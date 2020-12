Joyas ocultas: 8 de las mejores series para maratonear en HBO Go

Después de nuestras recomendaciones de joyas ocultas de Netflix, les dejamos este listado de HBO Go.

Oficialmente ya entramos al periodo de vacaciones, y eso significa una sola cosa: maratones interminables de series. Pero eso también significa otra cosa: horas perdidas para encontrar un título que se merecedor de nuestro tiempo, que no nos decepcione y que nos haga recomendarla a todos nuestros conocidos.

Para hacerte fácil esas dos tareas, en sopitas.com nos dimos a la tarea de ver cientos de producciones en distintas plataformas de streaming como HBO Go, para encontrar aquellas que sean dignas de ustedes, queridos lectores.

Por lo que para arrancar, nos armamos este listado de 10 series en HBO Go que puedes ver durante este periodo de vacaciones. Hay de todo: docuseries, dramas de época, historias sobre asesinos reales y de ficción, musicales y más.

Acá les dejamos este gran listado, y al cierre de la nota, encontrarán una pequeña lista de las producciones que por siempre serán imperdibles:

Barry (2019-presente)

Es difícil encontrase con una buena comedia de humor negro, sobre todo cuando nos encontramos en medio de discursos políticamente correctos que quieren abordar todo, absolutamente todo. Sin embargo, en 2018 llegó Bill Hader con una producción escrita y protagonizada por él mismo que nos salva de esas lecciones morales y de paso, nos relata una historia violenta, divertida y trágica: Barry.

Barry sigue a un exmarine que se después de su paso por la guerra, se convierte en un asesino a sueldo. Trabaja de cerca con Fuches, quien es el contacto para las personas o mafias que buscan eliminar a alguien. También está deprimido y hace su trabajo de manera casi mecánica, pero todo cambia cuando debe volar a la California para realizar un trabajo: matar al amante del líder de la mafia chechenia.

Este sujeto estudia actuación, y gracias a él, es que Barry descubre que está en el camino equivocado, por lo que anuncia a Fuches que abandona su puesto de asesino para perseguir una carrera en la industria del cine y la televisión. Como era de esperarse, todo se vuelve un caos: Fuches se niega a dejar ir al mejor asesino, Barry se enamora, una detective comienza a perseguir el caso de Barry y su maestro es un completo narcisista.

Barry es perfecta en su guion, sus actuaciones y un verdadero caos en una historia que amerita ser así: personajes que navegan entre situaciones de extrema violencia y comedia, entre el terror de la guerra y las expresiones de violencia y lo que es gracioso en contra de la naturaleza humana.

Barry tiene dos temporadas, disponibles en HBO Go, y confirmó una tercera entrega que esperamos llegue en 2021 (acá nuestro listado de las series que más esperamos). Hader ha recibido varias nominaciones tanto como creador y actor, en 2018 se llevó el Emmy por su intepretación de Barry mientras Henry Winkler se llevó uno por Mejor actor de reparto gracias a su personaje de Gene Cousineau (el profesor de actuación).

Véanla, no se van a arrepentir. Los episodios no duran más de 35 minutos, son rápidos y mantienen un ritmo acelerado que ayuda al espectador a entrar en una narrativa de comedia, drama y un thriller criminal. Lleguen al final de la segunda temporada, y sabrán que posiblemente acaban de ver una de las mejores series de los últimos años.

Ver en YouTube

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst

En 2010 se estrenó la cinta All Good Things protagonizada por Ryan Gosling y Kristen Dunst. Lo que más llamó la atención no fue el elenco, sino el hecho de que la película estaba inspirada en un caso real: la desaparición en 1982 de Kathleen Durst, la primera esposa del multimillonario Robert Durst.

La cinta despertó en las audiencias y en los medios el interés por un caso no resuelto donde el principal sospechoso, el mismo Robert, estaba en libertad y había sido acusado de algunos otros crímenes. El más polémico había sido el asesinato y desmembramiento de un hombre en Texas a principios del nuevo milenio.

Así es como llegamos a esta recomendación titulada The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, una serie documental de seis partes en HBO Go, que sigue los tres distintos crímenes por homicidio de los que ha sido acusado Durst y de los que se ha librado ya sea por falta de evidencias, coartadas que no fueron revisadas e influencias.

Robert Durst perdió a su madre a los 7 años, y fue testigo de cómo se aventaba del techo de su vivienda. Ese fue el primer acercamiento de Robert con la muerte. El segundo, hasta donde se sabe, fue en los 80 cuando su esposa desapareció sin dejar rastro. El tercero fue el asesinato de un hombre en Galveston, Texas y un tercero.

