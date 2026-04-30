Lo que necesitas saber: El NAC Breda demandó a la KNVB por permitirle jugar a Dean James y también exigió que el partido contra el Go Ahead Eagles fuera repetido.

La Eredivisie está metida en graves problemas. Existe el riesgo de que la temporada 2025/26 ni siquiera pueda terminarse y hasta que se repitan 133 partidos.

¿Por qué? Varios jugadores que tenían el pasaporte neerlandés decidieron adquirir otra nacionalidad para representar a otros países. El problema es que la Ley de Nacionalidad Neerlandesa establece que, si un ciudadano adquiere otra nacionalidad, pierde automáticamente la neerlandesa.

Lo que significa que necesitan contar con un permiso de trabajo para poder jugar en dicho país. Varios futbolistas jugaron sin ser ciudadanos registrados, por lo que en teoría sería una alineación indebida.

Captura de pantalla

¿Cómo se descubrió el Passportgate?

El ‘Passportgate’ como se le ha llamado a este escándalo, se ‘descubrió’ en el podcast “De Derde Helft“, después de la goleada del Go Ahead Eagles 6-0 sobre el NAC Breda del 15 de marzo.

En aquel capítulo, Rogier Jacobs explicó que el NAC Breda podría ganar el partido en el escritorio si presentaba una queja de alineación indebida, por Dean James, quien participó en el juego cuando ya no contaba con la nacionalidad neerlandesa tras adquirir la nacionalidad indonesia.

¿Y adivinen qué pasó? El equipo hizo caso y demandó a la KNVB (Real Asociación Neerlandesa de Fútbol), ante los tribunales de Utrech, pero además exigió que el partido contra el Go Ahead Eagles fuera repetido.

Se espera que sentencia final se haga pública en los primeros días de mayo. En caso de que el tribunal falle a favor del NAC Breda, sentaría un precedente para que el resto de clubes presenten sus propias demandas y pidan la repetición de más juegos.

¿La temporada podría quedar anulada?

De acuerdo con Marianne Van Leeuwen, directora de la KNVB, sería imposible terminar con la temporada 2025-2026 de la Eredivisie en caso de que el Breda gane la demanda, pues solo sería el inició del caos.

“Esto puede derivar en muchas situaciones diferentes. Creemos que generaría un caos, ya que muchos otros clubes han presentado demandas y, si el tribunal fallara a favor de NAC, también presentarían quejas e iniciarían procedimientos sumarios. En ese caso, podría ser imposible completar la temporada de liga“. Declaró Marianne Van Leeuwen a ESPN.

Es prácticamente un hecho de que el resto de equipos que se hayan visto ‘perjudicados’ por las alineaciones indebidas presentarían su demanda. Claro, salvo aquellos que ganaron sus partidos contra jugadores no registrados.

Fotografía @GAEagles vía X

De acuerdo con la KNVB, hay hasta 11 jugadores que perdieron su nacionalidad neerlandesa. Y aunque varios de ellos ya fueron separados de sus equipos para arreglar su situación migratoria, el problema ya explotó y podría traer muchas consecuencias.

¿Lo peor? La obtención o pérdida de la nacionalidad holandesa no tienen efecto retroactivo, a menos que la ley disponga lo contrario.

Aunque la Ley de Nacionalidad Neerlandesa tiene algunas excepciones, no todos los jugadores podrán mantener su ciudadania. Incluso parte del problema, es que no recibieron un aviso oficial, por lo que la única manera de enterarse (en caso de no estar familiarizado con las leyes), es al momento renovar el pasaporte.

Ya veremos en que termina todo esto y que deciden los tribunales.