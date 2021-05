5 razones por las que ‘Godzilla vs. Kong’ fue un éxito (y la debes volver a ver)

Desde que se anunció Godzilla Vs. Kong, emocionó a millones de personas en todo el mundo, pues desde el ahora lejano 1962, no veíamos a estos colosos enfrentarse a muerte. Y aunque la expectativa estaba por las nubes cuando vimos las primeras imágenes, la cosa se puso más intensa cuando apareció el primer tráiler de la película, porque además de checarlos dándose con todo lo que tienen, hizo que el público se clavara y eligiera a su gallo.

‘Godzilla Vs. Kong’ se convirtió en un éxito en taquilla

Por si esto no fuera suficiente, Godzilla Vs. Kong también reunió a un elenco espectacular, encabezado por nombres como Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kyle Chandler, Kaylee Hottle y por supuesto, nuestros compatriotas Eiza González y Demián Bichir. Así que con este reparto, una historia interesante y el legendario combate entre estos grandes monstruos del cine, todo pintaba para que fuera un éxito.

Y eso se vio reflejado en la taquilla, pues desde su llegada a las salas de cine en marzo de 2021, a nivel mundial recaudó la enorme cantidad de 406.6 millones de dólares (considerando que el presupuesto era de 160 milloncitos) convirtiéndola así en la película más importante del año y el estreno más fuerte de la industria cinematográfica desde 2020 pero, ¿cómo fue que lograron todo esto con esta cinta? Bueno, pues acá les damos unas cuantas razones.

Cumple la promesa de darnos una pelea épica

Desde el tráiler sabíamos que las cosas entre el simio gigante y el kaiju se pondrían feas, pero Godzilla Vs. Kong superó las expectativas con una batalla final donde ambos monstruos se golpearon y gacho. Por supuesto que teníamos en mente que algo así podría pasar, pero lo que vimos en la pantalla fue impresionante, una de esas peleas donde los dos querían terminar con el enemigo y que estaban dispuestos a hacer lo que sea con tal de lograr su objetivo.

Los efectos son impresionantes

Nos queda muy claro que jamás veríamos a King Kong y Godzilla en la vida real por más que nos encantaría, pero todas las personas que trabajaron en el equipo de efectos especiales se rifaron como los grandes para hacernos creer que eran verdaderos. De entrada lograron crear que estos colosos se vieran espectaculares e imponentes, aunque sus movimientos y habilidades también lucen super creíbles, y ni qué decir del fuego que escupía Godzilla, simplemente brutal.

El regreso del Monsterverse al cine

Por supuesto que los fanáticos de todas estas criaturas deben estar más que contentos, porque Godzilla Vs. Kong marca el regreso oficial del Monsterverse a la pantalla grande. Y a pesar de que esta es la primera y única vez que aparezca Mechagodzilla en el cine, esto abre la posibilidad de que veamos a más monstruos en las próximas películas que vienen en puerta y en una de esas, tener chance de disfrutar más combates colosales que nos mantengan al filo del sillón.

Lo que todo fan de ‘Godzilla Vs. Kong’ debe saber

Más allá de lo que vimos en el cine y las emociones que nos trajeron con esta película, detrás de Godzilla Vs. Kong hay un curiosidades que los amantes del kaiju y dell simio querrán saber, y para que anoten muy bien los datos, acá les dejamos unos cuantos:

Los realizadores de Godzilla vs.Kong estiman que, si fueran reales, estos dos titanes tal y como aparecen en la película serían igual de altos que la mismísima Estatua de la Libertad de la ciudad de Nueva York, ya que Kong alcanza casi 103 metros y Godzilla cerca de 120.

Para aquellos a los que les gusta la física, Godzilla tiene una energía de aliento de 3,15 x 1014 joules (algo así como 10 a la 14ª potencia). Kong no se queda atrás, pues tiene una lectura de la escala Richter de magnitud 4,2 en su epicentro.

Durante la búsqueda de localizaciones para Godzilla Vs. Kong en Hawai, los cineastas seleccionaron algunos lugares a los que luego tuvieron que renunciar durante la producción porque, debido a las actividades volcánicas, los lugares originales habían quedado cubiertos de lava.

Kaylee Hottle, la niña que se une a Kong, ayudó a su compañera de reparto Rebecca Hall a aprender el lenguaje de signos americano, a menudo preguntándole y cronometrando la rapidez con la que podía firmar el alfabeto en su tiempo libre.

Kong volvió en plan grande

Cuando se estrenó Kong: Skull Island en 2017, teníamos muy claro que tendría más protagonismo en el futuro y que en una de esas, lo veríamos en una batalla épica contra Godzilla. Finalmente se nos dio tres este momento épico tres años después, pero por lo que vimos en esta película y por cómo terminó por supuesto que no les daremos spoilers , queda muy claro que veremos al gorila gigante por un montón de tiempo en el cine y más fuerte que nunca.