Todo, absolutamente todo lo relacionado con el nombre de Robert, es fascinante, polémico, absurdo y digno de ver en una serie. En algún punto, un soplón arrestado por pervertido, dio pistas sobre el caso de Kathleen Durst a 18 años de que sucediera, o la mejor amiga de Robert era Susan Berman, hija de uno de los mafiosos más populares del siglo XX en Las Vegas. Susan Berman también fue asesinada…

Ver en YouTube

The Night Of (2016)

¿Ya vieron Sound of Metal? Esta película está disponible en Prime Video y entró en nuestro listado de las mejores películas que vimos en 2020. Si no se han dado el chance, háganlo y descubrirán que Riz Ahmed, su protagonista, es sensacional y es uno de esos talentos que después de algunos años en la industria, comienzan a florecer.

Y es gracias a él que en este listado entra la serie The Night Of, una original de HBO de 2016 protagonizada por Ahmed junto a John Turturro. En sus ocho episodios, nos presentan a Nasir, un estudiante de ascendencia pakistaní que vive en Queens. Es uno de los mejores estudiantes (incluso es tutor) y no se mete nunca en problemas.

Al inicio de la serie, ambientada a finales de 2018, un jugador lo invita a una fiesta, por lo que Nasir decide ir y a escondidas se lleva el taxi de su padre. En su camino a la fiesta, debe detenerse para apagar las luces de que está en servicio, pero una mujer atractiva se sube y le pide que la lleve al norte.

Al día siguiente, aparece muerta: fue asesinada de manera violenta y desde luego, el único sospechoso es Nasir. Ahora bien. The Night Of sigue el curso de la investigación y la batalla legal que emprende la familia del protagonista para demostrar su inocencia. Hay muchas dudas, e incluso el espectador las tiene en cuanto a la culpabilidad o inocencia de Nasir.

Sin embargo, lo que hace tan interesante a esta serie, es el hecho de que más allá de las evidencias, están los prejuicios raciales. Por lo que surge la duda: ¿Qué pasa cuando un crimen es político? Y no necesariamente porque los implicados sean personajes que estén dentro del círculo político de una región como en este caso, sino porque los implicados –ya sea la víctima o el victimario– forman parte de una minoría que nunca ha estado dentro de las agendas políticas.

Aquí es donde está el núcleo de The Night Of. También les debemos confesar que el primer episodio, de casi una hora y media (puede ser pesado), es donde se desarrollan los detalles más importantes en la historia y donde puede resultar extraño para el espectador que algunos elementos parezcan estar “forzados” para que todo incrimine a Nasir (insistimos, es interesante no saber si es o no el culpable).

Ver en YouTube

Flight of the Conchords

Dos sujetos de Nueva Zelanda llegan a Nueva York para intentar disparar sus carreras como músicos/trovadores. Las cosas van lento, pero va mucho peor su búsqueda del amor. Esa es la mejor manera de resumir de qué va Flight of the Conchords, una serie de 2007 de dos temporadas que es imposible de definir o explicar.

Flight of the Conchords está protagonizada por Jemaine Clement como Jemaine y Bret McKenzie como Bret, dos músicos que forman la banda del mismo nombre que la serie y tienen el objetivo de mostrarle al mundo su fabuloso digi-folk. ¿Qué es esto? No estamos seguros, pero nos arriesgamos a describirlo como un género improvisado que narra una situación específica.

También, los Conchords tienen un pésimo manager llamado Murray que retrasa su éxito en la caótica ciudad, y un club de fans conformado por una sola persona llamada v, que más que una fan, es una mujer obsesionada con la banda, específicamente con Bret.

¿Dónde radica la comedia? En realidad, en varias cosas, pero lo que hace chistoso e incómodo a Flight of the Conchords es lo más básico: constantemente la gente cree que son ingleses y no de Nueva Zelanda, no expresan nada con su rostro ni con el tono de su voz, y son dos jóvenes músicos que llegan a una enorme ciudad con toda la inocencia que eso implica. La serie está llena de momentos musicales.

Aquí les dejamos el video de “The Most Beautiful Girl”, la primera canción de la serie que les va a dar una idea de qué va Flight of the Conchords. Ríanse, piensen que es absurdo quizá, o no le encuentren la gracias. Pero somos del grupo que cree que es una genialidad. Y si sólo están aquí por la música, entonces váyanse a HBO Go y busquen Flight of the Conchords: Live in London de 2018.

