mandalorian.

La subasta también cuenta con material de decenas de películas increíbles como A Space Odissey y 300, en la que subastarán un traje de espartano. Habrá material de las películas de la franquicia Alien, y hasta el tenis izquierdo de Marty McFly de Back To The Future II. De verdad que no podríamos mencionar todas, así que aquí les dejamos el catálogo completo. Y aunque no vayas a comprar nada, ojearlo es una verdadera belleza.

El director de operaciones de Prop Store, Brandon Alinger, dijo en un comunicado: “Prop Store es conocido por centrarse en las décadas de 1970 y 1980 con nuestras subastas de recuerdos, y estamos encantados de continuar nuestra tradición de ofrecer lotes de calidad de Star Wars con el disfraz original de Darth Vader de gira de 1977 en esta subasta”.

“Además de usarse en eventos promocionales de la película original, la cúpula del casco tiene la distinción de aparecer en el póster de Advance de ‘The Empire Strikes Back‘”, finalizó Alinger.

Los fanáticos pueden unirse el día de la subasta en línea a través de una transmisión en vivo, sin embargo, antes se tienen que registrar por aquí. Desde hoy se pueden enviar ofertas.