Al parecer, Kanye West ya no se lanzará por la presidencia de EUA

Así como los propósitos de año nuevo, una paleta helada en el desierto o el sabor de un chicle redondo de maquinita, la campaña por la presidencia de los Estados Unidos de Kanye West no duró casi nada. De acuerdo a unos informes, el rapero se ha retirado de la contienda de manera no oficial después de dos semanas de su gran anuncio.

Según los informes, un miembro del equipo de campaña de West, Steve Kramer, le dijo a Intelligencer que el rapero ya no disputará las elecciones. “Está fuera”, dijo Kramer. Por el momento no especificó las razones de West para la supuesta retirada, pero dijo que “le haría saber a (Intelligencer) lo que sé una vez que cancele todas nuestras cosas”.

Fue el 4 de julio cuando Kanye West anunció su intención de postularse para la presidencia de los Estados Unidos. “Debemos llevar acabo la promesa de América al creer en Dios, uniendo nuestra visión y construyendo nuestro futuro. Iré por la presidencia de Estados Unidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Recuento de estas casi dos semanas

De un segundo a otro existió un nuevo candidato a la presidencia. Para Kanye West las cosas empezaron con el pie derecho y por un momento parecía que por lo menos iba a sacudir las encuestas de popularidad.

Por más extraño que parezca, Kanye West ha apoyado la candidatura y presidencia de Donald Trump abiertamente desde el principio. Pero con su postulación vaya que cambiaron las cosas. Se quitó la gorra roja y fea con el famoso lema de campaña “Make America Great Again” y se puso la de candidato independiente con el lema“Kanye West, sí o sí”.

Para su fortuna, en este giro inesperado de eventos ganó un amigo mucho más querido y carismático. Nada más y nada menos que Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX. En el tweet en el que anunciaba su candidatura, Elon le respondió: “Tienes mi apoyo absoluto”.

Se le fue el avión y su primera entrevista

Muy feliz y toda la cosa, pero a Kanye West se le olvidó por completo que no todo se trata de Twitter y del apoyo de su compadre Elon Musk. Al rapero se le olvidó por completo registrarse formalmente como candidato a la presidencia. Simplemente se le pasaron las fechas para registrarse en algunos estados de su país como Carolina del Norte, Texas y Nueva York.

Después de todo este relajo de un día, Kanye habló por primera vez formalmente con Forbes sobre sus ideales políticos, sociales y religiosos si es que llegara a la presidencia… Por aquí las cosas no le salieron tan bien. Entre algunos puntos, West dijo ser anti vacunas, pro vida y anti-capitalista, lo que no le pareció a Elon Musk y reconsideró su “apoyo absoluto”. “Tal vez tenemos más diferencias de opinión de las que pensaba”, escribió Elon en Twitter.

Para terminarla de amolar

Si algo no quieres que pase a una semana de que anuncias que vas a ir por la presidencia de los Estados Unidos, es que salga tu gente allegada a decir que todo este relajo es un episodio fuerte de bipolaridad. Y si bien esto no le ayuda a Kanye, es bueno que se sepa porque la salud mental no es un tema que se deba tomar a la ligera.

De acuerdo con TMZ, quienes hablaron con personas cercanas a la familia del rapero, Kanye está en medio de un grave episodio bipolar y afirman que ha tenido impacto en algunas decisiones que ha tomado en los últimos días.

¿Será el fin?

El viaje de Kanye West a la presidencia ha sido como una montaña rusa. Veloz, primero sube, sube, sube y luego empieza una serie de bajadas en picada, otras subidas pero al final llegas al lugar en el que empezaste el viaje. Las declaraciones Steve Kramer ya lo ponen fuera de la contienda pero hay que esperar un anuncio oficial. De lo contrario, sabemos que Yeezy es bastante impredecible.