Ver en YouTube

Olive Kitteridge

Lean bien estos que les vamos a escribir y guárdenlo en su memoria: en los Oscar de 2021, Frances McDormand se va a llevar una nominación como Mejor Actriz por su trabajo en Nomadland. Y si se lo lleva, no nos sorprendería si se lleva su tercer premio de la Academia.

Evidentemente somos fans de McDormand y queremos recomendarles un miniserie de HBO que protagonizó en 2014 titulada Olive Kitteridge, basada en la novela del mismo nombre de Elizabeth Strout, publicada en 2008. Esta serie nos presente a Olive, su esposo le dice Ollie, una mujer de la que revisitamos los últimos 25 años de su vida en un pequeño pueblo en Maine. Una historia cuyo contexto es de provincia, pero no lo que sucede, lo que se dice ni lo que se piensa.

McDormand da vida a Olive, una mujer que penas muestra sus sentimientos y que se mantiene reacia a la educación de su único hijo. Ella es maestra de matemáticas y tiene una relación muy cercana con uno de los profesores de la escuela. Está casada con el encargado de la farmacia local, en la que trabaja una joven mujer que pierde a su esposo en un accidente de caza.

La mejor manera de describir Olive Kitteridge, es como lo hizo el New York Times: “Tiene depresión. Parece disfrutarlo“. Esta frase puede ser confusa, pero es sensacional porque en pocas palabras, entendemos que nada en la vida de Olive tiene romance, grandes aspiraciones o conflictos complejos. Nada de eso. En cambio, Olive sirve como centro de un sinfín de historias que demuestran, y volvemos a citar al NYT, “que nada en la vida es simple“, y le agregamos, que todo vale la pena contarse.

Frances McDormand y Tom Hanks participan como productores ejecutivos en una maravillosa historia sobre la cotidianidad. Sí, eso significa que está muy bien escrita; sin embargo, lo que nos atrapó desde un principio y nos mantuvo pegados en sus cuatro episodios –se respeta el nombre de miniserie–, son las actuaciones. McDormand es fenomenal seguida de Richard Jenkins (esposo), Zoe Kazan, Peter Mullan e incluso Bill Murray.

Ver en YouTube

The Deuce

Cualquier cosa que tenga anotado el nombre de Maggie Gyllenhaal, nos tiene… Lleva unos 20 años en la industria en personajes que siempre están detrás. Potentes, pero nada que salga a relucir todo su potencial. Luego, la vimos en The Dark Knight y fue grandioso, para 2014 nos maravilló en The Honourable Woman, y tres años después en The Deuce.

Y es por esta última serie de HBO que estamos aquí. The Deuce está escrita por David Simon, el genio detrás de The Wire (esa serie que si se echan un clavado en los listados de las mejores series en la historia, ocupa el primer o segundo lugar en competencia con Breaking Bad). Así que han de saber que se enfrentarán a tres temporadas grandiosas en todos los sentidos.

Esta serie, protagonizada por James Franco, nos presenta de entrada a Vinnie, un cantinero, su hermano Frankie, una prostituta llamada Candi, otra llamada Darlene y muchas más, las cuales son dirigidas por una serie de proxenetas negros que al principio de la serie planean expandir su negocio con mujeres de distintas razas que “atrapan” en las centrales de camiones.

The Deuce está ambientada en la década de los 70 en la parte más retorcida y sucia de Nueva York, aquella en la que las prostitutas hacen sexo oral a sus clientes en las cabinas telefónicas, los apostadores golpean a los deudores y donde, al final de cuentas, nace la industria de la pornografía, la cual se convierte en el centro de esta historia.

Algo que nos parece maravilloso de The Deuce, es que logra adentrarte en el ambiente neoyorquino de decadencia. Mientras los proxenetas hablan o las prostitutas buscan clientes, se escucha claramente el fondo de esta ciudad: más prostitutas trabajando de noche, un taxi tocando el claxon, y las conversaciones de un pimp sobre moda, sexo y relaciones interpersonales.

The Deuce tiene tres temporadas, y su final llegó en 2019. Por cierto. Las cinco temporadas de The Wire también están disponibles en HBO Go. Por lo que puedes echarte un clavado primero en este clásico, y luego entrarle al funk con The Deuce. Es un muy buen plan.

