Lo que necesitas saber: Israel y Palestina sostienen un conflicto armado desde octubre de 2023

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, encabezó el Congreso anual del organismo, que este año se llevó a cabo en la ciudad de Vancouver, Canadá, ante 211 representantes de los países agremiados a la FIFA, ante los cuales presentó su intención de reelección, una vez que termine su periodo vigente, en 2027.

“Quiero confirmarles que seré candidato en las elecciones presidenciales de la FIFA el próximo año”, indicó Infantino, quien abrió el Congreso, confirmando la participación de Irán en el Mundial del 2026, además de que la selección asiática jugará sus partidos en Estados Unidos, “porque el futbol une”, pese al conflicto armado entre ambos países.

Giani Infantino presidente de FIFA / Mexsport

El bochornoso momento de Infantino con los presidentes de Israel y Palestina

El Congreso de la FIFA duró hoooooras y dio tiempo para muchas cosas y entre los objetivos de Infantino estaba hacer una imagen histórica, con los presidentes de las federaciones de Israel y de Palestina, países que están guerra desde hace ya varios años.

Debido al conflicto armado, la Selección de Israel juega sus partidos como local en Hungría desde noviembre de 2023, mientras que la Selección de Palestina suele jugar sus encuentros en Jordania. El conflicto que sostienen estos dos países se ha desarrollado desde octubre de 2023.

Pese a este contexto, Infantino invitó al escenario al presidente de la federación de Palestina, Jibril Rajoub, y al vicepresidente de la federación de Israel, Basim Sheikh Suliman e intentó que ambos se dieran un apretón de manos “en nombre de la paz”.

Sin embargo, Jibril Rajoub, el presidente de la federación de Palestina, se negó a estrechar la mano con el representante israelí y dijo que su país ha sufrido la opresión de Israel, le dio la mano a Infantino de quien se despidió y bajó del escenario en medio de aplausos.

FIFA Başkanı Infantino, "barış adına" diyerek Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub'u İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Besim Şeyh Suliman'la el sıkışmaya zorladı



Tokalaşmayı reddederek İsrail zulmünden çeken taraf olduklarını belirten Racub, sahneden… pic.twitter.com/nwx8AquVbx — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) April 30, 2026

¿Por qué el presidente de la federación de Palestina negó el saludo?

Una vez terminado el evento, Rajoub, explicó su postra: “¿Podría yo dar la mano a alguien que representa a un gobierno fascista y racista?”.

President of the Palestinian Football Association:



“Could I shake hands with someone representing a fascist and racist government?” pic.twitter.com/MZigzEvXgi — Rob Williams (@RobTheHockeyGuy) April 30, 2026

Infantino no logró la foto que deseaba, pero se enfila a un nuevo periodo al frente de la FIFA, pues cuenta con el apoyo de las confederaciones de África, Asia y Sudamérica.