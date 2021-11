¡Wow! Gael García Bernal protagonizará un especial de Halloween de Marvel para Disney+

Marvel Studios tiene un montón de planes de cara al futuro. Muchos de ellos ya los conocemos en lo que se refiere a próximas películas y series de televisión… y bueno, ahora a la lista hay que agregar un especial de Halloween que protagonizará nada más y nada menos que Gael García Bernal.

Así como lo leen. El actor mexicano está prácticamente amarrado para interpretar a un personaje de los cómics en una entrega que llegará al servicio de Disney+. Según indican diversas fuentes, la producción de este proyecto comenzará en algún momento de 2022.

Gael García le entra como protagonista a un especial de Marvel

Ya llega el estreno de Eternals, próximamente el de Spider-Man: No Way Home, la serie de Hawkeye y en general, Marvel Studios tiene la agenda repleta de lanzamientos que nos tienen con la expectativa por los cielos. Y así, con todo eso a cuestas entre otras cosas, el estudio está listo para echarse al bolsillo una producción más que como les hemos dicho, tendrá a Gael García como protagonista.

De acuerdo con lo que informa The Wrap, el mexicano ha sido elegido para tomar el rol principal de un especial de Halloween que llegará a Disney+ en el futuro. Las fuentes cercanos al proyecto mencionan que el actor interpretaría a un personaje basado en Werewolf By Night, que en los cómics de la editorial ha tenido dos encarnaciones: una llamada Jack Russell y otra como Jake Gomez.

¿Qué más se sabe sobre el proyecto?

La encarnación bajo el alter ego de Jack Russell, apareció en las historietas por ahí de 1972 y se extendió solo hasta 1977. Curiosamente, la historia de Werewolf By Night de los cómics de los 70 se destaca por albergar la primera aparición de Moon Knight, un superhéroe que en 2022 tendrá su propia serie televisiva en Disney+ con Oscar Isaac (Dune, tercera trilogía de Star Wars) en el protagónico.

El segundo ‘Hombre Lobo de Marvel’, Jake Gomez, apareció en 2020 como parte de una nueva serie de cómics con las que la casa editorial retomó al personaje. Por el momento, no se ha especificado cuál de estos dos roles será el que desempeñe el buen Gael García, pero andaremos al tanto sobre ello.

Tampoco se ha revelado si esta será una miniserie, una entrega de un solo capítulo extendido o tal vez una película. De la misma manera, no se ha revelado cuál será la trama que seguirá el proyecto, pero según indica la información, la producción comenzará su rodaje a principios de 2022.