Ver en YouTube

Band of Brothers

Ahora es el turno de una serie clásica que está disponible, para nuestra buena suerte, en HBO Go: Band of Brothers, una miniserie de 10 episodios de Steven Spielberg que pone al centro de su historia no la guerra, ni los horrores del combate, sino a los soldados que fueron voluntarios por dinero y por honor durante la Segunda Guerra Mundial.

Spielberg es conocido, y ha sido aclamado por muchos, por el filme La lista de Schindler en el cual recreó los campos de concentración durante la invasión nazi en Europa para contar la historia de un hombre que salvó a cientos de judíos durante el conflicto. Unos años después, volvió a esta época pero para retratar a un grupo de soldados que nunca había recibido atención: paracaidistas que combatieron en la SGM.

Band of Brothers arranca con un par de minutos de entrevistas que formaron parte de un grupo de élite de paracaidistas. Uno de ellos narra que la mayoría eran voluntarios y que tenían la opción de elegir a dónde querían ir: infantería, tanques, fuerza aérea o paracaidistas. Nadie alzó la mano con esta última hasta que les dijeron que recibirían 50 dólares más…

Esta pequeñísima historia, consideramos, es clave para entender todo lo que le sigue a Band of Brothers: eran hombres de campo que estaban ahí con la idea de mejorar su vida y sin pensar, al menos en ese momento, que podrían nunca volver a casa para realizar todos esos planes que 50 dólares más les ofrecían.

Esta serie tiene un formato “similar” a Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, pues primero nos presenta el entrenamiento del grupo de paracaidistas para luego nos adentra en las realidades de la guerra a partir de los ataques de Japón. Incluso hay un sargento Hartman en la historia, no tan agresivo pero sí duro e interpretado por Ross… perdón, por David Schwimmer.

Band of Brothers se estrenó en 2001, y es una de las producciones más aclamadas del nuevo siglo. A finales de 2019, se anunció que AppleTV+ de la mano de Spielberg y Tom Hanks, tomarían de vuelta la historia con una producción de ocho episodios que costarían unos 200 millones de dólares. Después de Band of Brothers y The Pacific, entraría la adaptación de Masters of the Air: America’s Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany.

Ver en YouTube

Gentleman Jack

Mucho se ha hablado, sobre todo en los últimos años, de cómo el cine y la televisión han retratado de manera incorrecta a la comunidad LGBT+. Suelen presentar personajes exagerados que no se desarrollan en situaciones realistas. Muchas veces son ofensivos, denigrantes y sólo contribuyen a los estereotipos.

Esto en historias actuales. Así que ni se diga de dramas de época donde casi no aparecen porque simplemente se desconoce la historia o prefieren ignorarla. Por eso nos sorprende tanto y aplaudimos una serie como Gentleman Jack, una serie disponible en HBO Go que nos muestra a una protagonista lesbiana en la primera mitad del siglo XIX.

Al centro de la historia está Anne Lister, una mujer que viste pantalones y abrigos de hombre. Dirige su propia casa como si fuera uno, y no lo decimos de una manera negativa ni asumiendo que esto tiene que ver con su sexualidad. Es una mujer lesbiana que debe dirigir su casa como hombre porque es la única manera de hacerse escuchar. Y así, se borra uno de los estereotipos.

Gentleman Jack está protagonizada en su primera temporada por Suranne Jones (Anne) y Sophie Rundle, dos mujeres lesbianas que asumen distintos roles en una sociedad que, como sabemos, les tiene destinadas a las dos el mismo camino: ser damas de sociedad, obedecer, casarse, tener hijos. Pero las dos, una con pantalón y otra con vestido y corsé, asumen su responsabilidad: amarse sin importar las circunstancias ni las consecuencias.

Otro aspecto interesante de Gentleman Jack es que hay rupturas ocasionales o sutiles de la cuarta pared, eso que conocimos a la perfección con Fleabag. Anne le habla a la cámara o sólo la voltea a ver de reojo para que seamos cómplices del pequeño mundo en el que vive y al que ha de resistirse.

La serie fue tan aclamada en 2019, que se dio luz verde a una segunda temporada. La producción se retrasó por la pandemia, y apenas hace unos meses retomó actividades para poder lanzar su segunda producción en 2020. Así que están a tiempo para ponerse al corriente con los ocho episodios de Gentleman Jack.

Ver en YouTube

Las series imperdibles y disponibles en HBO Go

Succession (2 temporadas)

The Wire (5 temporadas)

Game of Thrones (8 temporadas)

Chernobyl (1 temporada)

The Sopranos (6 temporadas)

Westworld (3 temporadas)

Watchmen (1 temporada)

Euphoria (1 temporada + episodio especial)