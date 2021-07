Checa a Will Smith en el tráiler de ‘King Richard’ como el padre de Serena y Venus Williams

Will Smith estrenó una película en 2020, Bad Boys for Life. Fue a principios de ese mismo año, cuando la pandemia todavía no azotaba a todo el mundo, que estrenó su única película y se dedicó a convertirse en una estrella de TikTok. Afortunadamente, este 2021 volverá a la cartelera con una biografía titulada King Richard.

En 2019 se anunció este proyecto fílmico dirigido por Reinaldo Marcus Green en donde Smith dará vida a Richard Williams, padre de las tenistas Serena y Venus Williams. Esta cinta pretende mostrar todo el trabajo familiar e individual que llevó a cabo Richard para que sus hijas se convirtieran en las mejores del mundo.

Y ahora, el primer adelanto nos muestra que se trata de una historia más profunda que como pocas veces sucede, pone al centro a la persona detrás de los iconos, no a los ídolos deportivos en sí mismos. Acá les contamos más.

King Richard

Este primer tráiler oficial nos muestra los obstáculos que Richard Williams tuvo que atravesar para que sus hijas, Serena y Venus, encontrarán un espacio para poder entrenar tenis. Desde luego, algunas de esas dificultades partieron del racismo y el machismo, incluso, fuera de la comunidad deportiva.

Richard, interpretado por Will Smith en lo que podría ser su regreso al circuito de premios para la próxima temporada, sabe que sus hijas tienen demasiado talento para sobresalir, pero que esto requiere de dos cosas: disciplina para los entrenamiento aunque estos parezcan llevarlas al límite, y consciencia de que podrían “cambiar” al mundo.

Un personaje que aparece en este avance le dije que podrían igualar el éxito y reputación del mismo Michael Jordan, a lo que el protagonista responde que serán aún más grande porque son dos en lugar de uno. También, en uno de los que podrían ser los momentos más emotivos, Richard le dice a una de sus hijas que todo va más allá del deporte al representar a las jóvenes negras que no han tenido un lugar…

King Richard está escrita por Zach Baylin. El elenco comandado por Will Smith lo complementan Saniyya Sidney y Demi Singleton, quienes darán vida a Venus y Serena, respectivamente. Jon Bernthal, Aunjanue Ellis y Liev Schreiber también forman parte de King Richard.

Acá les dejamos completo el tráiler de King Richard, la cual tiene una fecha de estreno programada para noviembre de este 2021, perfecta para que entre a la temporada de premios en todo caso: