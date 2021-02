Aún no sabemos hasta cuándo podremos superar esta pandemia y volver a salir con seguridad… pero no todo esta perdido en ese sentido. Las oferta que HBO está preparando para 2021 es bastante interesante y promete mantenernos al filo del sillón con grandes historias como es costumbre.

Recientemente, WarnerMedia Latin America (conglomerado de medio al que pertenece la cadena) presentó los contenidos que llegarán al canal y a la plataforma de streaming HBO Go a lo largo de este año, en el que también se confirmó ya la llegada de HBO Max. Estrenos de series, nuevas temporadas y más, serán las que aumenten las propuestas de contenido en el servicio. Veamos todo lo que llegará en los meses venideros en América Latina.

Las nuevas series de HBO

Nada mejor que una buena serie para pasar el rato en casa y HBO lo sabe bien. Por eso, 2021 es el escenario perfecto para traer más de estos contenidos Latinoamérica. Desde varias partes del mundo, llegarán todo tipo de shows completamente nuevos como la esperada esperada miniserie Mare Of Easttown con la gran Kate Winslet.

De la misma manera, algunas series españolas como La Zona (2017) y El Día de Mañana (2018) harán su arribo al mercado latino a través de las plataformas de la cadena. Y eso no es todo, pues también habrá presencia nórdica con la llegada de las series Beforeigners (2019) desde Noruega y Beartown (2020) original de Suecia.

Aquí la lista de series que llegan a América Latina a través de HBO:

Mare Of Easttown

The Nevers

Beartown

El Huésped Americano

The Lady And The Dale

Entre Hombres

Sergio Mendes: In The Key of Joy

Tu Casa Es mi Casa

Nuevas temporadas

HBO ya tiene bien definida una identidad con otros títulos que la vienen rompiendo desde hace un tiempo atrás. La serie documental The Vow llegará con una segunda tanda de episodios para continuar contándonos todo lo que aconteció alrededor y dentro de la secta NXIVM.

Otras nuevas temporadas que se esperan con bastante expectativa son la tercera entrega de Succession con la que le daremos seguimiento a las vivencias de la poderosa familia de Logan Roy. También este año nos tendremos que despedir de Insecure, la comedia dramática creada y estelarizada por Issa Rae que llega a su quinta y última temporada.

Aquí la lista de series que estrenan temporadas:

Succession (tercera temporada)

In Treatment (cuarta temporada)

Hard (nuevos episodios)

The Vow (nuevos episodios)

Insecure (quinta temporada)

Se anuncian nuevas producciones

Así como tendremos series llegando a HBO y sus servicios, además de las nuevas temporadas antes mencionadas, los ejecutivos de WarnerMedia Latin America también revelaron que se comenzará a trabajar este 2021 en nuevos contenidos; dos nuevas entregas televisivas y el rodaje una temporada más para otra serie que llegarán tentativamente en 2022.

Los planes indican que se comenzará a rodar una nueva serie llamada Ámsterdam, misma que será grabada en México y Uruguay. Este contenido nos mostrará la vida en pareja de Nadia y Martin, quienes se aman con pasión pero su relación es disfuncional. Ellos deciden separarse y las aventuras, el drama y el humor comenzarán cuando no puedan ponerse de acuerdo sobre qué hacer con su perro Ámsterdam.

También en Brasil ya trabajan en lo que será la serie de comedia Área de Servicio, la cual nos contará la historia de Jacinto, un hombre de negocios que regresa a su país en busca de información sobre su madre. Entonces, él se quedará en la mansión de su tía y comenzará a convivir con lo empleados, mismos con los que compartirá divertidas situaciones.