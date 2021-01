La macabra teoría sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Mufasa, el Rey León 🦁

Han pasado 27 años desde el estreno de ‘El Rey León’ y aún seguimos lamentando la muerte de Mufasa. El 2019, el director Rob Minkoff, nos robó la infancia al revelar que el papá de Simba y Scar, en realidad no son hermanos. Pero, ahora una macabra teoría surge en Internet sobre lo que ocurrió con el cuerpo de Mufasa después de morir. Así que prepara los pañuelos desechables y acompáñenme a ver esta triste historia.

Todos fuimos testigos de cómo ‘Scar’ lanzó a ‘Mufasa’ por el acantilado, mientras que Simba encuentra su cuerpo inerte al lado de la cueva. Pero, a pesar de que en la escena siguiente, vimos al león malvado jugando con el cráneo del rey, muy pocos se han preguntado, qué fue lo que en realidad pasó con el cuerpo de Mufasa después de morir.

El descubrimiento

Sabemos que la cueva de Scar y las hienas, está llena de esqueletos, cráneos calaveras y alguna que otra cena sin terminar, por lo que se sobreentiende que cuando el león con la cicatriz en el ojo, juega con una osamenta en la mano, mientras que habla con Zazù, se trata de una de las ‘decoraciones’ de su hogar. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales, piensan completamente diferente.

El actor de doblaje ‘Neekeem’, compartió en su cuenta de Twitter un video, donde explica sus propias teorías sobre lo que pudo haber pasado, sugiriendo que Scar se comió el cuerpo de Mufasa. ¡Glup! En el video, se muestra como el hombre consulta con el tío Google, descubriendo que las hienas no suelen alimentarse de leones. A pesar de que estos animales de rapiña no pierden oportunidad, prefieren presas más simples.

La aberración

Para salir de dudas, se aprecia como el británico busca en Internet imágenes sobre cómo luce un cráneo de león. Ahí es donde se pone fea la cosa. Las fotografías arrojadas en Google coinciden a la perfección con el cráneo con el que juega ‘Scar’. Solo quedaba una búsqueda más por hacer: Si los perros no comen perro, ¿los leones pueden cometer canibalismo?

La respuesta, claramente le roba la infancia a cualquiera. Aunque algunos usuarios de las plataformas digitales aún debaten tratando de desmentir que Scar no se comió el cuerpo de Mufasa, la pregunta queda al aire, para que cada quien haga sus propias conclusiones, pero una cosa es cierta, la muerte del Rey León nos perseguirá por 20 años más. Mientras tanto, acá te contamos más sobre el parentesco entre los leones más famosos del séptimo arte.